Zhrnutie trhu 🚩 Európa a EUR/USD ustupujú pre zvýšené geopolitické riziko medzi USA a Iránom

Globálne akcie sa obchodujú s defenzívnym nastavením, keďže investori prehodnocujú riziko potenciálneho amerického útoku na Irán. Keďže USA údajne sústreďujú významné sily na Blízkom východe, akákoľvek eskalácia by pravdepodobne zvýšila geopolitickú rizikovú prémiu pri rope a opätovne vyvolala globálne inflačné tlaky. Táto kombinácia by mohla oddialiť znižovanie sadzieb a v extrémnom scenári dokonca obnoviť očakávania ich zvyšovania v niektorých jurisdikciách.
- Brent (OIL): +1,6 %, blíži sa k 71 USD/barel
- Futures na americké indexy: -0,3 % až -0,4 % pred otvorením trhu
- Zlato a striebro: rast stráca dynamiku
- Bitcoin: pokles na ~66,5 tis. USD
- Európa pod tlakom: DAX -0,8 %, CAC 40 -0,8 %, FTSE 100 -0,6 %
Aktuálny výsledkový cyklus naďalej ukazuje nejednotný obraz tržieb v Európe, s odolnosťou v časti priemyslu a financií a pretrvávajúcim tlakom v komoditách a spotrebiteľskom dopyte.
- Rio Tinto: stagnácia tržieb, pokles ziskov zo železnej rudy poukazuje na cenový tlak v segmentoch
- Repsol: 1,9 mld. EUR plánovaných na dividendy a spätné odkupy v roku 2026
- Centrica, Mondi: sklamanie na úrovni upraveného prevádzkového výkonu
- Drax: podpísaná 15-ročná zmluva na 200MW batériový úložný systém (BESS), posilnenie expozície voči energetickej transformácii
Technológie a priemysel
- SAP: navrhnutá dividenda 2,50 EUR/akciu pre rok 2025
- BE Semiconductor: objednávky za 4Q nad očakávania
- Airbus: očakáva ~870 dodávok v roku 2026, pod trhovými očakávaniami
- Schneider Electric: zdôraznil potenciál úspor energie riadených AI, v súlade so štrukturálnou témou energetickej efektívnosti
- Nexans: upravená EBITDA za FY pod očakávaniami
Spotrebiteľský sektor a služby
- Pernod Ricard: tržby pod očakávaniami, zhoršujúci sa dopyt
- Nestlé: výhlaď organického rastu tržieb pre rok 2026 na úrovni 3–4 % (približne v súlade s konsenzom)
- Renault: opatrný výhlaď v dôsledku rastúcej konkurencie
- Air France-KLM: pozitívny výhlaď na diaľkové lety, podporený prémiovým dopytom
- Kinepolis, Nilfisk: celoročné výsledky sklamali
Financie a nehnuteľnosti
- Aegon, BAM: prekonanie očakávaní v prevádzkovom výkone
- Tikehau Capital: AUM 52,8 mld. EUR vs. 49,6 mld. EUR medziročne
- Zug Estates: čistý zisk 85,2 mil. CHF vs. 58,7 mil. CHF medziročne
- LSEG: tlak aktivistického investora, Elliott požaduje spätný odkup akcií za 5 mld. GBP a revíziu portfólia
Kroky analytikov: upgrady a downgrady v centre pozornosti
Upgrady
- DWS: zvýšené na Buy v UBS (cieľová cena 70 EUR)
- Vonovia: zvýšené na Equal-weight v Morgan Stanley (cieľová cena 30 EUR)
- Aramis: zvýšené na Overweight v Morgan Stanley (cieľová cena 5 EUR)
- Capgemini: zvýšené na Equal-weight v Morgan Stanley (cieľová cena 117 EUR)
Downgrady
- BASF: znížené na Underweight v Barclays (cieľová cena 40 EUR)
- Freenet: znížené na Sell v UBS (cieľová cena 28,50 EUR)
- Schroders: znížené na Neutral v UBS (cieľová cena 590 p)
- Zahájenie pokrytia
- 74Software: zahájené na Buy v Berenberg (cieľová cena 44 EUR)
Vracia sa defenzívny sektor do priazne? Spotrebné tovary ožívajú
Európsky sektor spotrebných tovarov zaznamenal výrazné oživenie. Index MSCI Europe Consumer Staples prelomil dvojročné pásmo a smeruje k najlepšiemu relatívnemu mesačnému výkonu voči širšiemu trhu od polovice roka 2022. Hlavným faktorom sa javí rotácia riadená tokmi kapitálu, nie jasný fundamentálny obrat.
Kľúčové body
- Breakout: MSCI Europe Consumer Staples vykazuje najsilnejšie relatívne momentum od júna 2022
- Toky kapitálu: rotácia čiastočne odráža zníženú expozíciu voči titulom považovaným za zraniteľné voči narušeniu zo strany AI
- Ocenenie: sektor sa obchoduje v súlade so širším trhom, nie s typickou dlhodobou prémiou
- Fundamenty: tržby a objemové trendy stále postrádajú jasný katalyzátor pre udržateľné zrýchlenie
- Postoj sell-side: niektoré banky zostávajú podvážené s odvolaním sa na slabnúcu cenovú silu a obmedzené katalyzátory rastu zisku na akciu
Grafy DE40 a EURUSD (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
