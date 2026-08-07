Dolár a Nasdaq pred kľúčovým testom

Po júlovom zasadnutí Fedu, ktoré neprinieslo ani zvýšenie úrokových sadzieb, ani väčšiu jasnosť ohľadom ďalších krokov výboru, trhové ocenenia zvyšovania sadzieb výrazne klesli, čo viedlo k oslabeniu dolára a rastu na akciových trhoch.
Investori sa zdajú byť čoraz skeptickejší, či za jastrabími vyhláseniami nového predsedu Fedu nasledujú aj konkrétne kroky. Pripomeňme, že takmer presne pred rokom Warsh otvorene podporil Trumpa, keď v relácii FOX News vyhlásil, že frustrácia prezidenta z dôvodu spôsobu riadenia menovej politiky zo strany Powella je plne opodstatnená. Kritizoval vtedy inštitúciu za príliš pomalé znižovanie sadzieb a nadmerné spoliehaniny sa na spätné hospodárske dáta.
Keďže Fed musí dbať na cenovú stabilitu aj na maximalizáciu zamestnanosti, signály ochladzovania na americkom trhu práce by mohli viesť k ďalšej holubičej revízii očakávanej trajektórie úrokových sadzieb v USA.
NFP však v posledných rokoch rád prekvapuje pozitívne — hlavný údaj (zmena počtu pracovných miest v nepoľnohospodárskom sektore) prekonával očakávania až v 35 z posledných 50 mesiacov.
Čo teda možno očakávať? Vlastne…
…čo už vieme o americkom trhu práce?
Posledný odčet NFP
V júni vzrástol počet pracovných miest na americkom trhu práce o 49 tis., čo je výrazne pod prognózovanou úrovňou (107 tis.). Došlo aj k výraznému prepočtu smerom nadol za posledné dva mesiace (-74 tis.).
Trojmesačný priemer však zostal na zdravej úrovni (+111 tis.) vďaka silným odčetom z apríla a mája. Podľa nášho názoru júnový pokles nemusí byť predzvesťou ochladzovania na americkom trhu práce.
Graf 1: NFP a komponent zamestnanosti ISM PMI (2020 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
ADP
Júlové údaje opäť prekvapili negatívne. Vykázali tvorbu iba 44 tis. nových pracovných miest, čo v kombinácii s revíziou júnového odčetu smerom nadol (na 95 tis.) nepôsobí príliš optimisticky.
- Priepasť medzi sektorom služieb (rast nových pracovných miest o 47 tis.) a priemyslom (pokles o 3 tis.) sa prehĺbila.
- Ťahúňom rastu zostáva sektor vzdelávania a zdravotníctva (+36 tis.), stabilne sa darí aj financiám (+10 tis.) a podnikovým službám (+9 tis.).
- Zreteľné problémy badať naopak v odvetviach, ktoré zamestnanosť ťahali predtým. Sektor rekreácie a hotelierstva zredukoval až 11 tis. pracovných miest (a to napriek Majstrovstvám sveta vo futbale spoluspoluorganizovaným USA), obchod a logistika stratili 8 tis. miest.
Zaujímavo vyzerá situácia na strane miezd.
- Rast miezd u zamestnancov zostávajúcich na súčasnej pozícii sa stabilizoval na úrovni 4,4 % r/r.
- Najvyšších nárastov v tejto skupine sa dočkali zamestnanci vo financiách (5,2 %) a spracovateľskom priemysle (5,0 %).
- Badateľný je aj výrazný rozdiel v závislosti od veľkosti firmy. Mikropodniky (menej ako 20 zamestnancov) zvyšujú mzdy iba o 2,4 %, zatiaľ čo stredné a veľké subjekty garantujú rast na úrovni 4,7 %.
- Dynamika mzdového rastu u osôb meniacich zamestnanie vzrástla na 7,0 %, čo je najvyššia úroveň od augusta 2025.
Tempo tvorby nových pracovných miest spomaľuje, avšak skôr zodpovedá naratívu „mäkkého pristátia". V mnohých sektoroch trvá nájdenie zamestnania dlhšie ako predtým (priemerná dĺžka nezamestnanosti sa predĺžila na 26 týždňov), obraz však nie je jednoznačný. V kľúčových odvetviach sa zamestnávatelia naďalej stretávajú s problémami pri hľadaní vhodných pracovníkov.
JOLTS
Údaje JOLTS sú — čo treba hneď na začiatku zdôrazniť — oproti ostatným odčetom oneskorené o mesiac. Neposkytujú teda rovnako aktuálny obraz súčasného stavu americkej ekonomiky. Platí to najmä v období tak dynamických geopolitických zmien a nestability cien kľúčových energetických surovín.
Júnové údaje však zapadli do obrazu nízkej miery prijímaní aj prepúšťaní (low fire-low hire), ktorý sa rysuje už niekoľko mesiacov.
- Miera prepúšťania zostala na veľmi nízkej úrovni 1,1 %.
- Nízky bol však aj počet dobrovoľných odchodov (2 %).
Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti
Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti zostali na nízkej úrovni (199 tis.). Ďalší nízky odčet posunul 4-týždňový kĺzavý priemer pod hranicu 200 tis.
Stojí za pripomenutie, že pred dvoma týždňami nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli na najnižšiu úroveň od roku 1969.
Na čo dnes investori uprú pozornosť?
Okrem hlavného odčetu, ktorý ukáže zmenu počtu zamestnaných v nepoľnohospodárskych sektoroch (konsenzus: 80 tis.), sa pozrieme na:
- Revízie údajov za posledné dva mesiace.
- Mieru nezamestnanosti (konsenzus: 4,2 %).
- Rast miezd, a to v ročnom aj mesačnom vyjadrení (konsenzus: 3,5 %; 0,3 %).
Na pozadí stále vysokých inflačných obáv (inflácia na úrovni 3,5 % a jadrová miera dosahujúca 2,6 %) môže byť mzdový rast predmetom zvýšenej pozornosti. Konsenzus predpokladá odčet okolo 3,5 %, čo znamená nulový reálny rast zárobkov.
Graf 3: Inflácia CPI a rast miezd v USA (2007 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Nižšie než očakávané údaje by prehĺbili obavy o amerického spotrebiteľa, ktoré sú už v súčasnosti pomerne výrazné. Spotreba vo veľkej miere prebieha na úkor úspor (miera úspor klesla na iba 3 %) a jej rast je veľmi nerovnomerný. Rast spotreby u kvintilu (20 %) osôb s najvyššími príjmami v USA po zohľadnení inflácie dosiahol v Q1 3,8 %. Vo zvyšnej časti (80 % obyvateľov) prakticky stagnoval (+0,6 %).
Na druhej strane silný nárast zamestnanosti môže utvrdiac jastrabiu os FOMC v presvedčení o nevyhnutnosti zvýšenia úrokových sadzieb. Zachovanie stavu „low fire-low hire" by malo umožniť predstaviteľom Fedu sústrediť sa v plnej miere na inflačný tlak, ktorý zostáva nekomfortne vysoký.
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