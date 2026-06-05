Zhrnutie trhov: SAP odoláva výpredaju v technológiách, SpaceX má zablokovaný vstup do S&P 500 (05.06.2026)

Trhy a indexy
- Dnešný trhový sentiment určujú rozdielne výkony sektorov a rastúca opatrnosť pred najnovším reportom z amerického trhu práce NFP. Toto zverejnenie je veľmi očakávané, pretože nastaví tón pre prvé zasadnutie Fed pod novým predsedom Kevinom Warshom.
- Súčasné makroekonomické prostredie komplikuje nadchádzajúce rozhodovanie o menovej politike. Dôvodom je rastúca inflácia, slabnúca spotrebiteľská základňa a zväčšujúci sa rozdiel medzi výrobným sektorom a sektorom služieb. Vzhľadom na tieto náročné protivetry by aj pozitívny výsledok NFP v súlade s očakávaniami mohol posunúť americký dolár vyššie.
- Sektorová rotácia pokračuje. Technologický sektor ustupuje po nedávnej rally do úzadia (ASML: -3,1 %) a necháva priestor titulom, ktoré neťažili z poslednej vlny optimizmu okolo AI.
- Futures na španielsky IBEX 35 (SPA35: +1 %) dnes vedú rast vďaka vysokej váhe finančných spoločností (Banco Santander: +1,2 %), spotrebného tovaru (Inditex: +3,5 %) a dokonca energetických titulov (Repsol: +0,4 %, Enagas: +1,3 %). Tie rastú napriek miernemu tlaku na futures na ropu.
- Futures na francúzsky CAC40 (FRA40: +0,4 %) nasledujú vďaka silnému zastúpeniu sektora zbytočnej spotreby a luxusu (LVMH: +2,39 %, Hermès: +2,02 %).
- Futures na nemecký DAX (DE40: +0,3 %) uzatvárajú prvú trojicu. Spotrebiteľské tituly ako Zalando (+5,4 %) a Adidas (+2 %) opäť kompenzujú výpredaj hviezdy posledných seáns, spoločnosti Infineon (-6,48 %). Prekvapivo SAP ostro kontrastuje s výpredajom v technológiách a rozširuje včerajšie zisky o ďalších 2,10 %.
- S&P Global odmietla zmeniť požiadavky pre vstup do indexu, čím fakticky zablokovala rýchle zaradenie masívneho IPO SpaceX v objeme 75 miliárd USD do S&P 500. Hoci SpaceX cieli na ocenenie 1,75 bilióna USD, nespĺňa prísne pravidlá S&P týkajúce sa ziskovosti, keďže v roku 2025 vykázala stratu 4,94 miliardy USD. Zatiaľ čo S&P zachováva svoj štandard a odmieta výnimky založené iba na trhovej kapitalizácii, konkurenti ako Nasdaq a FTSE Russell už pravidlá uvoľnili, aby umožnili zaradenie podobných megakapitalizačných emisií.
- FOREX: Americký dolár (USDIDX) pred NFP klesá. Odpisuje približne 0,35 % z mesačného maxima dosiahnutého počas stredajšej seansy. Britská libra je dnes najsilnejšou hlavnou menou, keď voči doláru (GBPUSD) aj japonskému jenu (GBPJPY) posilňuje o 0,4 %. EURUSD rastie o 0,2 % na 1,163.
- KOMODITY: Ropné futures zmazali mierne straty zo skoršieho obchodovania a aktuálne sa snažia dostať do zelených čísel (OIL: -0,05 %, OIL.WTI: +0,3 %). NATGAS prehĺbil včerajšie straty o ďalších 1,2 %. Pod tlakom sú aj drahé kovy. Zlato klesá o 0,3 % na 4 460 USD za uncu a striebro stráca 1,6 % na 72,70 USD za uncu.
- KRYPTO: Likvidita z digitálnych aktív odchádza a väčšina hlavných aj menších tokenov sa obchoduje hlboko v červených číslach. Bitcoin klesá o 1,1 % na 62 600 USD, Ethereum stráca 4,6 % na 1 680 USD. Straty zaznamenávajú aj Solana (-1,7 %), Dogecoin (-3,1 %) a Chainlink (-4 %).
Dnešná výkonnosť členov indexu Stoxx 50.
Zdroj: XTB Research s využitím dát agentúry Bloomberg
Ekonomika a geopolitika
- Napriek prímeriu sprostredkovanému USA si izraelské údery v Libanone vyžiadali štyri obete. To kontrastuje s tvrdeniami prezidenta Donalda Trumpa o pokroku v rokovaniach s Hizballáhom a Netanjahuom. Zmiešané signály medzitým prichádzajú aj v súvislosti s rokovaniami medzi USA a Iránom. Trump naznačil možnú dohodu a stretnutie s iránskym najvyšším vodcom, zatiaľ čo Irán výraznejší pokrok poprel. Napätie pretrváva aj okolo Hormuzského prielivu, kde Irán plánuje účtovať lodnej doprave „poplatky za služby“ spojené s bezpečnosťou. USA tento krok ostro odmietajú a požadujú bezplatný prejazd.
- Médiá tiež informovali o údajnom súhlase Iránu, odovzdanom Pakistanu, s prevedením časti jeho uránu do tretej krajiny, na ktorej by sa dohodli obe strany konfliktu.
- Revidované údaje Eurostatu ukazujú, že HDP eurozóny klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,2 %, zatiaľ čo HDP EÚ sa znížil o 0,1 %. Zamestnanosť v eurozóne zároveň mierne vzrástla o 0,1 %, zatiaľ čo v EÚ zostala bez zmeny na 0,0 %. Tieto aktualizované odhady využívajú širšie dátové súbory než pôvodné rýchle odhady a zahŕňajú vstup Bulharska do eurozóny v roku 2026.
- Ruský prezident Vladimir Putin jednoznačne odmietol európskych lídrov ako sprostredkovateľov v konflikte na Ukrajine a obvinil ich z nedostatku neutrality. Namiesto toho požadoval dodržanie mierového kompromisu, ktorý mal byť údajne dohodnutý s Donaldom Trumpom na Aljaške. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým navrhol priame rokovania, zatiaľ čo Putin pohrozil ďalšími hypersonickými raketovými útokmi proti Ukrajine.
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Russian President Vladimir Putin firmly rejected European leaders as mediators in the Ukraine conflict, accusing them of lacking neutrality. Instead, he demanded adherence to a peace compromise allegedly arranged with Donald Trump in Alaska. Meanwhile, Ukrainian President Zelenskyy proposed direct negotiations, while Putin threatened further hypersonic missile strikes against Ukraine.
Denný graf SPA35 vykazuje silnú býčiu štruktúru. Cena sa obchoduje na úrovni 18 479, výrazne nad EMA za 10, 30 a 100 období, čo naznačuje solídne rastové momentum. Po prekonaní 100,0% Fibonacciho úrovne na 18 391 býci testujú niekoľkomesačnú rezistenciu v blízkosti 18 569. Rastúci RSI potvrdzuje nákupný tlak, pričom stále ponecháva priestor pred prekúpeným pásmom.
Zdroj: xStation5
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