🌐 Zhrnutie trhov: Geopolitické déjà vu. Hormuz je opäť v centre pozornosti investorov

12:20 · 13 júla 2026
🌍 Geopolitická situácia a diplomacia
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Spojené štáty uskutočnili ďalšie letecké útoky na Irán, pričom Teherán odpovedal raketovými a dronovými útokmi na ciele v regióne, čo vedie k ďalšej eskalácii konfliktu.
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Iránske ministerstvo zahraničných vecí informuje, že rokovania s USA o memorande o porozumení sa nachádzajú v „krízovej fáze" a Teherán oznamuje, že nebude plniť svoje záväzky, kým druhá strana nesplní svoje dohody.
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Irán taktiež uvádza, že snahy o vytvorenie spoločného mechanizmu pre Hormuzský prieliv za účasti Ománu sú sťažované tlakom USA na túto krajinu, čo ďalej komplikuje diplomatickú situáciu.
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Napätie spôsobuje rast cien ropy, tlak na finančné trhy a riziko ďalšieho zhoršenia hospodárskej situácie v prípade rozšírenia konfliktu.
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Medzinárodné spoločenstvo vyzýva na návrat k rokovaniam, avšak vojenské operácie medzi USA a Iránom naďalej eskalujú.
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Iránska tlačová agentúra Mehr News Agency informuje, že v okolí iránskeho prístavu Bandar Abbas a ostrova Qeshm bolo počuť výbuchy.
🛢️ Komodity a energetika
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Ropa zdražuje v tomto momente o približne 2,5%, čo je reakciou na rastúce geopolitické riziká a potenciálne obmedzenia v ponuke suroviny.
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Rastúce riziko narušenia toku ropy cez Hormuzský prieliv zvyšuje obavy investorov o globálne dodávky energie, podporuje rast cien suroviny a podnecuje obavy z inflácie.
📈 Akciové trhy
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Zhoršenie nálady na trhoch sa prejavuje tlakom na rizikové aktíva vrátane akcií spoločností z oblasti polovodičov, napriek pretrvávajúcemu silnému záujmu o sektor umelej inteligencie.
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Investori zostávajú sústredení na ďalší vývoj konfliktu na Blízkom východe a nadchádzajúce kvartálne výsledky najväčších technologických spoločností, ktoré ukážu kondíciu sektora AI a jeho rastový výhľad.
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Obchodovanie na európskych burzách prebieha prevažne v miernom pluse, čo naznačuje relatívnu odolnosť investorov napriek pretrvávajúcemu geopolitickému napätiu a rastúcim obavám o trh s energiami.
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Najlepšie si vedú indexy z Nemecka a Španielska, kde DAX získava približne 0,1% a IBEX 35 rastie o približne 0,2%, čo podporujú pozitívne nálady okolo časti priemyselných a finančných spoločností.
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Francúzsky CAC 40 rovnako ako široký európsky Euro Stoxx 50 zostávajú v symbolickom pluse.
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Britský FTSE 100 sa drží blízko úrovne otvorenia s miernou stratou.
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Investori v Európe zostávajú opatrní a analyzujú vplyv napätia na Blízkom východe, situácie okolo Hormuzského prielivu a možného rastu cien ropy na hospodársky výhľad a politiku centrálnych bánk.
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Napriek neistote zostávajú akciové trhy stabilné a pozornosť investorov okrem geopolitiky priťahujú aj nadchádzajúce kvartálne výsledky spoločností a ďalší rastový výhľad technologického sektora.
🏭 Sektory a spoločnosti
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Volkswagen zvažuje ďalšie zníženie počtu pracovných miest o 50 000, keďže súčasný úsporný program nemusí postačovať na zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.
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Nemecký výrobca zápasí s vysokými výrobnými nákladmi, tlakom čínskych automobilových značiek a spomaľujúcim dopytom po elektrických vozidlách v Európe.
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Ďalšie prepúšťanie by doplnilo už naplánované škrty, čo by mohlo znamenať až približne 100 000 redukcií pracovných miest v celej skupine.
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Reštrukturalizácia má Volkswagenu pomôcť znížiť náklady, no môže vyvolať silný odpor odborov a zamestnancov.
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Európske letecké spoločnosti sú pod tlakom v dôsledku rastu cien ropy vyvolaného eskaláciou napätia na Blízkom východe.
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Vyššie náklady na palivo môžu znížiť marže dopravcov, ktorí už čelia nákladovému tlaku a neistote ohľadom dopytu po cestovaní.
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Akcie spoločností ako Lufthansa, Ryanair či TUI klesajú, keďže investori sa obávajú ďalšieho rastu prevádzkových nákladov.
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Európske ropné spoločnosti získavajú na burzách po eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom, ktorá spôsobuje rast cien ropy.
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Investori sa obávajú narušenia dodávok suroviny z Blízkeho východu, čo zvyšuje hodnotu energetických koncernov ako BP, Shell či TotalEnergies.
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Vyššie ceny ropy zlepšujú výhľad príjmov producentov palív, no zároveň zvyšujú riziko inflácie a tlak na ostatné sektory hospodárstva.
🪙 Drahé kovy
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Na trhu drahých kovov možno pozorovať pokles, ktorého príčiny treba hľadať v eskalácii konfliktu na Blízkom východe.
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Zlato klesá o približne 1% a padá pod 4 100 USD za uncu.
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Striebro klesá o viac ako 2% a ustupuje pod 59 USD za uncu.
💻 Kryptomeny
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Kryptomeny taktiež zostávajú pod tlakom.
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Bitcoin klesá o viac ako 1,3% a testuje úroveň 63 000 USD.
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Ethereum klesá o približne 0,1% a ustupuje pod 1 800 USD.
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