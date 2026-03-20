Zhrnutie trhov: Európske akcie oživujú, zatiaľ čo ropa sa blíži k 110 USD

Európske akcie otvorili piatkovú seansu výrazným rastom a zotavujú sa po predchádzajúcich poklesoch, ktoré boli spôsobené rastúcimi obavami z dosahu konfliktu na Blízkom východe na energetické trhy a infláciu. Paneurópsky index Stoxx 600 spolu s hlavnými indexmi v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve rastú, keďže nálada investorov sa zlepšila po vyjadreniach zo Spojených štátov, ktorých cieľom bolo upokojiť trhy po vlne výpredajov, čiastočne vyvolanej vyššími cenami energetických komodít. Zároveň zostávajú ceny zemného plynu v Európe pod tlakom a rastú v dôsledku eskalácie konfliktu a rizika narušenia dodávok. Trhy pozorne sledujú možné obmedzenia ponuky a dôsledky pre náklady na energie a infláciu, ktoré naďalej ovplyvňujú sentiment voči rizikovejším aktívam.
Ceny ropy rastú a pohybujú sa okolo 110 USD za barel.
V súčasnosti je v európskych sektoroch viditeľná volatilita. Zdroj: xStation
Dnešné kľúčové makroekonomické údaje z vybraných európskych krajín:
Nemecko – Index cien výrobcov (PPI), február
- Medzimesačne (m/m): -0,5 % oproti prognóze 0,3 % a predchádzajúcej hodnote -0,6 %
Index výrobných cien v februári klesol o 0,5 %, čím prekonal prognózovaný pokles a takmer zodpovedal predchádzajúcemu mesiacu. To naznačuje, že tlak na náklady na úrovni výroby zostáva obmedzený.
- Medziročne (m/r): -3,3 % oproti prognóze -2,7 % a predchádzajúcej hodnote -3,0 %
Ročný pokles PPI sa prehĺbil, čo naznačuje jasné zníženie výrobných nákladov v porovnaní s minulým rokom. To môže ovplyvniť budúce rozhodnutia v oblasti menovej politiky a náladu v súvislosti s infláciou v eurozóne.
Poľsko – Indikátor blahobytu BIEC, marec
- Hodnota: 95,4 oproti predchádzajúcej hodnote 95,6
Indikátor zaznamenal mierny pokles, čo signalizuje stabilizáciu, hoci tento skromný pokles by mohol naznačovať mierne oslabenie spotrebiteľskej dôvery v krajine.
Eurozóna – Platobná bilancia, január
- Saldo bežného účtu (n.s.a.): 13 mld. EUR oproti predchádzajúcim 34,6 mld. EUR
Výrazný pokles salda bežného účtu môže odrážať znížený obchodný prebytok alebo zvýšené dovozné toky.
- Saldo bežného účtu (s.a.): 37,9 mld. EUR oproti prognóze 17,2 mld. EUR a predchádzajúcim 14,6 mld. EUR
Sezónne upravené údaje ukazujú výrazne vyššie saldo, ako sa predpokladalo, čo by mohlo byť pozitívnym signálom pre stabilitu eurozóny, hoci neupravené čísla naznačujú, že tento efekt je čiastočne sezónny.
Taliansko – Bilancia zahraničného obchodu, január
- Bilancia: 1,09 mld. EUR oproti prognóze 5,6 mld. EUR a predchádzajúcim 5,99 mld. EUR
Bilancia obchodnej bilancie bola výrazne nižšia, než sa očakávalo, čo môže naznačovať vyšší dovoz alebo nižší vývoz. To by mohlo dočasne negatívne ovplyvniť vyhliadky hospodárskeho rastu Talianska.
Futures na európske indexy po nedávnych poklesoch oživujú, hoci rozsah tohto zotavenia je od rána trochu obmedzený. Zdroj: xStation
