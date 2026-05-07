Zhrnutie trhov 🚨 Ropa klesá pod 100 USD a podporuje optimizmus na európskych aj amerických akciách

Futures na Stoxx Europe 600 rastú o viac než 0,2 %. Európske akcie tak nadväzujú na pozitívne momentum po rekordných maximách na Wall Street, nových maximách na ázijských trhoch a prudkom poklese cien ropy pod 100 USD za barel. Ten prichádza v súvislosti s očakávaniami možnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Maloobchodné tržby v eurozóne medzimesačne klesli o 0,1 %, pričom trh očakával pokles o 0,3 %. Predchádzajúca hodnota dosiahla -0,2 %. V medziročnom vyjadrení maloobchodné tržby vzrástli o 1,2 %, čo bolo v súlade s konsenzom trhu, ale pod predchádzajúcou hodnotou 1,7 %.
Globálne trhy zároveň sledujú slabší americký dolár a nižšie výnosy dlhopisov, čo podporuje akcie, drahé kovy aj Bitcoin. V Európe zaostáva za širším trhom nemecký DAX, ktorý napriek všeobecne pozitívnemu sentimentu v regióne klesá približne o 0,1 %.
Graf DAX (DE40), interval D1 / H1
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Firemné tržby podporujú sentiment na európskych trhoch
- Qiagen vykázal upravený zisk na akciu vo výške 54 centov, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
- Lottomatica dosiahla tržby 600 mil. EUR a uviedla, že v roku 2026 očakáva upravenú EBITDA na hornej hranici skôr zverejneného výhľadu.
- Tenaris vykázal tržby 3,10 mld. USD, čím prekonal očakávania trhu vo výške 2,99 mld. USD.
- Endesa oznámila čistý zisk 725 mil. EUR oproti odhadom analytikov vo výške 627,6 mil. EUR.
- Jeronimo Martins vykázal EBITDA 572 mil. EUR, nad konsenzom trhu vo výške 560,6 mil. EUR.
- Banco Comercial Portugues oznámila čistý zisk 305,8 mil. EUR, výrazne nad očakávaniami 283,4 mil. EUR.
Zvýšená volatilita na európskych akciách po zverejnení firemných výsledkov
- Prosus rástol približne o 3 % a patril tak k najsilnejším titulom v indexe Stoxx Europe 600. Henkel pridal zhruba 2 % po zverejnení lepšieho než očakávaného organického rastu tržieb za prvý štvrťrok.
- CSG NV posilnila o 1,7 % a BE Semiconductor Industries vzrástla o 1,6 % vďaka pokračujúcemu optimizmu okolo polovodičového sektora. Vyššie sa obchodovala aj STMicroelectronics, ktorá pridávala približne 1,4 %.
- Argenx vzrástol o 1,5 % po tom, čo tržby lieku Vyvgart prekonali očakávania analytikov.
- TUI aj Lufthansa pridali zhruba 1 %, podporené zlepšujúcim sa sentimentom v cestovnom a leteckom sektore po poklese cien ropy.
- Prysmian posilnil o 0,8 % po komentároch naznačujúcich dlhší priestor na rast vďaka investíciám do dátových centier a expanzii na americkom trhu.
- RENK Group klesla približne o 1 %. Pod tlakom boli pred otvorením európskeho trhu aj BP, Novo Nordisk, Voestalpine a Nokia.
- Aumovio oslabila o 1,7 %, hoci vykázala upravený EBIT 106 mil. EUR oproti očakávaniam 93 mil. EUR. Siemens Healthineers klesol takmer o 5 % po znížení výhľadu porovnateľného rastu tržieb za celý fiškálny rok.
- SAP a OMV strácali približne 1,1 %, zatiaľ čo Andritz odpísal 1,3 % po zmiešaných výsledkoch.
Graf SAP (D1)
Zdroj: xStation5
Európske spoločnosti naďalej prekonávajú očakávania trhu
- Flutter Entertainment vykázala tržby 4,30 mld. USD, nad očakávaniami trhu vo výške 4,24 mld. USD.
- AMS-Osram oznámila štvrťročné tržby 796 mil. EUR oproti konsenzuálnym odhadom 774,3 mil. EUR.
- Aker BP vykázala zisk pred zdanením 2,72 mld. USD, výrazne nad výhľadmi 1,89 mld. USD.
- Avolta zaznamenala organický rast tržieb 4,7 %, čím prekonala očakávania analytikov 4,55 %.
- Sanoma vykázala tržby za druhý štvrťrok 221,1 mil. EUR, nad konsenzuálnymi odhadmi 215 mil. EUR.
- BNP Paribas Bank Polska oznámila čistý zisk 375,3 mil. PLN, výrazne nad očakávaniami 306,5 mil. PLN.
- Swiss Re dosiahla čistý zisk za druhý štvrťrok 1,51 mld. USD oproti výhľadom 1,19 mld. USD.
- GN Store Nord ponechala celoročný výhľad organického rastu tržieb na 0–6 % a výhľad marže EBITA na 8–9 %, v porovnaní so 7,6 % dosiahnutými v roku 2025.
- Siemens Healthineers znížila celoročný výhľad porovnateľného rastu tržieb na 4,5–5 % z predchádzajúceho pásma 5–6 %, zatiaľ čo trh očakával približne 4,94 %.
Graf Siemens Healthineers (D1)
Zdroj: xStation5
- Nexi vykázala tržby za prvý štvrťrok vo výške 821,4 mil. EUR oproti očakávaniam 814,5 mil. EUR.
- Lanxess oznámila tržby za prvý štvrťrok vo výške 1,38 mld. EUR, zatiaľ čo trh očakával 1,40 mld. EUR.
- Knorr-Bremse vykázala EBIT za prvý štvrťrok vo výške 245 mil. EUR, mierne nad konsenzom 244,8 mil. EUR.
- Pharming oznámila štvrťročné tržby 72,4 mil. USD. Trh výsledok porovnával s 79,1 mil. USD dosiahnutými pred rokom.
- Vonovia vykázala upravenú EBITDA za prvý štvrťrok vo výške 711,6 mil. EUR, nad očakávaniami analytikov 701,9 mil. EUR.
- SAF-Holland oznámila upravený EBIT za prvý štvrťrok vo výške 42,5 mil. EUR, čím prekonala konsenzus 41,6 mil. EUR.
- Zealand Pharma vykázala čistú stratu za prvý štvrťrok vo výške 43,94 mil. DKK oproti očakávanej strate 68 mil. DKK.
- Wacker Neuson vykázala EBIT za prvý štvrťrok vo výške 41,5 mil. EUR, výrazne nad očakávaniami analytikov 12,1 mil. EUR.
- Solvay oznámila prevádzkovú EBITA za prvý štvrťrok vo výške 219 mil. EUR oproti trhovým očakávaniam 228 mil. EUR.
- Intrum vykázala upravený EBIT za prvý štvrťrok vo výške 50,1 mil. SEK, výrazne nad očakávaniami 17 mil. SEK.
- FinecoBank oznámila čistý zisk za prvý štvrťrok vo výške 162,2 mil. EUR oproti výhľadom 158 mil. EUR.
- Veidekke vykázala štvrťročné tržby vo výške 965 mil. NOK, nad očakávaniami analytikov 895 mil. NOK.
- Legrand oznámil organický rast tržieb o 9,3 %, výrazne nad trhovými očakávaniami 6,81 %.
- Davide Campari vykázala organický rast tržieb o 2,9 %, zatiaľ čo analytici očakávali pokles o 5 %. Napriek silným výsledkom opatrný výhľad vyvolal prudký výpredaj akcií.
Graf Campari (D1)
Zdroj: xStation5
Grafy EU50 a OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Graf dňa: EURUSD rastie, ale stále ide o hru očakávaní, nie o trend
NOK prudko posilňuje po zvýšení sadzieb zo strany Norges Bank
Zásoby leteckého paliva v Európe rýchlo miznú. Budú aerolinky rušiť ďalšie lety? ⛽
Päť dôvodov, prečo sú trhy zatiaľ pokojné 📊🌍
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.