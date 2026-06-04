Obchodné napätie medzi EÚ a Čínou rastie 🔥

Obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou sa opäť dostávajú pod silný tlak. Zástupcovia oboch strán sa vo štvrtok stretli v Paríži v snahe zmierniť napätie, ktoré v posledných mesiacoch rastie pre obchodnú nerovnováhu, štátne subvencie a masívny čínsky vývoz do Európy.
Hlavný vyjednávač Európskej únie pre obchod Maroš Šefčovič rokoval s čínskym námestníkom ministra obchodu Li Chenggangom na okraji ministerského zasadnutia OECD. Podľa hovorcu Európskej komisie Olofa Gilla sa rokovanie týkalo reformy Svetovej obchodnej organizácie a širších obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou.
Stretnutie prichádza v citlivom okamihu. Európska únia totiž prehodnocuje svoje obchodné obranné nástroje a diskutuje o nových opatreniach, ktoré by mali lepšie chrániť európsky trh. Hlavným problémom zostáva rastúci dovoz čínskeho tovaru, ktorý je podľa európskych predstaviteľov často podporovaný štátnymi subvenciami a vytvára tlak na európske firmy.
Pre Brusel je čoraz dôležitejšie nájsť rovnováhu medzi otvoreným obchodom a ochranou vlastného priemyslu. Čínska produkcia sa v mnohých odvetviach stala mimoriadne konkurencieschopnou, čo môže byť výhodné pre spotrebiteľov, ale zároveň predstavuje riziko pre európskych výrobcov, ktorí čelia tvrdej cenovej konkurencii.
Peking však dáva jasne najavo, že prípadné nové reštrikcie nenechá bez reakcie. Čína už tento mesiac varovala, že ak Európska únia pristúpi k ďalším obmedzujúcim obchodným opatreniam, bude pripravená odvetne reagovať. To zvyšuje riziko ďalšej eskalácie obchodného sporu.
Kľúčový moment môže prísť ešte tento mesiac, keď sa európski lídri majú zaoberať možnosťami, ako riešiť obchodnú nerovnováhu s Čínou. Výsledkom môžu byť nové nástroje alebo prísnejšie pravidlá, ktoré by mali znížiť dopady lacného čínskeho exportu na európsky trh.
Z pohľadu investorov ide o dôležitú tému najmä pre sektory citlivé na medzinárodný obchod, napríklad automobilový priemysel, zelené technológie, priemyselnú výrobu alebo spotrebný tovar. Akékoľvek nové bariéry môžu ovplyvniť dodávateľské reťazce, marže firiem aj náladu na európskych akciových trhoch.
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