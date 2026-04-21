Zhrnutie trhov: Nádej na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom zlepšuje sentiment ⚡

Európska seansa dnes prináša prevažne mierne zisky: index STOXX 600 rastie približne o 0,1 %, DE40 pridáva 0,42 %, EU50 je vyššie o 0,29 %, FRA40 rastie o 0,27 %, IBEX 35 posilňuje o 0,70 % a FTSE 100 o 0,13 %, zatiaľ čo ITA40 a SUI20 mierne klesajú. Hlavným faktorom podporujúcim sentiment zostávajú nádeje na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom a možné predĺženie prímeria, čo po slabšom začiatku týždňa podporuje chuť na riziko. Investori však nezapočítavajú scenár úplnej deeskalácie, pretože sa blíži dátum vypršania prímeria a riziko narušenia dodávok ropy naďalej dolieha najmä na energeticky náročnejšie európske ekonomiky.
Preto je dnešné oživenie skôr mierne a pripomína viac selektívne uzatváranie medvedích pozícií než silný risk-on pohyb. Na menovom trhu dolár mierne posilňuje, keď index USDIDX rastie o 0,25 %, zatiaľ čo EURUSD klesá o 0,23 %, čo naznačuje, že časť kapitálu zostáva v defenzívnejšej časti trhu. Ropa si vedie relatívne dobre, keď ceny Brentu a WTI rastú o 1,08 % a 0,99 %, širší príbeh sa však naďalej točí okolo možného pokroku v mierových rokovaniach. Najlepšie sa dnes darí sektorom technológií, utilít, energetiky a financií, ktoré rastú o 0,96 %, 0,91 %, 0,61 % a 0,59 %.
Slabší výkon naopak vykazujú sektory základný spotrebný tovar, zdravotníctva a komunikačných služieb.
Sektorové zmeny v Európe z pohľadu intradenných výnosov. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Informácie o spoločnostiach:
- Royal Unibrew zaznamenáva výrazné straty — viac než 20 % — po tom, čo oznámila, že licencia na plnenie produktov PepsiCo v Dánsku, Fínsku a Pobaltí vyprší na konci roka 2028. Tento biznis pritom tvorí približne 13 % čistých tržieb skupiny.
- Thales je pod tlakom po zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok, pretože napriek 27 % organickému rastu obranných objednávok na celkových 4,65 miliardy EUR trh zaznamenal, že celkový objem objednávok zaostal za konsenzom na úrovni takmer 4,85 miliardy EUR. Zároveň Thales potvrdil svoj celoročný výhlaď a tržby vzrástli na 5,32 miliardy EUR, čím prekonali očakávania analytikov. Reakcia trhu tak pôsobí skôr ako vyberanie ziskov po silnej rally sektora než ako zmena dlhodobého trendu.
- Puig zostáva v centre pozornosti po správach, že Estée Lauder spolupracuje s JPMorgan na finančnom balíku v hodnote približne 5 miliárd EUR pre možnú ponuku na prevzatie tejto španielskej skupiny.
- V Londýne púta pozornosť aj Associated British Foods, ktorá sa rozhodla vyčleniť Primark zo svojho potravinárskeho biznisu a uviesť obe spoločnosti samostatne na Londýnsku burzu.
Volatilita pri ďalších hlavných inštrumentoch. Zdroj: xStation
