Zhrnutie trhov: Technológie posunuli Európu na nové rekordné maximá! Kovy pokračujú v raste napriek stagnujúcemu doláru (07.08.2026)

Indexy a spoločnosti
Futures na široký európsky index Stoxx 50 (EU50: +0,6 %) dnes vystúpili na nové rekordné maximá okolo 6 560 bodov a pravdepodobne uzavrú už tretí týždeň po sebe v zisku. Podporujú ich lepšie než očakávané výsledky viacerých kľúčových európskych spoločností.
Na čele európskeho rastu sú futures na nemecký DAX (DE40: +0,7 %). Nasledujú britský FTSE 100 (UK100: +0,6 %), švajčiarsky SMI (SUI20: +0,6 %), holandský AEX (NED25: +0,4 %), taliansky FTSE MIB (ITA40: +0,4 %), francúzsky CAC 40 (FRA40: +0,2 %) a španielsky IBEX 35 (SPA35: +0,2 %).
DAX: Rast v Nemecku ťahajú najmä technologické spoločnosti SAP (+3,9 %) a Infineon (+3 %). Po výsledkoch sa odráža aj Siemens (+2,3 %). Naopak zaostávajú automobilky Daimler (-3,5 %), Porsche (-1 %) a Volkswagen (-0,4 %) spolu s Rheinmetall (-0,6 %). Deutsche Telekom (-1,2 %) vymazáva časť včerajších ziskov po výsledkoch.
Allianz: V 2. štvrťroku dosiahol Allianz prevádzkový zisk 4,87 miliardy EUR, čím prekonal trhové očakávania vo výške 4,58 miliardy EUR. Spoločnosť ponechala celoročný výhlaď prevádzkového zisku v rozmedzí 16,4–18,4 miliardy EUR a pokračuje v programe spätného odkupu akcií v hodnote 2,5 miliardy EUR, pričom v 1. polroku už realizovala odkupy za 1,4 miliardy EUR.
Čistý prílev aktív tretích strán do spoločnosti PIMCO dosiahol 32 miliárd EUR. Sentiment však čiastočne zhoršili slabšie než očakávané výsledky v poisťovníctve. Akcie počas seansy vymazali väčšinu počiatočných strát a aktuálne klesajú len približne o 0,3 %.
Optimizmus v Európe je pomerne široko rozložený, najvyššia koncentrácia rastu je však v technologickom a priemyselnom sektore. Zdroj: XTB Research
Ekonomika a geopolitika
Donald Trump uviedol, že „šéf Fedu Kevin Warsh je skvelý a nebudem ho kritizovať.“
Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem uviedol, že na júlovom zasadnutí podporoval zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov (Fed napokon ponechal sadzby bez zmeny v pásme 3,5–3,75 %). Podľa neho sú skoršie a postupné kroky menej nákladné a pomáhajú zabrániť rozkotveniu inflačných očakávaní. Dodal tiež, že centrálna banka by mala byť pripravená trhy prekvapiť.
Priemyselná výroba v Nemecku v júni vzrástla o 0,2 % medzimesačne (medziročne klesla o 0,1 %) a za posledné tri mesiace sa zvýšila o 0,7 %. Hlavnými ťahúňmi rastu boli automobilový priemysel (+3,6 %) a výroba dopravných prostriedkov (+8,4 %). Naopak negatívne pôsobil pokles výroby strojov a zariadení (-3,9 %) a energeticky náročných odvetví (-1,8 %). Priemysel bez energetiky a stavebníctva zostal bez zmeny.
Nemecký export v júni vzrástol o 0,9 % medzimesačne na rekordných 139,3 miliardy EUR (+6,6 % medziročne), zatiaľ čo dovoz vyskočil o 4,4 % na 123,9 miliardy EUR. Obchodný prebytok sa znížil na 15,4 miliardy EUR z májových 19,3 miliardy EUR. Vývoz do USA medzimesačne klesol o 14,2 %, zatiaľ čo dovoz z Číny vzrástol o 9,1 %.
Francúzsky obchodný deficit sa v 2. štvrťroku 2026 prehĺbil na 19,2 miliardy EUR. Dovoz vzrástol o 5,5 %, najmä v dôsledku vyšších cien uhľovodíkov spôsobených konfliktom s Iránom, a prekonal rast exportu, ktorý dosiahol 3,1 % a bol podporený predovšetkým leteckým priemyslom. Napriek celkovému zhoršeniu obchodnej bilancie sa Francúzsku podarilo zvýšiť svoj podiel na svetovom trhu.
Napriek výraznému medzimesačnému oživeniu sa medziročný rast priemyselnej výroby stále pohybuje na hranici stagnácie. Zdroj: XTB Research na základe údajov Macrobond.
💱 FX, kovy a energie
Index amerického dolára (USDIDX) zostáva pred zverejnením kľúčovej správy z amerického trhu práce NFP bez výraznejšieho smerovania. Najsilnejšou menou skupiny G10 je dnes švajčiarsky frank, zatiaľ čo najslabšou je britská libra. Menový pár USD/JPY klesá o 0,1 %, stále sa však nachádza približne 2 % nad minimom vytvoreným po koordinovanej intervencii Tokia a Washingtonu. EUR/USD posilňuje o 0,1 % na 1,1530.
Futures na severomorskú ropu Brent (OIL) klesajú o 2,1 % na 81,80 USD za barel po správach, že Spojené štáty, Irán a Omán sa „blížia k dohode“ o dočasnom obnovení prevádzky v Hormuzskom prielive.
Drahé kovy predlžujú svoju rastovú sériu napriek nízkej volatilite amerického dolára. Zlato posilňuje o 1,8 % na 4 320 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva 4,6 % na 64,40 USD, čo je najvyššia úroveň od konca júna.
EUR/USD sa pred zverejnením údajov NFP drží tesne pri 100-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA100; tmavofialová). Cena zlata je zobrazená žltou farbou. Zdroj: xStation5
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