Orlen prekonáva očakávania a hlási najlepší kvartál od roku 2023 📈

Najväčšia spoločnosť v regióne CEE, poľský ropný gigant Orlen (PKN.PL), vstúpila do roka 2026 najsilnejším kvartálnym výsledkom za tri roky a výrazne prekonala očakávania trhu. Výsledky skupiny podporil najmä prudký rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe a blokáde Hormuzského prielivu, kľúčovej trasy pre globálnu prepravu ropy. Spoločnosť vďaka tomu nielen zlepšila ziskovosť v palivovom aj energetickom segmente, ale zároveň ukázala veľmi silnú finančnú pozíciu napriek mimoriadne volatilnému trhovému prostrediu. Dôležité je aj to, že Orlen hlási rast nepalivových marží, čo by investori mali vnímať pozitívne.
Kľúčové body
- Orlen vykázal v 1. kvartáli 2026 čistý zisk 8,15 mld. PLN, čo znamená medziročný rast o takmer 94 % a výsledok takmer 25 % nad očakávaniami trhu.
- Upravený LIFO EBITDA vzrástol na 14,1 mld. PLN a prekonal odhady analytikov o viac ako 5 %.
- Tržby skupiny dosiahli 75,8 mld. PLN. Spoločnosť tak prekonala prakticky všetky konsenzuálne odhady analytikov.
- Vyššie ceny ropy a palív podporili silné výsledky v segmentoch rafinácie, energetiky a maloobchodného predaja.
- Vedenie odporučilo rekordnú dividendu v hodnote 9,3 mld. PLN a zároveň zachovalo zvýšené investičné výdavky.
- Akcie Orlenu od začiatku roka rastú takmer o 37 % a medziročne o 86 %, mierne pod medziročným rastom tržieb spoločnosti o 94 %.
Prudké zlepšenie ziskovosti ospravedlňuje nedávny rast akcií. Ak ceny ropy zostanú v druhej polovici roka blízko 100 USD za barel, spoločnosť môže smerovať k najsilnejšiemu roku vo svojej histórii.
Zdroj: Orlen
Geopolitika a vyššie ceny ropy podporili rekordný kvartál Orlenu
Prvý kvartál roka 2026 ukázal, ako úzko zostáva výkonnosť Orlenu prepojená s globálnymi komoditnými trhmi. Rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu vyvolali prudký rast cien ropy. Priemerná cena ropy Brent dosiahla 81,1 USD za barel oproti 75,7 USD o rok skôr. V marci už trhy začali započítavať scenáre, v ktorých by ropa mohla rásť smerom k 100–120 USD za barel.
Pre Orlen to znamenalo výrazné posilnenie ziskovosti. Skupina dosiahla upravený LIFO EBITDA vo výške 14,1 mld. PLN a čistý zisk 8,15 mld. PLN, čo predstavuje najlepší kvartálny výsledok od začiatku roka 2023. Ešte výraznejšie je to, ako silno spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Trhový konsenzus počítal s čistým ziskom približne 6–6,5 mld. PLN, zatiaľ čo skutočný výsledok bol takmer o 25 % vyšší.
Silné makroekonomické prostredie zároveň vytlačilo ceny palív v Poľsku na rekordné úrovne. Nafta sa dočasne priblížila k 8 PLN za liter, zatiaľ čo benzín Pb95 sa pohyboval blízko 7 PLN. Vláda reagovala dočasnými cenovými stropmi a znížením daní. Súčasne začala pracovať na dani z mimoriadnych ziskov zameranej na energetické spoločnosti.
Pozornosť si zaslúži aj sila súvahy Orlenu. Spoločnosť vytvorila prevádzkové cash flow vo výške 8,5 mld. PLN a zároveň udržala pomer čistého dlhu k EBITDA takmer na nule. To vytvorilo priestor na rekordnú výplatu dividendy aj na pokračujúce investičné výdavky, ktoré len počas kvartálu presiahli 5 mld. PLN.
Obchodné segmenty potvrdili silu integrovaného modelu Orlenu
Výsledky za 1. kvartál opäť potvrdili, že hlavnou konkurenčnou výhodou Orlenu zostáva jeho diverzifikovaná obchodná štruktúra. Najsilnejším prispievateľom bol segment Upstream & Supply, ktorý vytvoril EBITDA okolo 5 mld. PLN a priamo ťažil z vyšších cien komodít. Veľmi silné výsledky priniesol aj segment Energy, ktorý vykázal EBITDA 4,7 mld. PLN vďaka vyššej výrobe elektriny a tepla.
Výrazné zlepšenie bolo viditeľné aj v segmente Consumers & Products, ktorý zahŕňa maloobchodný predaj palív, plynu a elektriny. EBITDA v tejto divízii vzrástol na 1,7 mld. PLN z 0,8 mld. PLN v predchádzajúcom kvartáli. Predaj palív medziročne vzrástol o 2 %, predaj plynu o 11 % a predaj elektriny o 14 %.
Rafinačné operácie zostali tiež mimoriadne silné. Celkový objem spracovanej ropy dosiahol 9,4 mil. ton. Petrochémia zároveň naďalej fungovala v náročnejšom trhovom prostredí, čo ukazuje, že nie všetky obchodné segmenty ťažili z vyšších cien komodít rovnakou mierou.
Jedným zo zaujímavejších prvkov reportu bola zmena metodiky vykazovania rafinačných marží. Orlen nahradil predchádzajúci ukazovateľ modelovej rafinačnej marže novou metrikou CEE rafinačnej marže, ktorá podľa spoločnosti lepšie odráža skutočné trhové podmienky po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. Aktualizovaná metodika výrazne znížila predtým vykazované historické úrovne marží. To možno interpretovať ako konzervatívnejšiu a realistickejšiu prezentáciu rafinačnej ziskovosti.
Orlen zvyšuje predaje aj investície napriek tlaku trhu
Najnovšie dáta ukazujú, že zlepšenie výkonnosti spoločnosti bolo ťahané oveľa viac než len vyššími cenami ropy. Orlen dosiahol rast podporený hmatateľným zvýšením predajných objemov takmer vo všetkých hlavných obchodných oblastiach, od palív a plynu až po hnojivá a elektrinu. To je dôležité najmä preto, že to naznačuje, že silnejšie výsledky spoločnosti neboli iba dôsledkom dočasného komoditného šoku.
Marže rafinačných produktov sa zlepšili obzvlášť výrazne. Ceny nafty medziročne vzrástli o 25 %, ceny leteckého paliva vyskočili o 40 % a ceny ľahkého vykurovacieho oleja stúpli o 21 %. To vytvorilo veľmi priaznivé prostredie pre downstream segment, ktorý ťažil zo silnejších cien aj z vyšších predajných objemov.
Pozornosť si zaslúži aj štruktúra rastu predajov. Orlen zvýšil predaj LPG medziročne o 35 %, predaj hnojív o 17 %, predaj PVC o 38 % a predaj PTA o 33 %. To naznačuje, že zlepšujúce sa trhové podmienky sa rozšírili za hranice tradičného palivového biznisu aj do petrochemických a priemyselných segmentov, ktoré boli v predchádzajúcich kvartáloch pod tlakom slabej európskej dopytu.
Ďalším pozitívnym faktorom bol pokles prevádzkových nákladov. Celkové prevádzkové náklady medziročne klesli o 2,6 mld. PLN, najmä vďaka nižším nákladom na nákup zemného plynu a ropy. Skupina tak zlepšila ziskovosť nielen vďaka vyšším cenám produktov, ale aj vďaka priaznivejšej nákladovej štruktúre.
Akcie Orlenu (PKN.PL)
Akcie Orlenu v posledných týždňoch zaznamenali mierne ochladenie sentimentu, ale mimoriadne silné tržby spoločnosti pravdepodobne podporia ďalší pohyb smerom k rekordným maximám po otvorení dnešnej obchodnej seansy v Poľsku. Na druhej strane ceny ropy počas 2. kvartálu mierne klesli, čo naznačuje, že zopakovanie takýchto výnimočných výsledkov môže byť v aktuálnom kvartáli náročné, hoci nie nemožné. Kľúčové krátkodobé úrovne podpory sa nachádzajú blízko 135 PLN a 128 PLN za akciu, čo zodpovedá EMA50 a spodnej hranici rastúceho obchodného kanála. Dlhodobá podpora EMA200 sa medzitým nachádza takmer 30 % pod aktuálnou cenou akcií. Rezistencia je vymedzená nedávnymi maximami blízko 147 PLN za akciu a hornou hranicou rastúceho cenového kanála.
Zdroj: xStation5
