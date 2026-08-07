Trh s meďou sa rýchlo sprísňuje a kombinácia silných dovozov do Spojených štátov, rastúceho dopytu v Číne a prudkého poklesu zásob na Londýnskej burze kovov (LME) vytvára prostredie, ktoré môže cenu vytlačiť na nové historické maximá. Futures na meď v Londýne sa tento týždeň opäť dostali nad 14 000 USD za tonu a časť obchodníkov očakáva prelomenie doterajšieho rekordu v oblasti 14 500 USD.
Globálne toky kovov vplývajú na cenu medi na burze
Tentoraz rast nie je poháňaný iba špekulatívnym dopytom, ale predovšetkým narušením globálnych tokov kovu. USA priťahujú čoraz viac medi v očakávaní rozhodnutia o možných clách, zatiaľ čo Čína zároveň zvyšuje dovozy pre nedostatok domácej ponuky. Výsledkom je tlak na zásoby mimo amerického trhu a rastúce napätie v Londýne aj Ázii.
Zásoby LME klesli o viac než 40 %
Zdroj: Bloomberg
Najvýraznejší varovný signál prichádza z Londýnskej burzy kovov (LME). Zásoby medi v jej skladoch od mája klesli o viac než 40 %. Počas posledných dvoch týždňov boli takmer každý deň vyskladnené objemy medzi 4 000 až 6 000 tonami.
Z grafu je zrejmé, že zatiaľ čo zásoby na americkej burze Comex naďalej výrazne rastú, zásoby na LME aj SHFE sa vyvíjajú opačným smerom. Americký trh tak absorbuje čoraz väčšie množstvo kovu, zatiaľ čo dostupnosť zásob pre zvyšok sveta sa znižuje.
Podľa obchodníkov smeruje významná časť medi odchádzajúcej zo skladov LME na Taiwane a v Južnej Kórei do Číny. Odlivy sú viditeľné aj z amerických skladov LME, keďže vyššie ceny na Comexe motivujú obchodníkov presúvať kov práve do USA.
USA vytvárajú silný cenový magnet
Hlavným dôvodom amerických dovozov je neistota okolo možnej colnej politiky. Obchodníci čakajú, či prezident Donald Trump rozšíri clá zo spracovaných medených výrobkov aj na rafinovanú meď.
Táto neistota už teraz vytvára výraznú arbitrážnu príležitosť medzi Londýnom a New Yorkom. Ceny na Comexe dosiahli rekordné úrovne a obchodníci sa snažia dostať kov do USA ešte pred prípadným zavedením nových ciel.
Ak by clá napokon zavedené neboli, tlak na dovoz do USA by mohol rýchlo poľaviť a časť kovu by sa mohla vrátiť späť do Ázie. Ak však neistota pretrvá alebo budú clá skutočne zavedené, tlak na ďalší rast cien môže ešte zosilnieť.
Čínska ponuka slabne
Čína je najväčším producentom aj spotrebiteľom medi na svete, no jej huty v posledných mesiacoch čelia čoraz väčším problémom. Produkcia rafinovanej medi v júli klesla viac, než sa očakávalo, pretože spracovatelia zápasia s drahšou rudou a zhoršujúcou sa kvalitou vyťaženej suroviny.
Ďalším problémom je nedostatok medeného šrotu, ktorý tvorí približne štvrtinu čínskej produkcie rafinovanej medi. Recyklačný sektor zasiahla prísnejšia kontrola fakturácie a menšie zberné spoločnosti čelia čoraz väčším administratívnym problémom.
To obmedzuje tradičný mechanizmus, ktorý pri nedostatku primárnej suroviny zvyčajne pomáha vyrovnávať ponuku. Vyššie ceny bežne podporujú väčší zber a recykláciu šrotu, tentoraz však tento mechanizmus nefunguje tak efektívne ako v minulosti.
Backwardation potvrdzuje nedostatok kovu
Zdroj: Bloomberg
Napätie na trhu potvrdzuje aj vývoj cenovej štruktúry na LME. Spread medzi spotovou cenou medi a trojmesačným kontraktom sa dostal do backwardation, čo znamená, že okamžite dostupná meď je drahšia ako kontrakty s dodaním o niekoľko mesiacov.
Prémia blízkeho kontraktu voči trojmesačným futures dosiahla až 153,75 USD za tonu, čo prekonalo úrovne z konca januára. Takáto štruktúra je typickým signálom krátkodobého nedostatku a silného dopytu po fyzickom kove.
Súčasne sa trojmesačná cena medi vrátila nad 14 000 USD za tonu. Kombinácia rastúcich cien a prudkého nárastu backwardation ukazuje, že problém nie je iba špekulatívny, ale čoraz viac súvisí s fyzickou dostupnosťou kovu.
Cena medi môže smerovať k 15 000 USD
Analytici Citigroup upozorňujú, že ak budú odlevy zo skladov LME pokračovať, cena medi by sa v nasledujúcich mesiacoch mohla priblížiť až k 15 000 USD za tonu. Kľúčovým faktorom bude ďalší postup americkej administratívy. Zavedenie ciel by pravdepodobne vyvolalo ešte väčšie predzásobenie v USA a ďalší presun kovu z Londýna a Ázie, čo by mohlo vytvoriť skutočný supply squeeze.
Rizikom pre rastový scenár zostáva predovšetkým správanie čínskych odberateľov. Tí majú pri príliš vysokých cenách tendenciu odkladať nákupy, čo môže krátkodobo obmedziť ďalší rast. Ak však problémy čínskych hút a nedostatok šrotu pretrvajú, štrukturálne napätie na trhu môže zostať silné aj pri slabšom dopyte.
Graf medi (COPPER, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Výpredaj dolára po NFP, zlato opäť rastie
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (07.08.2026)
Dolár klesá po zverejnení údajov z trhu práce
Zlato posilňuje takmer o 3 % a snaží sa zvrátiť trend
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.