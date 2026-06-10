IPO gigantov môže rozhýbať aj európsky trh 📈

Veľké vstupy technologických firiem na burzu v USA by mohli zvýšiť záujem investorov aj o nové akciové emisie v Európe. Podľa Ygala el Harrara, globálneho šéfa kapitálových trhov pre technologický sektor v BNP Paribas, môže súčasná americká IPO vlna vytvoriť pozitívny efekt aj mimo Spojených štátov.
Medzi najväčšie mená, ktoré podľa uvedených informácií smerujú na burzu, patria SpaceX Elona Muska, tvorca ChatGPT OpenAI a konkurenčný Anthropic. Celkovo má ísť o potenciálne ponuky v hodnote približne 3,6 bilióna USD. Takýto veľký objem a silná známosť jednotlivých spoločností môžu podľa BNP Paribas zvýšiť ochotu investorov hľadať ďalšie technologické príležitosti aj v Európe.
El Harrar situáciu opísal slovami, že likvidita priťahuje ďalšiu likviditu. Inými slovami, ak sa na americkom trhu objaví atraktívne a veľké technologické IPO, môže to povzbudiť investorov k širšiemu záujmu o celý sektor. Tento efekt by sa následne mohol preliať aj do európskych technologických firiem, ktoré v posledných rokoch často zostávali v tieni amerických gigantov.
BNP Paribas sa snaží túto oblasť pokrývať aktívnejšie. El Harrar bol do svojej súčasnej funkcie vymenovaný začiatkom roka a jeho úlohou je posilniť aktivity banky v oblasti akciových kapitálových trhov pre technologický sektor. Hoci hlavná aktivita zatiaľ prebieha predovšetkým v USA, americkí investori sa podľa neho v posledných mesiacoch čoraz viac zaujímajú aj o Európu.
Počas konferencie BNP Paribas Private Market Track Conference v Paríži sa medzi investormi hľadajúcimi európske technologické príležitosti objavila napríklad spoločnosť Insight Partners. Jej zástupca Mike Hayes uviedol, že firma hľadá v Európe viac kvalitných spoločností, ktoré zodpovedajú jej investičným kritériám.
Pre európsky trh je to dôležitý signál. Ak sa podarí prilákať viac amerického kapitálu, mohlo by to pomôcť nielen samotným technologickým firmám, ale aj širšiemu ekosystému startupov, venture kapitálu a kapitálových trhov. Silnejšia IPO aktivita by zároveň mohla investorom ponúknuť viac možností, ako sa podieľať na raste európskych inovatívnych firiem.
Podľa El Harrara by jednou z ciest k väčšiemu počtu technologických IPO bolo aj rozšírenie analytického pokrytia nových sektorov. Pri oblastiach, ako je napríklad kvantová technológia, je podľa neho dôležité zvýšiť verejné povedomie a zabezpečiť, aby investori dokázali lepšie chápať vývoj týchto mladých, ale strategicky významných odvetví.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
🎥 Dve čísla & prečo má podľa Draghiho Európa problém prilákať investície
Photronics po 50% prepade 📉 Výrazne podhodnotená príležitosť na trhu s polovodičmi, alebo hodnotová pasca?
Zhrnutie trhov: Nervózne čakanie na infláciu v USA
Super Micro vsádza na AI. Trhom otriasla emisia akcií, ale môže prehliadať dôležitejší signál
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.