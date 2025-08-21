Zisk Hovnanian Enterprises sa prepadol v dôsledku pobádacích stimulov na stagnujúcom trhu bývania

Hovnanian Enterprises vykázala v treťom štvrťroku 2025 výrazný pokles čistého zisku – zo 72,9 milióna USD pred rokom na 16,6 milióna USD. Dôvodom je stagnujúci trh s bývaním, ktorý prinútil spoločnosť využívať výrazné stimuly vrátane znížených hypotekárnych sadzieb na podporu predaja.
Tlak trhu a strategická reakcia
Generálny riaditeľ Ara Hovnanian uviedol, že globálna neistota a vysoké ceny nehnuteľností v kombinácii s miernym poklesom úrokových sadzieb brzdia aktivitu kupujúcich. Spoločnosť sa preto rozhodla pre stratégiu „rýchlosť pred cenou“, teda podporu rýchlejšieho predaja aj za cenu nižších marží.
Dopad stimulov na hospodárske výsledky
Priemerná výška pobádacích stimulov predstavovala 11,6 % z predajnej ceny domu, čo je nárast o 390 bázických bodov oproti minulému roku a o 860 bodov oproti roku 2022. Až 75 % kupujúcich využilo zníženie úrokovej sadzby. Podľa Ara Hovnaniho sú tieto stimuly „veľmi drahé“ a majú negatívny dopad na hrubé marže v mnohých oblastiach.
Regionálne rozdiely a vývoj predaja
Najväčšie problémy zaznamenáva spoločnosť pri predaji cenovo dostupného bývania, najmä v západných štátoch. V niektorých oblastiach stredného Atlantiku sa jej však podarilo dosiahnuť mierne zvýšenie cien.
Rast tržieb a výhľad
Napriek poklesu zisku sa spoločnosti podarilo zvýšiť tržby o 10,8 % na 800,6 milióna USD. V štvrtom štvrťroku očakáva tržby medzi 750 a 850 miliónmi USD, čo je pokles oproti 979,6 milióna USD v rovnakom období minulého roka.
Kontext sektora
Dopyt na trhu bývania zostáva slabý, úrokové sadzby sú vysoké a developeri čoraz častejšie využívajú stimuly na podporu predaja. Až 66 % stavebných spoločností podľa údajov NAHB ponúkalo v auguste stimuly – najviac od mája 2020.
Strategické postavenie
Aj napriek zníženým maržám si spoločnosť Hovnanian zachováva flexibilitu vďaka „land-light“ modelu, kde až 86 % pozemkov má v opcii. Silná likvidita a znížený dlh jej navyše poskytujú stabilitu v nestálom trhovom prostredí.
