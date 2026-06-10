Kryptomenová eufória mizne, Bitcoin padá do stratovej zóny ₿

Bitcoin pokračuje v bolestivom poklese a jeho posledný prepad dostal viac než polovicu obiehajúcej ponuky do straty. Cena najväčšej kryptomeny sa pohybuje okolo 61 000 USD, čo je približne 50 % pod historickými maximami. Trh zároveň prerazil pod 200-týždňový kĺzavý priemer, čo je dôležitá technická úroveň sledovaná dlhodobými investormi.
Podľa Vetleho Lundeho z K33 Research sa viac než 50 % bitcoinov obchoduje pod svojou nákupnou cenou. Ešte pred mesiacom bol tento podiel iba okolo 30 %. Také rýchle zhoršenie ukazuje, že tlak na držiteľov výrazne zosilnel. Výpredaj už nezasahuje len krátkodobých špekulantov, ale aj širšiu časť trhu.
Bitcoin aj ďalšie kryptomeny sa nachádzajú pod tlakom už niekoľko mesiacov. Výpredaj trvá od októbra a trh zatiaľ nenašiel dostatočne silný pozitívny impulz, ktorý by dokázal pokles zastaviť. Posledné oslabenie stlačilo Bitcoin na najnižšie úrovne od roku 2024 a vymazalo zisky, ktoré kryptotrh zaznamenal počas obdobia priaznivejšieho politického sentimentu v USA.
Novú vlnu nervozity spustila aj správa, že spoločnosť Strategy Inc., známa svojím výrazným zameraním na bitcoinovú pokladnicu, predala menšiu časť tokenov. Hoci nešlo o masívny predaj, samotný signál vyvolal medzi obchodníkmi obavy, pretože firma má v kryptomenovom ekosystéme silné symbolické postavenie. Ak začne predávať hráč, ktorý bol dlhodobo vnímaný ako jeden z hlavných zástancov Bitcoinu, môže to náladu na trhu rýchlo zhoršiť.
Tlak je viditeľný aj pri bitcoinových ETF. Odlivy z burzovo obchodovaných fondov zameraných na Bitcoin zrýchlili a volatilita podľa K33 vystúpila na najvyššiu úroveň za tri mesiace. To naznačuje, že investori sú opatrnejší a časť kapitálu z trhu odchádza, namiesto toho, aby využívala pokles na agresívne nákupy.
Z psychologického hľadiska je súčasná situácia pre Bitcoin nebezpečná. Historicky jeho najsilnejšie rasty záviseli od prílevu nových kupcov, ktorí boli ochotní nakupovať za vyššie ceny než predchádzajúci investori. Keď je však viac než polovica ponuky v strate, trh nesie záťaž veľkého množstva sklamaných držiteľov. Tí môžu prípadné rasty využívať skôr na predaj a odchod z pozícií než na ďalšie nákupy.
To vytvára skrytý predajný tlak. Investori, ktorí nakúpili počas predchádzajúcej eufórie a teraz sedia na stratách, môžu pri každom výraznejšom odraze čakať na možnosť dostať sa aspoň bližšie k nákupnej cene. Takéto správanie môže brzdiť akýkoľvek pokus o rýchlejší návrat k vyšším úrovniam.
Ďalším rizikom je poškodenie reputácie Bitcoinu ako aktíva, ktoré dlhodobo odmeňuje trpezlivosť. Ak cena zostáva mesiace hlboko pod maximami, časť nových investorov môže začať kryptomeny vnímať menej ako príležitosť na mimoriadne výnosy a viac ako trh plný nevyužitých šancí. To je problém najmä vo chvíli, keď kapitál hľadá atraktívnejšie príbehy inde, napríklad v akciách spojených s umelou inteligenciou a výrobcami čipov.
Podľa Ophelie Snyder, spoluzakladateľky spoločnosti 21Shares, súčasný vývoj odráža kombináciu štrukturálneho postavenia trhu, pákového efektu, emócií a udalostných rizík. Kým sa nezmenia základné podmienky, môže Bitcoin podľa jej pohľadu zostávať v pásme, s občasnou volatilitou, núteným čistením pákových pozícií a čakaním na skutočne významný katalyzátor.
Kritický pohľad pridal aj Michael O’Rourke z JonesTrading, podľa ktorého Bitcoin ani po 17 rokoch stále nemá jasné využitie mimo čistej špekulácie. Tento názor vystihuje časť skeptického postoja tradičných trhových stratégov, ktorí v súčasnom poklese vidia skôr potvrdenie slabín kryptomenového trhu než krátkodobú nákupnú príležitosť.
Pre investorov je teraz kľúčové sledovať, či sa Bitcoin dokáže vrátiť nad 200-týždňový priemer a či sa zastavia odlivy z ETF. Bez nového silného katalyzátora môže trh zostať zraniteľný voči ďalším výpredajom, najmä ak budú stratoví držitelia využívať každé oživenie na odchod z trhu.
Graf Bitcoinu (BTC, W1)
Zdroj: xStation5
Bitcoin sa dostal pod výrazný predajný tlak a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 60 918 USD. Cena po predchádzajúcom odraze nedokázala udržať rastové momentum a prudko oslabila späť k dlhodobej podpornej oblasti. Najväčšiu pozornosť teraz priťahuje 200-týždňový kĺzavý priemer, ktorý sa nachádza približne na úrovni 61 827 USD. Práve táto hranica je pre trh veľmi dôležitá, pretože v minulosti často fungovala ako zásadná technická opora počas hlbších korekcií.
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