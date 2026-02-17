Zhrnutie trhu: Európske indexy rastú napriek slabosti na Wall Street 🚩 Nemecký ZEW pod očakávaniami

Nálada na európskych trhoch je prevažne optimistická, pričom tri hlavné indexy – FTSE, DAX a CAC40 – zaznamenali mierny nárast; akcie v komoditnom sektore si vedú obzvlášť dobre. Zároveň americké indexové futures naznačujú nižšie otvorenie na Wall Street, pričom US500 a US100 klesli o približne -0,1 % až -0,3 %.
Nemecký index ekonomického sentimentu ZEW bol výrazne nižší ako prognózy, zatiaľ čo hodnota za eurozónu zaznamenala mierny pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu. Skôr nemecký index spotrebiteľských cien (CPI) zaznamenal medziročný nárast o 2,1 % a medzimesačný pokles o -0,1 %, čo bolo v súlade s očakávaniami. Údaje o trhu práce vo Veľkej Británii boli slabé: miera nezamestnanosti vzrástla z 5,1 % na 5,2 % a zmena v zamestnanosti zaznamenala pokles o 11 000 pracovných miest (hoci sa očakával pokles až o 20 000).
- Eurozóna – Index očakávaní ZEW: 39,4 (predchádzajúci: 40,8)
- Nemecko – Aktuálne podmienky ZEW: -65,9 (predpoveď: -65,9, predchádzajúci: -72,7)
- Nemecko – Ekonomický sentiment ZEW: 58,3 (predpoveď: 65,2, predchádzajúci: 59,6)
Striebro kleslo o viac ako 2 %, zatiaľ čo zlato ustúpilo o 1 % na 4 930 USD za uncu. Nálada na kryptotrhu zostáva veľmi slabá; Ethereum sa obchoduje pod hranicou 2 000 USD a Bitcoin sa konsoliduje blízko úrovne 68 000 USD.
Najnovší prieskum správcov fondov Bank of America (február 2026) naznačuje, že globálni investori zostávajú „rozhodne optimistickí“, ale ďalší rast cien aktív v 1. štvrťroku je čoraz ťažšie dosiahnuť. Prieskum zahŕňa približne 200 – 400 správcov inštitucionálnych fondov (hedžové fondy, dôchodkové fondy a podielové fondy), ktorí spravujú stovky miliárd dolárov.
- Nadváženie komodít je na najvyššej úrovni od mája 2022.
- Nadváženie akcií je na najvyššej úrovni od decembra 2024.
- Najoptimistickejšie vyhliadky na zisky spoločností od augusta 2021, napriek tomu rekordný podiel investorov tvrdí, že spoločnosti „preinvestovávajú“
- Ako najväčšie riziko sa uvádza prasknutie bubliny umelej inteligencie
- Long gold je najvyhľadávanejším obchodom
- Rekordné krátke pozície v americkom dolári – najpesimistickejšie postoje od roku 2012. Investori sú voči USD výrazne negatívni kvôli naratívu o de-dolarizácii (ktorý nie je úplne podložený údajmi) a holubičím očakávaniam voči Fedu.
V roku 2026 by sa dolár mohol ešte zotaviť, napríklad ak sa zlepší situácia na americkom trhu práce alebo ak ostatné veľké centrálne banky zaujmú holubičejší postoj v reakcii na oslabovanie makroekonomických údajov.
Zdroj: xStation5
