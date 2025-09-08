🔝Zlato prelamuje hranicu 3 600 USD

Zlato od začiatku septembra vzrástlo o viac než 5 %, a to najmä vďaka oslabeniu amerického dolára.
Ak by neprišlo k menšej korekcii ceny 4. septembra, zlato by aktuálne zažívalo svoju desiatu rastovú seansu v rade – čo je na trhoch mimoriadne zriedkavé. Tento drahý kov si v priebehu septembra pripísal už viac než 5 %, pričom ďalší hlavný cieľ na úrovni 4 000 USD je vzdialený len niečo vyše 10 %. Rastu napomáha slabnúci americký dolár a rastúca neistota okolo vývoja americkej ekonomiky.
Piatkové údaje z amerického trhu práce ukázali nielen mimoriadne nízky nárast zamestnanosti na úrovni 22-tisíc, ale aj ďalšiu revíziu údajov za jún smerom nadol. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,3 % v súlade s očakávaniami, zatiaľ čo rast miezd spomalil. Táto kombinácia údajov takmer s istotou predznamenáva zníženie sadzieb zo strany Fedu a vytvára priestor pre nový cyklus uvoľňovania menovej politiky. Trh v súčasnosti oceňuje takmer tri zníženia sadzieb do konca tohto roka, teda jedno na každé z ostávajúcich zasadnutí v roku 2025. Celkovo trh započítava zníženie sadzieb o približne 150 bázických bodov, čo naznačuje možnosť ďalších troch znížení aj v budúcom roku nad rámec tých, ktoré sú už v cene.
