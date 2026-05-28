Ekonomický kalendár: Momentka americkej ekonomiky po 3 mesiacoch vojny (28.05.2026)

Rannému obchodovaniu na globálnych finančných trhoch dominuje prudký návrat geopolitického rizika. Po správach o nových nočných vojenských útokoch USA na vojenské ciele a drony v Iráne ceny ropy prudko oživili a vzrástli takmer o 2–3 %.
Toto napätie viedlo k jasnému zhoršeniu sentimentu v Ázii, kde hlavné akciové indexy zaznamenali straty a prerušili predchádzajúcu vlnu optimizmu. Ďalším jastrabím faktorom pre trhy sú komentáre predstaviteľov Fedu. Lisa Cook uviedla, že je pripravená zvýšiť úrokové sadzby, ak si to inflácia vynúti.
Neskôr dnes sa pozornosť investorov zameria na kľúčové makroekonomické dáta z USA, vrátane revidovaného údaja o raste HDP za 1. kvartál, preferovaného inflačného ukazovateľa Fedu PCE a týždenných dát z trhu práce. V eurozóne budú mať vplyv aj indexy sentimentu a podnikateľskej klímy.
Večer bude mať správa EIA o zásobách ropy výrazný vplyv na energetické komodity. Zvýšená volatilita sa očakáva najmä pri menových pároch s americkým dolárom (USD), ropných kontraktoch (WTI a Brent) a amerických akciových indexoch.
🌍 Makroekonomický kalendár
- 08:10, eurozóna – prejav prezidentky ECB
- 08:30, Maďarsko – miera nezamestnanosti. Konsenzus: 4,5 %. Predchádzajúce: 4,5 %.
- 09:00, Poľsko – predstihový ekonomický indikátor BIEC. Konsenzus: —. Predchádzajúce: 174,2 bodu.
- 11:00, eurozóna – index ekonomického sentimentu (ESI). Konsenzus: 92,6 bodu. Predchádzajúce: 93,0 bodu.
- 11:00, eurozóna – spotrebiteľská dôvera. Konsenzus: —. Predchádzajúce: -20,0 bodu.
- 14:30, USA – revidovaný rast HDP. Konsenzus: 2,0 %. Predchádzajúce: 0,5 %.
- 14:30, USA – jadrová inflácia PCE medziročne (apríl). Konsenzus: 3,3 % r/r. Predchádzajúce: 3,2 % r/r.
- 14:30, USA – inflácia PCE medziročne (apríl). Konsenzus: 3,8 % r/r. Predchádzajúce: 3,5 % r/r.
- 14:30, USA – súkromná spotreba. Konsenzus: 1,7 %. Predchádzajúce: 1,9 %.
- 14:30, USA – žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 209 tis. Predchádzajúce: 209 tis.
- 14:30, USA – štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 211,00 tis. Predchádzajúce: 202,50 tis.
- 14:55, USA – prejav prezidenta newyorského Fedu (John Williams)
- 16:00, USA – predaje nových domov. Konsenzus: 660 tis. Predchádzajúce: 682 tis.
- 18:00, USA – zásoby ropy podľa EIA. Konsenzus: -4,4 mil. barelov. Predchádzajúce: -7,86 mil. barelov.
💰 Vybrané firemné tržby
- Costco Wholesale Corp. (po uzavretí trhu)
- Dell Technologies (po uzavretí trhu)
- PKN Orlen (pred otvorením trhu)
- Dollar Tree Inc. (pred otvorením trhu)
- Royal Bank of Canada (pred otvorením trhu)
- Canadian Imperial Bank of Commerce (pred otvorením trhu)
📈 Tri trhy na sledovanie
- Ropa (WTI / Brent): Prudký návrat napätia na Blízkom východe po nočných amerických leteckých útokoch v Iráne viedol k silnému oživeniu cien ropy. Oficiálna správa EIA o komerčných zásobách ropy v USA bude ďalším faktorom, ktorý v druhej polovici dňa podporí volatilitu.
- Akciový trh (Wall Street / ázijské trhy): Geopolitická eskalácia vyvolala jasný ústup ázijských indexov. Investori na Wall Street budú musieť tieto udalosti zvažovať spolu s popoludňajšou revíziou dát o HDP a firemnými výsledkami maloobchodných gigantov, ako sú Costco a Dollar Tree.
- Americký dolár (USD): Jastrabí postoj predstaviteľov Fedu v kombinácii s rozsiahlym popoludňajším balíkom makrodát z USA, vrátane revidovaného HDP a žiadostí o podporu v nezamestnanosti, vytvára ideálne podmienky pre zvýšenú volatilitu hlavných menových párov naviazaných na USD.
