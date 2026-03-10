📈US100 sa odráža späť nad 100-dňový EMA

Akcie na Wall Street sa po nervóznom začiatku seansy konečne vracajú k rastu. Pomáha im prudký pokles cien ropy a nádeje na možné využitie strategických rezerv zo strany krajín IEA/G7. Indexy mažú ranné straty súvisiace s eskaláciou vojny s Iránom a útokmi na ropnú infraštruktúru, pričom investori sa začínajú prepozicionovávať na kratší konflikt a nižšie riziko dlhodobého ponukového šoku.
Dow Jones je vyššie približne o 0,5 %, S&P 500 rastie o 0,4 % a technologicky zameraný Nasdaq Composite pridáva 0,6 %, čo odráža zlepšený sentiment po pondelkovom odraze od „vojnového dna“. Pokles Brentu pod 90 USD zmierňuje obavy z ďalšieho rastu nákladov na energie a podporuje rotáciu z defenzívnych aktív do rizikovejších, vrátane rastových spoločností zastúpených Nasdaq 100. Zároveň oznámenie mimoriadneho zasadnutia IEA a signály pripravenosti uvoľniť rezervy pôsobia pre akciový trh ako „bezpečnostná sieť“, aj keď fyzické narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv zostávajú reálnou hrozbou pre stabilitu ropného trhu.
Po tretí raz za posledných 10 mesiacov US100 bráni zónu okolo 200-dňového EMA a dnešná rastová dynamika posúva kontrakt nad 100-dňový EMA. V strednodobom horizonte to znamená, že uptrend definovaný týmito krivkami zostáva zachovaný. Pre ďalšie obchodovanie US100 bude kľúčová ropa, keďže je hlavným faktorom odrážajúcim obavy z pokračujúceho konfliktu v Perzskom zálive. Graf nižšie ukazuje inverznú koreláciu medzi US100 a OIL pozorovanú v posledných dňoch.
Zdroj: xStation
