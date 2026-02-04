Zhrnutie trhu🚨 Európsky akciový trh predstihol Wall Street📈Bude výpredaj na Nasdaqu pokračovať?

- Akciové trhy sa pokúšajú oživiť po predchádzajúcom výpredaji softvérových titulov, zatiaľ čo zlato sa vrátilo nad hranicu 5 000 USD za uncu, čo potvrdzuje pretrvávajúcu nervozitu a silný dopyt po drahých kovoch. Pred otvorením amerických trhov patria medzi najväčších zaostávačov spoločnosti AMD a Novo Nordisk. Trh sa tiež pripravuje na zverejnenie výsledkov spoločnosti Alphabet neskôr dnes, po zatvorení amerických trhov.
- Akcie ťažkej váhy v oblasti polovodičov, spoločnosti Advanced Micro Devices, klesli v predburzovom obchodovaní takmer o 10 % po zverejnení slabších než očakávaných výhľadov predaja. Investori interpretovali tento výhľad ako znamenie, že dynamika monetizácie umelej inteligencie môže byť menej pôsobivá, než sa predpokladalo, najmä po silnom raste akcií AMD a iných spoločností v tomto sektore.
- Ďalším jasným negatívom dnešnej seansy je výpredaj akcií spoločnosti Novo Nordisk, ktoré klesli o 17 % po zverejnení sklamaného výhľadu predaja. Tento pohyb posilňuje naratív o zintenzívnení cenového tlaku na lieky proti obezite a rastúcom politickom tlaku na ceny liekov. Pokles však čiastočne kompenzovala silná správa spoločnosti Eli Lilly, ktorej tržby medziročne vzrástli o 43 %. Solídne výsledky dosiahla aj spoločnosť AbbVie.
- V Európe sú zisky mierne: britský index FTSE 100 vzrástol o viac ako 1,2 %, podporený komoditnými a ťažobnými akciami, zatiaľ čo francúzsky index CAC 40 vzrástol o 0,9 %. Nemecký index DAX klesol o viac ako 0,3 %. Sektory chemického a automobilového priemyslu patria medzi najsilnejšie, čo je v súlade s prebiehajúcou rotáciou od „rastu/AI” smerom k tradičnejšej cyklickosti.
Barclays tvrdí, že vysoké ocenenia a optimistické očakávania ponechávajú malý priestor na chyby, ale najnovší pokles vníma ako zdravú korekciu bez klasických príznakov paniky. Podľa ich názoru by podporu akcií malo priniesť opätovné zrýchlenie globálneho rastu a zlepšenie ziskov spoločností.
Devízové kurzy a úrokové sadzby: dolár mierne posilnil (+0,2 %), výnosy sú vo všeobecnosti stabilné s miernym sklonom k rastu a jen naďalej oslabuje, keďže obchodníci očakávajú priaznivý výsledok volieb pre vládnu stranu v Japonsku.
Kryptomeny sa po výraznom poklese stabilizujú: bitcoin sa drží na úrovni okolo 76 000 USD, zatiaľ čo etereum zostáva pod miernym tlakom blízko úrovne 2100 USD.
Komodity: zlato vzrástlo približne o 2 % na úroveň okolo 5046 USD, čo potvrdzuje defenzívny dopyt napriek oživeniu akcií; ropa WTI je mierne vyššia (~63,4 USD), bez jasného smerového katalyzátora.
V USA dosahujú cyklické a ekonomicky citlivé akcie nadpriemerné výsledky; futures na index Russell 2000 vzrástli o 0,2 % a futures na index S&P 500 vzrástli o 0,2 % pred zverejnením výsledkov spoločnosti Alphabet. Futures na index Nasdaq 100 klesli o 0,1 %, ale po slabších než očakávaných údajoch ADP (~20 000 oproti očakávaným ~40 000) mierne zmiernili straty.Trhy naďalej „strávujú“ nový rizikový faktor: obavy z urýchľovania automatizácie a potenciálneho narušenia spôsobeného umelou inteligenciou v softvérových obchodných modeloch opäť doliehajú na akcie, ktoré sú považované za najviac vystavené tomuto trendu, vrátane spoločností spojených s technológiami spracovania informácií a obsahu. Kľúčovou výzvou naďalej zostáva schopnosť trhu konzistentne oceňovať víťazov a porazených v oblasti umelej inteligencie. Vzhľadom na vysoké valuácie a prebiehajúcu sezónu zverejňovania výsledkov investori agresívnejšie trestajú spoločnosti, ktoré nesplnia zvýšené očakávania. Komentáre trhu naznačujú širšie „narušenie dôvery“ v kategórii umelej inteligencie/technológií, čo vedie k systematickejšiemu predaju, kým investori neobnovia dôveru v konkrétne spoločnosti a ich fundamentálne konkurenčné výhody. Pred otvorením Wall Street sa poklesy rozširujú aj na spoločnosti s významnou expozíciou voči úverom v softvérovom sektore, vrátane Blue Owl Capital, Ares Management a Apollo Global.
V Londýne klesol Trustpilot takmer o 10 % v dôsledku obáv z „konkurencie“ poháňanej umelou inteligenciou. Pokles sa zrýchľuje aj u iných akcií, ktoré sú vnímané ako citlivé na narušenie umelou inteligenciou – LSEG a Relx klesli o viac ako 2 %, zatiaľ čo Wolters Kluwer sa tiež obchoduje nižšie.
Švajčiarska banka UBS prekonala očakávania a oznámila program spätného odkúpenia akcií (3 miliardy USD do roku 2026), ale akcie klesli takmer o 5 % v dôsledku realizácie ziskov. Credit Agricole medzitým sklamal v dôsledku vyšších nákladov a zvýšených rezerv na úverové riziko, pričom akcie klesli o viac ako 3 %.
Beazley vzrástol o viac ako 8 % po správach o potenciálnej ponuke na prevzatie zo strany Zurich Insurance. Ponuka znamená približne 63 % prémiu k trhovej kapitalizácii spoločnosti Beazley pred začatím procesu v januári. Predstavenstvo spoločnosti Beazley naznačilo, že by bolo ochotné ponuku prijať, ak sa stane definitívnou.
DCC PLC vzrástla takmer o 9 % po tom, čo si udržala konštruktívny výhľad na rok 2026. Spoločnosť očakáva „silný rast prevádzkového zisku”, pričom sa odvoláva na solídny štvrťrok do decembra, ako aj na pokračujúci strategický pokrok a rozvojové aktivity.
GlaxoSmithKline posilňuje o viac ako 5 % po zverejnení výsledkov za 4. štvrťrok a potvrdení prognózy:
- Zisk pred zdanením: 1,48 mld. GBP (+15 % medziročne), nad konsenzom 1,37 mld. GBP Prevádzkový zisk: 1,63 mld. GBP (+14 % medziročne), nad konsenzom 1,53 mld. GBP EPS: +9,9 % medziročne, takmer 10 % nad konsenzom Vedenie zdôraznilo pokračujúci rastový trend do roku 2026 (špecializované lieky a vakcíny)
