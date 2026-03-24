Zhrnutie trhov: Geopolitické preskupenie síl; trhy sú opatrné vzhľadom na výsledok 5-dňového „stretu“ 🚨

Volatilita aktuálne pozorovaná pri hlavných finančných nástrojoch. Zdroj: xStation
Volatilita aktuálne pozorovaná na menovom trhu. Zdroj: xStation
Volatilita aktuálne pozorovaná na európskom akciovom trhu. Zdroj: xStation
- Utorková obchodná seansa na európskych trhoch prebieha v volatilnej atmosfére, ktorej dominuje neistota okolo päťdňového prímeria dohodnutého medzi USA a Iránom v súvislosti s útokmi na energetické ciele, hoci Irán popiera, že by sa akékoľvek rokovania uskutočnili, a samotný Izrael vo svojich útokoch pokračuje.
- Dolár, ropa a zlato zostávajú kľúčovými ukazovateľmi trhovej volatility uprostred geopolitických otrasov.
- Pri pohľade na súčasný vývoj vidíme, že dnešná seansa prebieha v prostredí trhového skepticizmu. Ropa a USD výkonnostne prekonávajú zlato, čo môže naznačovať, že trh v nasledujúcich dňoch stále vníma množstvo rizík.
- OIL a OIL.WTI rastú o viac ako 1 %, hoci ceny zostávajú pod úrovňou 98 USD za barel.
- Dolárový index USDIDX posilňuje o 0,23 %, pričom meny z južnej pologule opäť patria medzi najslabšie. AUDUSD stráca voči USD 0,67 % a NZDUSD 0,55 %.
- Na samotných akciových trhoch nevidíme jasný trend, hoci momentum sa v posledných minútach posunulo viac do medvedieho teritória. Nemecký DAX 40 aktuálne stráca 0,8 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 odpisuje 0,7 % na konci prvej utorkovej obchodnej seansy. Poľský W20 si vedie veľmi slabo, so stratou približne 1,1 %, a je najslabším indexom na kontinente.
- Spomedzi jednotlivých spoločností púta najväčšiu pozornosť investorov SAP. Jeho akcie klesli o 4 % na 147,66 EUR, najnižšie za 26 mesiacov, čo z neho robí najslabší titul v indexe DAX, s celkovým poklesom o 29 % od začiatku roka. Analytik JPMorgan Toby Ogg znížil odporúčanie z „Overweight“ na „Neutral“ a výrazne zredukoval cieľovú cenu z 260 EUR na 175 EUR, pričom akciu zároveň vyradil zo zoznamu „Analyst Focus List“. Ako dôvody uviedol očakávané spomalenie rastu ukazovateľa Current Cloud Backlog (CCB), rastúcu volatilitu tržieb vyplývajúcu z transformácie obchodného modelu a potrebu vyšších investícií v prostredí silnejúcej konkurencie. To ho viedlo k zníženiu odhadov tržieb na roky 2026–2028.
- Aj Kepler Cheuvreux a Jefferies znížili svoje cieľové ceny na 190 EUR, respektíve 230 EUR, obe spoločnosti však ponechali odporúčanie „Buy“, čím signalizujú dôveru v dlhodobý potenciál spoločnosti napriek krátkodobým výzvam.
- Akcie Bayer AG oslabili takmer o 3 % po správach, že investičný fond Inclusive Capital Partners zvažuje predaj balíka 8,5 milióna akcií (0,9 % akciového kapitálu) v hodnote približne 327 miliónov EUR. Trh to interpretuje ako signál, že Ubben sa domnieva, že rastový potenciál spoločnosti sa vyčerpal. Bayer sa tak stal druhým najslabším titulom hlavného nemeckého indexu.
- Akcie španielskej spoločnosti Puig vyskočili o 16 % po tom, čo Estée Lauder a španielska kozmetická skupina oznámili, že rokujú o možnej akvizícii.
