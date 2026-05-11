Zhrnutie trhov: Vyššie ceny komodít brzdia zisky v Európe

- Vyhliadky na trvalú dohodu medzi USA a Iránom sa zhoršujú.
- Ceny ropy a plynu rastú.
- Európske akciové trhy postrádajú jasný smer.
- Na čele sú spoločnosti z bankového, energetického a komoditného sektora.
- Vyhliadky na trvalú dohodu medzi USA a Iránom sa zhoršujú.
- Ceny ropy a plynu rastú.
- Európske akciové trhy postrádajú jasný smer.
- Na čele sú spoločnosti z bankového, energetického a komoditného sektora.
Pondelkové ráno prinieslo vyššie ceny ropy a zemného plynu, predovšetkým pre nedostatočný pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom. Pravdepodobnosť trvalej dohody medzi oboma krajinami, ako ju naznačuje portál Polymarket, klesá. Portál aktuálne prisudzuje približne 40 % šancu, že k nej dôjde pred koncom júna.
- Barel ropy Brent aktuálne stojí tesne pod 104 USD, zatiaľ čo MWh plynu na holandskej burze TTF sa pohybuje okolo 45 USD.
S výnimkou francúzskeho CAC 40 (-1,2 %) však európske indexy otvárajú buď bez jasného trendu, ako celoeurópsky STOXX 600 (-0,2 %) alebo nemecký DAX (-0,4 %), prípadne rastú — napríklad poľský WIG20 (+1 %).
Na čele prehľadov nájdeme spoločnosti z bankového, energetického a komoditného sektora, ktoré ťažia z ustupujúcej vyhliadky na ukončenie vojny.
Obrázok 1: Prehľad výkonnosti európskeho bankového sektora [1-dňová zmena v %] (11.05.2026)
Zdroj: xStation, 11.05.2026 (14:05)
Obrázok 2: Prehľad výkonnosti európskeho energetického sektora [1-dňová zmena v %] (11.05.2026)
Zdroj: xStation, 11.05.2026 (14:07)
Obrázok 3: Prehľad výkonnosti európskeho sektora kovov a ťažby [1-dňová zmena v %] (11.05.2026)
Zdroj: xStation, 11.05.2026 (14:06)
Z makroekonomického pohľadu sa hlavná pozornosť sústreďuje na údaje o inflácii z Číny. Inflácia CPI, teda spotrebiteľská inflácia, aj PPI, teda výrobná inflácia, vyšli výrazne nad očakávania. Zvlášť znepokojujúca je výrobná inflácia, ktorá v apríli dosiahla 45-mesačné maximum na úrovni 2,8 %. To zodpovedá detailným údajom z nedávnych správ PMI, ktoré ukázali rast vstupných cien ešte pred vypuknutím vojny na Blízkom východe.
Vo vyššie opísanom prostredí sa jüanu darí dobre. Menový pár USD/CNY v posledných dňoch prerazil úroveň 6,80, ktorá bola naposledy viditeľná pred viac než tromi rokmi.
Inflácia mierne vzrástla aj v Nórsku. Jadrový ukazovateľ vzrástol na 3,2 %, čo naznačuje potrebu ďalšieho sprísnenia menovej politiky. Minulý týždeň Nórska centrálna banka zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 4,25 %. Trhy plne započítavajú ďalšie zvýšenie sadzieb ešte tento rok a pripisujú približne 40 % pravdepodobnosť dvom zvýšeniam v danom období.
Graf dňa: GBPUSD (11.05.2026)
🎥 Trump označil iránsky návrh za „úplne neprijateľný“
Rast cien ropy zráža zlato 📉
Na čo si dať tento týždeň pozor❓
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.