Nákladný odklon od elektromobility: Stellantis plánuje návrat k ziskovosti 🚗

Spoločnosť Stellantis vykázala ročnú čistú stratu vo výške 22,3 miliardy eur, čo odzrkadľuje náklady spojené so znížením investícií do elektrických vozidiel.
Automobilka prehodnocuje svoju stratégiu a chce ponúkať elektrické, hybridné a spaľovacie modely, pričom poukazuje na neochotu zákazníkov k elektrickým vozidlám.
Akcie Stellantis od začiatku roka stratili približne 30 percent svojej hodnoty.
Spoločnosť Stellantis vo štvrtok oznámila ročnú čistú stratu vo výške 22,3 miliardy dolárov. Automobilka, ktorá má vo svojom portfóliu značky ako Ram, Jeep, Fiat a Alfa Romeo, uviedla, že návrat populárnych modelov by jej mal pomôcť vrátiť sa k ziskovosti v tomto roku po tom, čo výrazne obmedzila svoje ambície v oblasti elektrických vozidiel. Výsledok odzrkadľuje masívne mimoriadne náklady, na ktoré spoločnosť už na začiatku mesiaca upozornila v súvislosti so znížením veľkých investícií do elektrických vozidiel.
Odklon od čisto elektrickej mobility
Stellantis spolu s ďalšími veľkými automobilovými výrobcami spomaľuje svoje aktivity v oblasti elektrických vozidiel a reinvestuje do hybridných a spaľovacích motorov. Podľa spoločnosti zákazníci váhajú s nákupom elektrických áut kvôli vysokým cenám, obavám z dojazdu a zrušeniu daňových úľav. Spoločnosť teraz upravuje svoju stratégiu, aby zákazníkom ponúkla väčšiu flexibilitu medzi elektrickými, hybridnými a spaľovacími modelmi. V minulom roku Stellantis uviedol na trh desať nových modelov, ktoré boli stiahnuté počas náhleho prechodu na elektrickú mobilitu. Hoci ročný predaj klesol o 2 % na 153,51 mld. EUR, automobilka uviedla, že v druhej polovici roka sa predaj a objednávky zvýšili vďaka širšej ponuke modelov. Na rok 2026 si Stellantis stanovil cieľ dosiahnuť rast tržieb v strednej jednocifernej výške a návrat k mierne kladnej upravenej prevádzkovej marži.
Miliardy v odpísaných položkách a posilnenie bilancie
Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Stellantis oznámila mimoriadne náklady vo výške približne 26 miliárd dolárov. Týkajú sa zrušených platforiem a modelov, vrátane Ram 1500 EV a Jeep Wrangler 4xe, ako aj predaja svojho podielu v kanadskej továrni na batérie. Spoločnosť tiež uviedla, že vydá dlhopisy a pozastaví vyplácanie dividend, aby posilnila svoju bilanciu. Akcie Stellantis sa v súčasnosti obchodujú pod hranicou 7 eur a od začiatku roka stratili 30 % svojej hodnoty.
Celý sektor prehodnocuje svoje plány
Odpisy spoločnosti Stellantis odzrkadľujú širší trend v automobilovom priemysle. Množstvo výrobcov obmedzuje svoje pôvodne ambiciózne plány rýchlo nahradiť automobily so spaľovacím motorom elektrickými vozidlami. Medzitým Trumpova administratíva znížila dotácie na elektrické autá a financovanie nabíjacej infraštruktúry a zrušila emisné pravidlá, ktoré favorizovali elektrické modely. Spolu s odpisom zaznamenaným spoločnosťami General Motors a Ford Motor náklady spojené so znížením investícií do elektromobility v posledných mesiacoch presiahli 50 miliárd dolárov.
