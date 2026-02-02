Zhrnutie trhu: Európa sa zotavuje, predaj zo strany zasvätených osôb, silné PMI v EÚ

Po počiatočnej neistote na začiatku obchodovania sa európsky trh jasne otočil nahor. Takmer všetky hlavné indexy na starom kontinente posilňujú.
- Najlepšie výsledky dosahujú indexy IBEX (+1 %), SMI (+1 %) a DAX (+0,8 %).
- Rastú aj CAC 40 (+0,5 %) a FTSE 100 (+0,7 %).
- Širší index EURO STOXX vzrástol o 0,6 %.
Investori dostali solídnu dávku makroekonomických údajov z Európy. Spoločnosť Markit zverejnila januárový PMI pre výrobný sektor v európskych krajinách:
- Poľsko: 48,8 (očakávania: 49; predchádzajúce: 48,5)
- Švajčiarsko: 48,8 (očakávania: 47,9; predchádzajúce: 45,8)
- Francúzsko: 51,2 (očakávania: 51; predchádzajúce: 50,7)
- Nemecko: 49,1 (očakávania: 48,7; predchádzajúce: 45,8)
- Švajčiarsko tiež zverejnilo údaje o maloobchodnom predaji. Po zohľadnení sezónnych vplyvov predaj v decembri vzrástol o 2,9 %, pričom očakávania boli na úrovni 2 %.
- Vo Veľkej Británii dosiahol PMI vo výrobnom sektore hodnotu 51,8, pričom očakávania boli na úrovni 51,6. Ceny nehnuteľností vo Veľkej Británii v januári vzrástli o 0,3 %.
Akcie baníckych a drahých kovov sú pod tlakom po piatkovom výpredaji na trhu s drahými kovmi:
- Fresnillo -3 %, KGHM -7 %, Rio Tinto -1 %.
Keir Starmer oznámil zámer Spojeného kráľovstva pripojiť sa k spoločnému fondu na podporu rozvoja obranného priemyslu.
Najväčší pokles zaznamenávajú výrobcovia videohier. Po oznámení modelu Gemini 3, ktorý má byť schopný samostatne vyvíjať videohry, akcie Ubisoftu klesli o 3 %.
Analytici Deutsche Bank varujú pred zmenami v štruktúre alokácie aktív inštitucionálnych investorov, čo naznačuje zhoršujúcu sa ochotu riskovať. Predaj akcií zo strany zasvätených osôb dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2021.
Zlato a striebro sa po nedávnych stratách snažia stabilizovať. Striebro sa vracia nad hranicu 80 USD za uncu, zatiaľ čo zlato sa obchoduje nad hranicou 4 700 USD.
Komodity z energetického sektora zaznamenávajú výrazné straty. Po víkende, počas ktorého nedošlo k očakávanému útoku na Irán, trh odpísal časť geopolitickej rizikovej prémie. Cena ropy klesla približne o 5 %, pričom WTI sa obchoduje za približne 62 USD za barel. Plyn tiež oslabuje v reakcii na nové, výrazne miernejšie (teplejšie) predpovede počasia.
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
Katastrofa pre akcie Volva. Je toto koniec ikonickej značky?
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvedí trend alebo útok na rekordy?
🚨US100 stráca 2 % uprostred výpredaja amerických technologických akcií
