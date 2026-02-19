US OPEN: Mierne poklesy v prostredí rizík a makrodát

Štvrtková seansa na Wall Street začína v negatívnej nálade. Hlavné americké akciové indexy klesajú približne o 0,5 %. Poklesy vedie Russell 2000. To môže naznačovať, že trh je aktuálne znepokojený trajektóriou znižovania úrokových sadzieb.
Rizík, ktoré môžu zaťažiť ocenenie, je viac než dosť:
-
Včerajší zápis z Fedu trh jasne prekvapil svojím jastrabím tónom.
-
Konfrontácia s Iránom sa javí ako pravdepodobnejšia než nepravdepodobná.
-
Znepokojujúce signály prichádzajú z trhu súkromného úveru.
Makroekonomické dáta
- BLS zverejnil týždenné dáta o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Počet nových žiadostí bol nižší než očakávania a klesol na 206 tis. oproti očakávaným 223 tis. Pokračujúce žiadosti však vzrástli na 1 869 tis.
- Investori získali aj údaje o zahraničnom obchode. Dovozy vzrástli, vývozy klesli a obchodný deficit sa výrazne rozšíril na 70,3 mld. USD.
- Index výrobnej aktivity Philadelphia Fed vzrástol na 16,3, výrazne nad očakávaním 7,5 a predchádzajúcou hodnotou 12,6.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúci sa na indexe snažia znovu prevziať iniciatívu, no zatiaľ bez výrazného úspechu. Odraz od úrovne 61,8 % Fibonacciho retracementu bol rýchlo potlačený. Cena zostáva pod 50- a 100-periodickými EMA. Kľúčovou úrovňou na obranu je 50 % Fibonacciho retracement. Ak predajcovia stlačia cenu jasne pod úroveň okolo 24 500 bodov, môže nasledovať hlbšia korekcia smerom k 200 EMA a k úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu.
Firemné správy
- Walmart (WMT.US): Najväčší americký maloobchodný reťazec zverejnil výsledky. Spoločnosť mierne prekonala očakávania na úrovni EPS aj tržieb. EPS vzrástol na 0,74 USD a tržby dosiahli 190,7 mld. USD. Firma sa zároveň zaviazala k programu spätného odkupu akcií v objeme 30 mld. USD. Výhlaď tržieb na budúci rok však zaostal za očakávaniami trhu.
- Carvana (CVNA.US): Predajca ojazdených vozidiel klesá až o 16 % po sklamaní z výsledkov. Marže spoločnosti sú pod tlakom a zisk na predané vozidlo klesá na hrubej aj čistej úrovni.
- Deere (DE.US): Výrobca traktorov rastie o viac ako 4 % po zverejnení výsledkov nad očakávania a optimistickom výhlaďe.
- DoorDash (DASH.US): Platforma na rozvoz jedla rastie o viac ako 12 % po tom, čo kvartálne výsledky výrazne prekonali trhové očakávania. Analytici poukazujú najmä na rast počtu objednávok.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
