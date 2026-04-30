Zhrnutie trhov: UK100 prudko rastie po rozhodnutí BoE 🇬🇧 🚀 Euforický zisk počas prejavu Lagarde z ECB 🇪🇺 📈

📈 Trhy a spoločnosti
- Európske indexy zaznamenávajú dynamické zisky na čele s Londýnom (UK100: +1,8 %) po tom, čo Bank of England ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Výrazné zisky sú viditeľné aj na nemeckom DAXe (DE40: +1,4 %), holandskom AEXe (NED25: +1,3 %) a švajčiarskom SMI (SUI20: +1,1 %). Parížska burza (FRA40: +0,55 %) a milánska burza (ITA40: +0,85 %) sa obchodujú pokojnejšie, ale zostávajú v zelených číslach.
- Glencore: Tradingová divízia dosahuje rekordné výsledky vďaka volatilite cien komodít vyvolanej vojnou v Iráne. Spoločnosť očakáva, že celoročný jadrový zisk marketingovej divízie „komfortne“ prekoná hornú hranicu jej výhľadu vo výške 3,5 miliardy USD. Akcie rastú o 1 %.
- BNP Paribas: Akcie klesli približne o 3,3 %, pretože opravné položky ku kreditným stratám vo výške 1,08 miliardy USD zatienili prekonanie očakávaní zisku. Čistý zisk vzrástol o 9 % na 3,22 miliardy EUR, podporený integráciou AXA a jednorazovým precenením podielov v spoločnosti Allfunds. Manažment zostáva obozretný.
- Rolls-Royce: Spoločnosť ponechala svoj ročný výhľad bez zmeny. Očakáva očistený prevádzkový zisk až 4,2 miliardy GBP a voľné cash flow až 3,8 miliardy GBP. Rok sa začal silno naprieč všetkými segmentmi, s pevnou požiadavkou po širokotrupých lietadlách. Firma zmierňuje dosahy narušení na Blízkom východe a realizuje spätné odkupy akcií. Akcie vyskočili o 7,7 %.
- Unilever: Základné tržby vzrástli o 3,8 %, čím prekonali očakávania vďaka objemom v segmente starostlivosti o domácnosť a značkám Power Brands. Celoročný rast sa očakáva pri spodnej hranici pásma 4 až 6 %. Spojenie potravinárskeho segmentu so spoločnosťou McCormick je plánované do polovice roka 2027, s ročnými nákladovými synergiami vo výške 600 miliónov USD. Akcie pridali 1,3 %.
- Stellantis: Akcie stratili zhruba 3,7 % pre pomalšie oživenie zisku, hoci očistený prevádzkový zisk dosiahol 960 miliónov EUR. Úprava nákladov na clá v Severnej Amerike vo výške 400 miliónov EUR zakryla potenciálnu stratu. Nové modely Jeep zvýšili trhový podiel v USA.
- Caterpillar: Akcie v poobchodnej fáze posilnili približne o 5 % po tom, čo očistený zisk vzrástol na 5,54 USD na akciu. Podporil ho 38% rast tržieb v stavebníctve. Energetický segment ťažil z dopytu po dátových centrách pre AI. Celkové tržby dosiahli 17,42 miliardy USD.
- FX: Japonský jen dnes dominuje devízovému trhu (USDJPY: -2,2 %; EURJPY: -2 %) vďaka naratívu okolo možnej menovej intervencie z Tokia. Rizikový apetít je viditeľný v raste antipódskych mien (AUDUSD: +0,5 %; NZDUSD: +0,65 %). EURUSD posilnil o 0,2 % na 1,17.
- Komodity: Kontrakty na ropu Brent a WTI prechádzajú jasnou korekciou po včerajšej rekordnej seanse (OIL: -1,85 % na 109,90 USD za barel; OIL.WTI: -2,6 % na 105,70 USD za barel). NATGAS tiež stráca (-1 %). Drahé kovy prudko oživujú (GOLD: +2 % na 4 630 USD za uncu; SILVER: +3,3 % na 73,75 USD za uncu).
🌍 Ekonomika a politika
- Intervencia v Japonsku: Japonská ministerka financií Satsuki Katayama uviedla, že úrady sú pripravené reagovať na pohyby na devízovom trhu a sú vo vysokej pohotovosti pre špekulatívne pohyby. USDJPY sa počas niekoľkých hodín prepadol o 2,8 % a dosiahol najnižšiu úroveň od marca 2026, aktuálne pri 156,000. Tieto komentáre prišli po včerajšom prielome USDJPY nad úroveň 160,000, ktorú Tokio neformálne považuje za „prah bolesti“ pre slabosť jenu.
- Rast eurozóny: Ekonomický rast v eurozóne v prvom štvrťroku 2026 spomalil na 0,1 % q/q, čím zaostal za očakávaním 0,2 %. Predbežné inflačné dáta za apríl zodpovedali prognózam (CPI: 3 %; jadrový CPI: 2,2 %) a nevyvolali ďalšiu volatilitu eura. Nezamestnanosť zostáva na 6,2 %.
- ECB: Európska centrálna banka ponechala sadzby bez zmeny, pričom depozitná sadzba zostala na 2 %. Upozornila na rastúce riziká pre rast aj infláciu. Budúce rozhodnutia budú závisieť od dát a prognóz, ktoré zohľadnia energetické šoky. Banka nezaviedla jastrabí náklon.
- Bank of England: BoE ponechala úrokové sadzby na 3,75 % pomerom hlasov 8-1-0. Hlas za zvýšenie sadzieb naznačuje jastrabejšiu náladu vo vnútri BoE a rastúce obavy zo zhoršenia existujúcich inflačných tlakov. BoE tiež predstavila rôzne scenáre vývoja sadzieb v závislosti od situácie na energetickom trhu.
