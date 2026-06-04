HDP Írska sa prepadlo o 12 % 🚨

Írska ekonomika v 1. štvrťroku výrazne oslabila, keď hrubý domáci produkt klesol o 12 %. Hlavným dôvodom bol prudký prepad sektora ovládaného nadnárodnými spoločnosťami, ktorý sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížil o 27 %. Práve tento segment má na írske makroekonomické dáta mimoriadne silný vplyv, pretože v krajine pôsobí veľké množstvo medzinárodných firiem z oblasti technológií, farmácie a ďalších globálne orientovaných odvetví.
Domáca časť ekonomiky však vyslala podstatne stabilnejší signál. V 1. štvrťroku vzrástla o 0,6 %, predovšetkým vďaka osobnej spotrebe. To naznačuje, že samotný írsky domáci dopyt zostáva odolnejší, než by ukazoval celkový prepad HDP. Výrazný rozdiel medzi vývojom domácej ekonomiky a sektorom nadnárodných firiem znovu potvrdzuje, že írske dáta môžu byť silno skreslené pohybmi veľkých medzinárodných spoločností.
Írsko patrí medzi malé a veľmi otvorené ekonomiky, a preto je citlivé na výkyvy v globálnom obchode, investíciách a dodávateľských reťazcoch. Koncentrácia zahraničných firiem síce krajine dlhodobo pomáhala k vysokému rastu, zároveň však zvyšuje jej zraniteľnosť pri zhoršení vonkajších podmienok. Dopady globálnej neistoty vrátane následkov vojny s Iránom tak môžu mať na írske čísla výraznejší vplyv než pri väčších a viac diverzifikovaných ekonomikách.
Z pohľadu investorov je dôležité rozlišovať medzi výrazným celkovým poklesom HDP a vývojom domácej ekonomiky. Pokles o 12 % pôsobí veľmi negatívne, ale rast domáceho dopytu ukazuje, že írska ekonomika ako celok nemusí byť v rovnako slabej kondícii, ako naznačuje samotné HDP. Kľúčové bude sledovať, či sa slabosť nadnárodného sektora ukáže ako krátkodobý výkyv, alebo začiatok hlbšieho spomalenia.
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