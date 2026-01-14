Zlato aj striebro opäť na rekordoch❗Čo sa práve deje?📈

-
Ceny zlata aj striebra sa dnes opäť vyšplhali na historické maximá. Trh vysiela jasný signál a to, že neistota je späť v plnej sile.
Hlavné dôvody rastu:
-
Geopolitické riziká
Investori sa tradične presúvajú do drahých kovov v čase zvýšeného globálneho napätia.
-
USA a Grónsko
Ostrá rétorika Washingtonu a diskusie okolo strategického významu Grónska zvyšujú geopolitickú nervozitu.
-
Nepokoje okolo Fedu
Donald Trump verejne útočí na guvernéra Fedu Jeroma Powella po tom, čo centrálna banka neznižuje sadzby podľa jeho predstáv. Powell sa voči politickému tlaku ostro ohradil, čo zvyšuje neistotu ohľadom nezávislosti Fedu.
-
Napätie na Blízkom východe (Irán)
Zhoršujúca sa situácia v regióne opäť oživuje dopyt po bezpečných prístavoch.
-
Silný technický trend
Rast cien priťahuje ďalších investorov a špekulatívny kapitál – momentum pracuje v prospech kovov.
-
Oslabujúci dolár a očakávania sadzieb (bonusový faktor)
Slabší dolár a rastúce očakávania budúcich poklesov sadzieb zvyšujú atraktivitu zlata aj striebra.
Pointa pre investorov:
Drahé kovy dnes nerastú kvôli jednému dôvodu. Ide o kombináciu geopolitiky, politiky, menovej neistoty a silného trendu. Je to mix, ktorý zlato a striebro historicky majú radi.
Ako merať volatilitu:
Zaujimavé môže byť pozrieť sa v platforme na index VIX, čo je index implikovanej volatility, ktorý naznačuje aká je nálada na trhoch. Napriek neistote sa VIX aktuálne nachádza nad 16 bodmi, čo signalizuje len mierne zvýšenú volatilitu. Pokiaľ by sme však rástli smerom k 20 bodom, je pravdepodobné, že by sme zaznamenali signifikantnejšie pohyby aj na akciových či komoditných trhoch.
