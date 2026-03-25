Zhrnutie trhov 📈 Európske indexy rastú napriek napätiu medzi Iránom a USA

Napriek neistote okolo ďalšieho vývoja konfliktu na Blízkom východe a počiatočným komentárom Iránu, ktorý odmietol návrh na prímerie a namiesto toho požaduje úplné ukončenie konfliktu a zastavenie útokov, európske akciové indexy rastú. Nemecký DAX pridáva 1,5 %, pričom futures na DE40 sa dostali nad 23 200 bodov. Britský FTSE a francúzsky CAC 40 takisto rastú o takmer 1,3 %, zatiaľ čo poľský WIG20 vedie región so ziskami presahujúcimi 2 %.
- Komentáre prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej naznačujú, že banka zatiaľ nie je pripravená konať ani jedným smerom a bude potrebovať čas na vyhodnotenie situácie. Pre ECB bude kľúčové, do akej miery sa vyššie ceny energií premietnu do cien tovarov a služieb, čo je efekt, ktorý zostáva ťažko odhadnuteľný.
- Údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve dopadli mierne nad očakávania, keď CPI vzrástol na 3,2 % medziročne oproti očakávaným 3,1 %, zatiaľ čo indexy cien výrobcov PPI klesli viac, než sa čakalo. V Nemecku index podnikateľskej klímy Ifo pozitívne prekvapil hodnotou 86,4 oproti očakávaniu 86,2, hoci mierne zaostal za predchádzajúcou hodnotou 86,7. EUR/USD dnes klesá na 1,158, zatiaľ čo dolárový index USDIDX rastie na 99,2 po predchádzajúcom poklese z úrovní okolo 100.
- Ceny dovozu do USA vzrástli o 1,3 % oproti očakávaným 0,6 % a predchádzajúcim 0,2 %, zatiaľ čo ceny vývozu sa zvýšili o 1,6 % oproti očakávaným 0,6 % a predchádzajúcim 0,6 %. Bežný účet dosiahol hodnotu -190 miliárd USD oproti očakávaným -208 miliardám USD a predchádzajúcim -226 miliardám USD.
- Striebro dnes rastie takmer o 1 % na 72 USD za uncu, zatiaľ čo zlato posilňuje o takmer 1,4 % a prekonáva 4 550 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
