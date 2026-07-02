Zhrnutie trhov: Rotácia pokračuje. Kapitál odteká z technologických spoločností!

Hlavné európske indexy otvárajú deň v pluse napriek slabosti na Wall Street – kontrakty na Euro Stoxx 50 sú stabilné, nemecký DAX si pripisuje 0,46%, rovnako ako EU50 (+0,29%), UK100 (+0,45%) a taliansky index ITA40 (+0,94%).
Hlavným faktorom, ktorý hýbe trhmi, je dnešná správa o payrolls z USA za jún – mediánová prognóza hovorí o raste o 110 tis. pracovných miest pri miere nezamestnanosti na úrovni 4,3%, no rozptyl odhadov (25–200 tis.) predstavuje vysoké riziko prekvapenia, ktoré rozhodne o ďalšom zvyšovaní sadzieb Fed ešte v tomto roku.
Dodatočný tlak na sentiment vyvoláva výpredaj v technologickom sektore – po informácii, že Meta plánuje predávať prebytočné výpočtové kapacity AI, index polovodičov SOX vo štvrtok klesol o viac ako 6%, pričom burzy v Kórei a Japonsku zaznamenali prudké poklesy.
Jen náhle posilnel a dolár/jen klesol na cca 161, a to po signáloch, že Japonsko mení stratégiu devízových intervencií na „chirurgickejší" prístup voči špekulantom stavajúcim na slabosť jenu, čo dodatočne oslabilo dolár na širšom trhu.
Ropa lacnie tretí deň po sebe – Brent je najnižšie za štyri mesiace, kurzy WTI strácajú 0,72–0,86% po pokroku v rokovaniach USA–Irán v Dauhe týkajúcich sa Hormuzského prielivu, čo zmierňuje inflačné obavy.
Americký dolár je mierne slabší (-0,38%), zatiaľ čo zlato si pripísuje 0,78% a striebro 1,29%, pričom oba kovy ťažia z oslabenia greenbacku.
Na európskych burzách si najlepšie vedú defenzívne a cyklické sektory – Health Care (+1,98%), Financials (+1,22%) a Consumer Discretionary (+1,09%). Najhoršie si vedie Technology (-2,80%) a Communications (-0,75%), čo ťahá index Euro Stoxx 50 nadol napriek dobrej výkonnosti ostatných odvetví. Zdroj: XTB
Správy spoločností
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Bayer rastie o viac ako 5% (najvyššia úroveň za takmer tri roky) po vytvorení novej jednotky Ruveon pre biznis Roundup v USA, čo trh vníma ako krok smerom k potenciálnemu rozdeleniu skupiny; ďalšiu podporu poskytol upgrade Deutsche Bank na „buy" a zvýšenie cieľovej ceny o 33% na €60.
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Sodexo zaznamenáva solídny rast akcií po tom, čo zvýšilo celoročnú prognózu rastu organických tržieb na 1,2–1,5%, a to vďaka výsledkom za tretí kvartál, ktoré prekonali konsenzus (€6,17 mld oproti konsenzuálnym €6,04 mld).
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Volkswagen si pripisuje zisky napriek napätej vnútornej situácii – spoločnosť sa pripravuje na kľúčové zasadnutie dozornej rady 9. júla, na ktorom má padnúť rozhodnutie o redukcii až 100 tis. pracovných miest a zatvorení štyroch nemeckých závodov, čo naráža na silný odpor odborov a spolkovej krajiny Dolné Sasko.
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Výrobcovia čipov zostávajú pod tlakom poklesov zaznamenaných v predchádzajúcom kvartáli – Infineon Technologies stráca 3,20% a ASML Holding 3,14%, a to v tieni výpredaja polovodičov v USA a Ázii.
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Švajčiarska národná banka (SNB) posúdila, že UBS už v súčasnosti spĺňa sprísené kapitálové požiadavky zavedené po páde Credit Suisse, pričom samotná banka UBS argumentuje, že nová regulácia je nadmerne reštriktívna a môže ohroziť konkurencieschopnosť švajčiarskeho finančného sektora.
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