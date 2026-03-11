Káva v USA ďalej zdražuje, zlacnenie suroviny sa zatiaľ nepremieta ☕

- Cena kávy v USA vystúpila na rekordných 9,459 USD za libru.
- Medziročne ide o rast o 31 %, hoci futures tento rok klesli približne o 17 %.
- Nižšie ceny suroviny sa môžu do maloobchodu premietnuť až v roku 2027.
- Dopyt po káve zostáva silný aj napriek pokračujúcemu tlaku na ceny.
Ceny kávy pre amerických spotrebiteľov ďalej rastú, hoci ceny kávových zŕn na komoditnom trhu tento rok výrazne klesli. Vo februári dosiahla priemerná maloobchodná cena kávy v USA 9,459 USD za libru, čo je nové historické maximum. Medziročne ide o nárast o 31 % a káva tak patrila medzi najvýraznejšie faktory potravinovej inflácie.
Hlavný dôvod spočíva v oneskorení celého dodávateľského reťazca. Pražiarne aj obchodníci nakupovali zásoby už pred niekoľkými mesiacmi za oveľa vyššie ceny, keď trh reagoval na slabšiu úrodu v Brazílii a Vietname aj na dosah ciel. Hoci futures tento rok oslabili približne o 17 %, do konečných cien pre zákazníkov sa tento pokles zatiaľ nepremietol.
Napríklad spoločnosť Counter Culture Coffee tento rok platí za zelenú, nepraženú kávu približne o 20 % viac než vlani. K tomu sa pridáva aj dosah ciel, ktorý firme podľa odhadu zvýši tohtoročné náklady o ďalších 200 tisíc USD. Samotné dodávky kávy navyše trvajú štyri až šesť mesiacov a zásoby sa následne spotrebúvajú ešte ďalšieho približne pol roka. Nižšie burzové ceny by sa tak mohli do amerického trhu premietnuť až na začiatku roka 2027.
Ani potom však nemusí byť úľava výrazná. Producenti v Brazílii vďaka vyšším cenám získali väčší priestor držať zásoby a čakať na výhodnejšie podmienky. Brazílsky export nepraženej kávy bol vo februári medziročne nižší o 27 %, čo obmedzuje tlak na ďalší pokles cien pre pražiarne aj odberateľov.
Zaujímavé je, že dopyt po káve napriek vysokým cenám zostáva odolný. Spotrebitelia síce viac hľadajú lacnejšie spôsoby domácej prípravy, no kaviarenské nápoje si naďalej kupujú ako menší luxus. Medián ceny filtrovanej kávy vo februári vzrástol na 3,65 USD a cold brew na 5,58 USD, v oboch prípadoch približne o 4 % medziročne.
Z pohľadu investorov aj spotrebiteľov tak káva zostáva jednou z najodolnejších zložiek potravinovej inflácie. Pokles cien na burze síce pôsobí pozitívne, ale cesta k lacnejšej káve na pultoch bude zrejme ešte dlhá.
Graf COFFEE (H4)
Cena kávy sa aktuálne pohybuje okolo 289,07 USD a po predchádzajúcom prudšom poklese sa snaží stabilizovať nad minimom na úrovni 274,77 USD. Trh síce v posledných dňoch mierne korigoval nahor, no stále zostáva pod dôležitými technickými bariérami, čo ukazuje, že prevaha kupujúcich zatiaľ nie je dostatočne silná. Z technického pohľadu je dôležité, že cena sa nachádza pod EMA 50 na úrovni 291,97 USD aj pod SMA 100 okolo 305,00 USD. To potvrdzuje, že krátkodobý aj strednodobý trend zostáva skôr medvedí. Trh sa navyše drží pod Fibonacciho hladinou 23,6 % na 297,63 USD, ktorá teraz funguje ako najbližšia významnejšia rezistencia. Kým sa káva nevráti nad túto oblasť, doterajší pohyb bude pôsobiť skôr len ako technické nadýchnutie po výpredaji.
Zdroj: xStation5
