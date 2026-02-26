OpenAI spraví z Londýna najväčšie výskumné centrum mimo USA – signál pre britské ambície v AI

OpenAI dňa 26. februára 2026 oznámila, že chce z Londýna vybudovať svoje najväčšie výskumné centrum mimo Spojených štátov. V praxi to posilňuje pozíciu UK v súboji o špičkový AI talent a výskumné kapacity.
Kľúčové posolstvo
Čo OpenAI oznámila
Podľa Reuters OpenAI nezverejnila veľkosť investície ani plánovaný počet nových pracovných miest, no uviedla, že londýnsky tím má aktuálne viac než 30 zamestnancov a že London má byť najväčší výskumný hub mimo USA.
Prečo sa môžu líšiť údaje o veľkosti tímu
OpenAI v júli 2025 pri oznámení partnerstva s britskou vládou uviedla, že jej tím v UK narástol na viac než 100 ľudí naprieč výskumom, inžinierstvom a go-to-market rolami. Reuters však pri aktuálnom oznámení pracuje s číslom pre londýnsky tím, takže ide pravdepodobne o rozdiel medzi UK celkom vs. London (resp. výskumná časť).
Kontext: prvá medzinárodná kancelária v Londýne
OpenAI oznámila svoju prvú medzinárodnú expanziu otvorením kancelárie v Londýne v júni 2023, čo vytvorilo základ pre dnešné rozšírenie.
Prečo Londýn
Talent a akademicko-vedecký ekosystém
Reuters cituje šéfa výskumu OpenAI Marka Chena, ktorý vyzdvihol kombináciu talentu, univerzít a vedeckých inštitúcií v UK – kľúčové faktory pre vývoj aj škálovanie najpokročilejších modelov.
Politika a inštitúcie pre bezpečnosť AI
UK v strategických dokumentoch hovorí o ambícii stať sa „AI superpower“ a zároveň buduje inštitucionálne zázemie pre testovanie a riadenie rizík pokročilej AI (napr. AI Safety Institute, spustený 2. novembra 2023).
Investičný kontext
UK rastie, no USA dominuje mierkou
Podľa Stanford HAI AI Index 2025 dosiahli súkromné investície do AI v roku 2024 v USA 109,1 mld. USD, kým Čína mala 9,3 mld. USD a Spojené kráľovstvo 4,5 mld. USD.
VC momentum v AI
OECD uvádza, že v roku 2025 tvorili VC investície do AI firiem 61 % globálneho VC podľa hodnoty (AI: 258,7 mld. USD z celkových 427,1 mld. USD).
Dopady pre trh
Tlak na trh práce a širší „AI infra“ reťazec
Väčšia výskumná prítomnosť OpenAI v Londýne môže zintenzívniť boj o ML výskumníkov a systémových inžinierov. Sekundárne to často podporuje dopyt po AI infraštruktúre a službách (compute/cloud, dátové centrá, siete, kyberbezpečnosť, vývojárske nástroje) v regióne.
