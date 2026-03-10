Zhrnutie trhov: Energetické akcie ustupujú, keď rastú nádeje na koniec vojny s Iránom 🌍 (10.03.2026)

Trhy:
- Silný optimizmus v Európe ďalej naberá na sile, pričom kontrakt na EU50 aktuálne rastie o 0,2 %. Najväčšie zisky zaznamenávajú španielsky IBEX 35 (SPA35: +2,2 %) a poľský WIG20 (W20: +1,9 %). Nemecký kontrakt na DAX (DE40) pridáva približne 0,35 %, zatiaľ čo FRA40 a SUI20 sa pohybujú mierne v červených číslach (približne -0,05 %).
- Medzi sektormi zostávajú jedinými výraznejšími zaostávajúcimi spoločnosti naviazané na energetické komodity (Shell: -1,1 %; BP: -1,7 %), ktoré korigujú po Trumpových komentároch naznačujúcich deeskaláciu v Iráne a po návrate kontraktov na Brent pod 100 USD (aktuálne okolo 93 USD).
- Spoločnosť TD Cowen znížila odporúčanie pre Novo Nordisk na „Hold“ pre obavy okolo patentov na semaglutid. Analytici upozornili na slabé výsledky štúdie CagriSema a pokles počtu receptov na Ozempic. Napriek tomu firma ďalej investuje do výroby a vstupuje do partnerstva so spoločnosťou Hims & Hers. Akcie oslabujú o 1,4 %.
- Dollar Index (USDIDX) sa obchoduje bez zmeny, pričom volatilita na forexe je viditeľná najmä pri menách vnímaných ako rizikové (AUDUSD: +0,4 %) a pri menách rozvíjajúcich sa trhov (USDBRL: -0,5 %, USDMXN: -0,6 %), ktoré najviac ťažia z návratu rizikového apetítu.
Zdroj: xStation5
Ekonomika a politika:
- Donald Trump počas rozhovoru pre Fox News naznačil „možnosť rokovaní s Iránom“.
- Americký minister vojny Hegseth zopakoval Trumpovo varovanie, že USA udrú silnejšie než kedykoľvek predtým, ak Irán zablokuje tok ropy cez Hormuzský prieliv.
- V reakcii na riziko energetickej krízy oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, že EÚ vyčlení 200 miliónov eur na investície do jadrových technológií. Prostriedky majú pochádzať zo systému emisných povoleniek EÚ.
- Séria komentárov predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB) naznačuje pokojný a opatrný prístup v rámci Rady guvernérov, ktorá sa vyhýba predčasným rozhodnutiam v reakcii na riziko dlhodobého rastu cien energií.
- Mueller: „Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb vzrástla, ale nemali by sme sa ponáhľať.“
- Simkus: „Musíme zostať pokojní a ďalšie rozhodnutie prijať na základe najlepších dostupných informácií v deň zasadnutia.“
- Index optimizmu malých podnikov NFIB za február klesol na 98,8 bodu. Napriek rastu súčasných tržieb o 7 bodov sa očakávania budúceho objemu predaja prudko prepadli. Trh práce zostáva napätý: 33 % firiem nedokáže obsadiť voľné miesta a 54 % majiteľov hlási problémy s náborom. Zároveň plány na vytváranie nových pracovných miest klesli na najnižšiu úroveň od mája 2025.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.