Krypto novinky: CLARITY Act sa odkladá, Bitcoin ETF naďalej priťahujú kapitál a Stripe posilňuje pozíciu v Európe

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu ovládlo najmä odloženie hlasovania o americkom zákone CLARITY Act, pokračujúci prílev kapitálu do spotových Bitcoin ETF a ďalšie dôsledky rozsiahleho útoku na hardvérové peňaženky Coldcard. Popritom zverejnil slabšie výsledky ťažiar CleanSpark, zatiaľ čo stablecoinová infraštruktúra Bridge, vlastnená spoločnosťou Stripe, získala ďalšie regulačné schválenie v Európskej únii.
Americký Senát odkladá CLARITY Act na september
- Americký Senát pred augustovou prestávkou nebude hlasovať o zákone CLARITY Act, ktorý má vytvoriť jasnejšie pravidlá fungovania kryptomenového trhu v Spojených štátoch.
- Líder republikánskej väčšiny v Senáte John Thune potvrdil, že hlasovanie sa presúva minimálne na september. Dôvodom je nedostatočná podpora demokratických senátorov, bez ktorých hlasov bude náročné prekonať hranicu 60 hlasov, potrebnú na ukončenie obštrukcií.
- Odklad komplikuje harmonogram jednej z najdôležitejších legislatívnych iniciatív pre kryptomenový sektor. Firmy aj investori tak naďalej nevedia, kedy budú jasne rozdelené právomoci regulátorov, ako sú SEC a CFTC.
- Ďalšou komplikáciou je pripravovaný etický dodatok týkajúci sa kryptomenových aktivít amerického prezidenta Donalda Trumpa.
- Podľa dostupných informácií by mohol prezidenta prinútiť k odpredaju majetkových podielov v kryptomenových projektoch. Zároveň by však mohol umožniť odklad dane z kapitálových výnosov z týchto nútených predajov, čo by mohlo priniesť úsporu v hodnote miliónov dolárov.
- To môže vyvolať ďalší politický spor, keďže práve Trumpove väzby na kryptomenový sektor patria medzi hlavné dôvody odporu časti demokratických senátorov voči súčasnej podobe zákona.
- Podľa svojho majetkového priznania získal Trump v roku 2025 z kryptomenových aktivít približne 1,4 miliardy USD, najmä prostredníctvom memecoinov a projektu World Liberty Financial.
Bitcoin ETF prilákali ďalších 620 miliónov USD
- Americké spotové Bitcoin ETF pokračovali v príleve kapitálu. Fondy BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Bitwise BITB a ARK 21Shares ARKB zaznamenali čisté prílevy počas každého obchodného dňa od víkendového útoku na Coldcard.
- Celkovo do týchto fondov pritieklo približne 620 miliónov USD. Načasovanie vyvolalo špekulácie, či časť investorov nezačala po bezpečnostnom incidente presúvať prostriedky z vlastných peňaženiek do regulovaných investičných produktov.
- Priamu súvislosť však zatiaľ nemožno potvrdiť. Analytik Bloomberg Intelligence Eric Balchunas upozornil, že ide len o časovú zhodu a neexistujú dôkazy, že práve útok na Coldcard spôsobil zvýšené prílevy do ETF.
- Incident však opäť otvoril diskusiu medzi zástancami self-custody a využívania regulovaných správcov aktív. Zástancovia vlastnej správy zdôrazňujú úplnú kontrolu nad prostriedkami, zatiaľ čo odporcovia upozorňujú na technické a prevádzkové riziká spojené so správou súkromných kľúčov.
Útok na Coldcard zvýšil júlové straty na 247 miliónov USD
- Júl sa v dôsledku útoku na Coldcard stal druhým najhorším mesiacom roku 2026 z pohľadu kryptomenových krádeží.
- Podľa DefiLlama bolo počas mesiaca odcudzených približne 247,4 milióna USD, čo je viac ako trojnásobok júnových 75 miliónov USD. Horší bol iba apríl so škodami približne 644 miliónov USD.
- Samotný útok na Coldcard spôsobil škody najmenej 100 miliónov USD, podľa niektorých odhadov až 130 miliónov USD. TRM Labs uvádza viac než 116 miliónov USD odcudzených z viac ako 5 200 adries.
- Incident ukázal, že ani cold storage automaticky neodstraňuje technologické riziká. Ak chyba vznikne už pri generovaní súkromných kľúčov, môže byť naraz ohrozené veľké množstvo peňaženiek.
CleanSpark sklamal výsledkami
- Bitcoinový ťažiar CleanSpark vykázal za tretí fiškálny štvrťrok tržby vo výške 138 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 30,5 %.
- Výsledok zaostal za očakávaniami analytikov (142,2 milióna USD). Spoločnosť vykázala čistú stratu 239 miliónov USD, teda 0,89 USD na akciu, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dosiahla zisk 257 miliónov USD.
- Akcie spoločnosti po zverejnení výsledkov oslabili o 5,5 %, časť strát však následne v predobchodnej fáze vymazali.
- CleanSpark zároveň pokračuje v diverzifikácii mimo samotnej ťažby Bitcoinu. V júli podpísal 20-ročný prenájom dátového centra s výkonom 175 MW v Georgii, ktorý by podľa spoločnosti mohol počas počiatočného obdobia priniesť až 6,6 miliardy USD zmluvných príjmov. Firma sa tak čoraz viac orientuje na AI a high-performance computing.
Stripe posilňuje stablecoinovú infraštruktúru v Európe
- Spoločnosť Bridge Building, ktorá prevádzkuje stablecoinovú infraštruktúru Bridge vlastnenú firmou Stripe, bola zaradená do európskeho registra podľa regulácie MiCA.
- Po schválení v Luxembursku vzrástol počet autorizovaných emitentov elektronických peňažných tokenov v EÚ na 42. Bridge už skôr získal aj autorizáciu CASP a licenciu inštitúcie elektronických peňazí.
- Nové schválenie umožní spoločnostiam v Európskej únii vytvárať stablecoinové a platobné produkty v rámci jednotného regulačného prostredia. ESMA zároveň pridala troch nových nemeckých poskytovateľov kryptomenových služieb, čím počet autorizovaných CASP vzrástol na 324.
- Rastúci počet licencovaných spoločností potvrdzuje, že európsky kryptomenový trh sa po zavedení regulácie MiCA postupne konsoliduje okolo regulovaných subjektov.
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