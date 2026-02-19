Americkí farmári vsádzajú na sóju

- Americkí farmári tento rok zvýšia výmeru sóje na 85 miliónov akrov, kukurica naopak ustúpi.
- Obnovený dopyt z Číny zlepšuje výhlaď exportu.
- Celková plocha hlavných plodín mierne klesne, ceny by však mali rásť.
- Dopad na výrobcov techniky a vstupov zatiaľ zostáva obmedzený.
- Americkí farmári tento rok zvýšia výmeru sóje na 85 miliónov akrov, kukurica naopak ustúpi.
- Obnovený dopyt z Číny zlepšuje výhlaď exportu.
- Celková plocha hlavných plodín mierne klesne, ceny by však mali rásť.
- Dopad na výrobcov techniky a vstupov zatiaľ zostáva obmedzený.
Americkí poľnohospodári tento rok výrazne zvýšia výmeru sóje, zatiaľ čo pestovanie kukurice ustúpi. Dôvodom je obnovený dopyt z Číny a priaznivejšia ekonomika tejto plodiny v porovnaní s ostatnými.
Podľa prvého tohtoročného výhľadu U.S. Department of Agriculture dosiahne plocha osiatá sójou 85 miliónov akrov, čo je nárast oproti 81,2 milióna akrov vlani. Naopak kukurica klesne z 98,8 milióna na 94 miliónov akrov a pšenica mierne ustúpi na 45 miliónov akrov.
Sója ťaží z návratu Číny
Obrat prichádza po tom, čo Čína obnovila nákupy americkej sóje po stretnutí prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Predtým čínski odberatelia väčšinu sezóny americké dodávky obmedzovali.
USDA uvádza, že vyššia výmera sóje odráža:
-
Vyššiu očakávanú ziskovosť
-
Tradičné striedanie plodín v oblasti Corn Belt a delty Mississippi
-
Mierne zlepšenie cenového výhlaďu
Celkovo sa však plocha troch hlavných plodín (sója, kukurica, pšenica) medziročne zníži o 1 %, hoci farmárske ceny by mali mierne rásť.
Farmári pod tlakom nákladov
Americkí farmári čelia už niekoľko rokov nízkym cenám komodít a vysokým nákladom na osivo, hnojivá aj techniku. Situáciu zhoršili clá zavedené administratívou Donalda Trumpa, ktoré narušili export a zvýšili ceny dovozov.
Sektor však podľa analytikov vstupuje do fázy cyklického zlepšenia. Pozitívny signál vyslala aj spoločnosť Deere & Co, ktorá zvýšila výhlaď celoročného zisku. Jej generálny riaditeľ John May uviedol, že rok 2026 by mohol predstavovať dno súčasného poľnohospodárskeho cyklu.
Dopad na dodávateľov a výrobcov vstupov
Hoci vyššia výmera sóje môže zlepšiť exportnú bilanciu, celková stagnácia osevnej plochy znamená obmedzený rast dopytu po poľnohospodárskych vstupoch. Analytici upozorňujú, že to drží dopyt po produktoch firiem ako Mosaic alebo Corteva skôr na stabilnej než rastúcej úrovni.
Pre investorov bude preto kľúčové sledovať:
-
Vývoj čínskeho dopytu
-
Cenový trend plodín
-
Dopad prípadných obchodných opatrení na export
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Najvyšší súd zastavil Trumpove clá – ale na ako dlho?
Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (20.02.2026)
Sklamanie pre Trumpa, odolnosť pre ostatných: Pravda o HDP USA 🇺🇸
BREAKING: Globálne clá Donalda Trumpa zrušené Najvyšším súdom USA 🚨🏛️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.