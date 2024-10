🟡 Zlato stráca 0,32 % pred ADP

Spr├íva ADP poskytne investorom referen─Źn├║ hodnotu pred piatkovou ofici├ílnou spr├ívou NFP z trhu pr├íce v USA

Dnes o 14:15 bude zverejnen├í s├║kromn├í spr├íva o zmene zamestnanosti v Spojen├Żch ┼ít├ítoch. Spr├íva ADP m├í v poslednom ─Źase o nie─Źo v├Ą─Ź┼íiu vypovedaciu schopnos┼ą vo vz┼ąahu k NFP, hoci v auguste v├Żrazne podhodnotila kone─Źn├Ż rast zamestnanosti. ─îo trh o─Źak├íva od dne┼ínej spr├ívy a ako to ovplyvn├ş o─Źak├ívania ├║rokov├Żch sadzieb a v kone─Źnom d├┤sledku sa premietne do finan─Źn├Żch trhov?

O─Źak├ívania trhu:

Konsenzus Bloomberg nazna─Źuje 125 000 (medi├ín) a 121 000 z priemern├ęho poh─żadu

Predt├Żm bolo ─Ź├ştanie 99 000, pri─Źom kone─Źn├ę ─Ź├ştanie NFP bolo 142 000

Konsenzus agent├║ry Bloomberg v s├║─Źasnosti obsahuje len 25 ve─żmi rozpt├Żlen├Żch progn├│z: od 80 000 do 150 000

Najlep┼í├ş prognostici uv├ídzaj├║ hodnoty bl├şzke 130 000

Sez├│nnos┼ą nazna─Źuje potenci├ílne zlep┼íenie v porovnan├ş s predch├ídzaj├║cimi ├║dajmi. Bloomberg Economics poukazuje na podobn├ę z├ívery, ktor├ę maj├║ s├║visie┼ą s modelom ├║pravy po─Źtu naroden├Żch a zomrel├Żch

V─Źeraj┼íia spr├íva JOLTS uk├ízala ove─ża lep┼í├ş stav na trhu pr├íce, hoci trend t├Żkaj├║ci sa po─Źtu nov├Żch pracovn├Żch miest st├íle zost├íva klesaj├║ci

priemern├Ż po─Źet ┼żiadost├ş o podporu v nezamestnanosti v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch klesol na 224 000, ─Źo nazna─Źuje rozhodne lep┼íiu situ├íciu ako v j├║li a auguste

Podindex zamestnanosti z indexu ISM pre priemysel v├Żrazne klesol na 43,9 bodu zo 46 bodov, pri─Źom sa o─Źak├ívalo 47 bodov

Konsenzus agent├║ry Bloomberg sa nezd├í by┼ą dobr├Żm vod├ştkom pre dne┼ín├ę ─Ź├ştanie. Z├írove┼ł je ┼ąa┼żk├ę poveda┼ą, ─Źi ADP bude vod├ştkom pre piatkov├║ spr├ívu NFP. Pred NFP uvid├şme zajtra e┼íte ┼żiadosti o podporu v nezamestnanosti a ─Źiastkov├Ż index zamestnanosti ISM zo sektora slu┼żieb. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



 

Spr├íva JOLTS uk├ízala jasn├ę zlep┼íenie, hoci trend zost├íva nezmenen├Ż. Uk├í┼że aj spr├íva ADP lep┼íiu str├ínku?

Fed sa zameriava na trh práce

Americk├Ż dol├ír za─Źal od za─Źiatku tohto t├Ż┼żd┼ła posil┼łova┼ą, ─Źo v pondelok ovplyvnilo aj oslabenie zlata. Stalo sa tak po Powellovom vyhl├ísen├ş, ktor├ę nazna─Źilo, ┼że Fed sa so zni┼żovan├şm sadzieb nemus├ş pon├íh─ża┼ą a investori by nemali o─Źak├íva┼ą ─Ćal┼íie ve─żk├ę zn├ş┼żenie. Na druhej strane Bostic z atlantsk├ęho Fedu nazna─Źil, ┼że ├║daj NFP pod 100 000 by mohol vies┼ą k ─Ćal┼í├şm krokom zo strany Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu. V s├║─Źasnosti sa o─Źak├ívanie dvojit├ęho zn├ş┼żenia sadzieb o 50 b├ízick├Żch bodov v novembri zn├ş┼żilo na 37 %, hoci ned├ívno dosahovalo 50 %.

Ako bude reagova┼ą trh?

Zlato pred zverejnen├şm dne┼ín├Żch ├║dajov mierne ustupuje. Vid├şme, ┼że skor┼íia korekcia bola obsiahnut├í vo ve─żkosti predch├ídzaj├║cich korekci├ş od za─Źiatku augusta. ADP pod ├║rov┼łou 100 000 m├┤┼że vyvola┼ą ─Ćal┼í├ş n├írast o─Źak├ívan├ş v├Ą─Ź┼íieho zn├ş┼żenia a vies┼ą k rastu cien zlata okolo v─Źeraj┼í├şch max├şm na ├║rovni 2 670 USD za uncu. Na druhej strane, ak sa ADP uk├í┼że bli┼ż┼íie k 130 000, nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą pokus o testovanie hodnoty 2 630. ADP nad 150 000 by mohol vies┼ą k preru┼íeniu posledn├ęho silnej┼íieho rastov├ęho trendu, ktor├Ż sa za─Źal v septembri. Treba pripomen├║┼ą, ┼że zlato je v s├║─Źasnosti volatilnej┼íie v d├┤sledku nap├Ątej situ├ície na Bl├şzkom v├Żchode.

 



Zdroj: xStation5