Zhrnutie trhov: Zvesti o mieri a slabé firemné výsledky

- Európske indexy v popoludňajšej seanse vykazujú mierne zisky a držia sa v rámci 1 %. Najviac sa aktuálne darí indexu DAX, ktorého futures rastú približne o 0,9 %. Na opačnej strane stojí CAC40, ktorý stráca viac než 0,5 %.
- Správy
- Nemecká letecká lobby sa údajne obrátila na európske úrady so žiadosťou o uvoľnenie núdzových rezerv leteckého paliva na riešenie nedostatku.
- Zdroje blízke mierovým rokovaniam v Pakistane tvrdia, že dohoda medzi Iránom a USA je „blízko“.
- Európska komisia vyčlenila 180 miliónov EUR na výstavbu európskej cloudovej infraštruktúry.
- Makroekonomika
- Objem dát je počas piatkovej seansy mimoriadne obmedzený. Prebytok obchodnej bilancie eurozóny vzrástol na 11,5 miliardy EUR a po sezónnom poklese v marci sa vrátil blízko svojho priemeru.
- Firemné správy
- Uber zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Delivery Hero; akcie rastú približne o 2 %.
- Hensoldt získal pozitívne investičné odporúčanie; akcie pridávajú 1 %.
- Ericsson zverejnil výsledky: slabé tržby a ziskovosť pod očakávaniami trhu doliehajú na valuáciu; akcie klesajú o viac než 6 %.
- Alstom stiahol svoj výhľad a ciele pre cash flow; akcie sa prepadávajú približne o 30 %.
- Spoločnosti Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco a Volvo uzavreli súdne konanie súvisiace s cenovým kartelom v rokoch 1997 až 2011. Firmy musia celkovo zaplatiť 3,5 miliardy EUR.
- Komodity
- Rastúce presvedčenie trhu, že mier v Iráne sa stáva realistickejším scenárom, umožňuje cenám ropy testovať lokálne minimá.
- Ropa Brent klesá o viac než 7 % a zastavuje sa okolo 90 USD za barel.
- WTI padá pod 90 USD a dostáva sa na úroveň 87 USD za barel.
