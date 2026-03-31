Zhrnutie trhov: Opatrný optimizmus v Európe, inflácia vyššia, ale pod očakávaniami

- Európske trhy si pred otvorením americkej seansy vedú pomerne dobre. Takmer všetky hlavné indexy vykazujú viditeľné zisky okolo 1 %. Na čele stoja poľský WIG20 a taliansky FTSE MIB, ktorých futures rastú o 1,8 %, respektíve 1,3 %. FTSE 100, DAX a CAC 40 znižujú zisky futures približne na 1 %. Relatívne zaostáva Švajčiarsko a Holandsko, kde hlavné indexy posilňujú o 0,8–0,9 %.
- Paneurópsky index STOXX 600 rastie približne o 0,6 %.
- Trh dostáva od Donalda Trumpa zmiešané signály ohľadom povahy ďalšieho angažovania na Blízkom východe.
- Prezident hovorí, že je pripravený operáciu ukončiť aj bez toho, aby najprv došlo k obnoveniu prevádzky v Hormuzskom prielive, zatiaľ čo do regiónu sú súčasne nasadzované ďalšie jednotky.
- Investori zameraní na európsky ekonomický výhlaď dnes dostali rozsiahlu sériu makroekonomických dát zo starého kontinentu:
- Nemecké maloobchodné tržby vo februári klesli o 0,6 %, čím sklamali očakávania rastu o 0,2 %. Miera nezamestnanosti v Nemecku zostala bez zmeny na 6,3 %.
- Konečné údaje o inflácii vo Francúzsku ukázali mierny rast na 1,7 % medziročne. Spotrebiteľské výdavky vo Francúzsku výrazne klesli o 1,4 %.
- Ekonomický rast vo Veľkej Británii dopadol v súlade s očakávaniami na 1 % medziročne.
- Inflácia v eurozóne bola mierne pod očakávaniami a vzrástla na 2,5 %.
- UBS rastie o viac než 3 % po tom, čo denník Financial Times zverejnil správu, podľa ktorej švajčiarski zákonodarcovia plánujú zmierniť niektoré finančné regulácie.
- Potravinársky koncern Unilever oznámil, že vedie pokročilé rokovania o prevzatí spoločnosti McCormick. Akcie firmy rastú približne o 1 %.
- Spoločnosť Givaudan dostala negatívne odporúčanie od investičnej banky. Analytici poukazujú na slabé podmienky na trhu luxusného tovaru v súvislosti s napätím na Blízkom východe.
- Analytici Goldman Sachs znížili svoj výhlaď pre rast HDP eurozóny na 0,7 % z predchádzajúcich 1,4 %, pričom ako hlavný faktor uvádzajú ceny energií.
- Dánsky výrobca šperkov Pandora otvára distribučné centrum v Kanade, aby obišiel americké clá.
- Na devízových trhoch najviac posilňuje britská libra, ktorá voči hlavným menám pridáva približne 0,2 %. Naopak švajčiarsky frank oslabuje a voči hlavným menám stráca okolo 0,2 %.
