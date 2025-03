Zlato zaznamenáva najväčší týždenný pokles od novembra: Čo ďalej?

Zlato zažilo svoj najhorší týždeň od druhého novembrového týždňa, pričom straty dosiahli približne 3 %, v porovnaní so 4,5 % poklesom v novembri. Hoci tento pokles nie je najvýraznejší v rámci celého komoditného trhu, pre sektor zlata je jeho rozsah významný. Tento prepad spochybňuje pokračujúci rastový trend ceny zlata a narúša nedávne prognózy, ktoré predpovedali dosiahnutie 3 000 USD, a dokonca 3 100–3 300 USD za uncu. Aké faktory ovplyvňujú trh so zlatom?





Čo v poslednom čase ovplyvňuje cenu zlata?

Nedávny rast cien zlata bol poháňaný geopolitickými neistotami a obavami z možného zavedenia amerických ciel na dovoz zlata. To viedlo k prudkému nárastu cien v USA a snahe importérov nakúpiť zlato ešte pred prípadnými obchodnými obmedzeniami. Na americkom trhu sa taktiež objavili špekulácie o možnom prehodnotení zlatých rezerv vlády, ktoré sú v súčasnosti oceňované na 42 USD za uncu, čo je cena stanovená v roku 1973. Toto podhodnotenie znamená, že 8 133 ton amerických zlatých rezerv má účtovnú hodnotu iba 11 miliárd USD, zatiaľ čo trhové prehodnotenie by túto sumu zvýšilo na 760 miliárd USD. Teoreticky by vláda mohla zlepšiť svoju bilanciu predajom časti svojich zlatých rezerv.

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim ceny zlata sú nákupy centrálnych bánk, ktoré v posledných rokoch výrazne podporujú dopyt. Zatiaľ čo Federálny rezervný systém (Fed) zostáva bokom, iné centrálne banky aktívne hromadia zlato. Počas posledných troch rokov tieto banky každoročne nakúpili viac ako 1 000 ton zlata, čo predstavuje približne štvrtinu globálneho dopytu a produkcie. Okrem toho došlo k výrazným prílevom do zlatých ETF, ktoré v krátkom období pridali viac ako 1 milión uncí.





Čo spôsobuje výpredaj?

Prudký výpredaj na Wall Street a mesačné rebalancovanie portfólií vyvolali zvýšený dopyt po likvidite a hotovosti. Zlato, ako vysoko likvidné aktívum, bolo použité na pokrytie týchto potrieb. Fondy a investori mohli byť nútení uzavrieť svoje pozície po nedávnom poklese akciového trhu, čo viedlo k výpredaju zlata. Táto situácia pripomína podmienky na trhu v roku 2020. V posledných mesiacoch bolo viditeľné, že zlato často klesalo spolu s poklesmi na Wall Street. Zároveň sa očakáva, že ETF fondy investujúce do zlata budú v blízkej budúcnosti čeliť tlaku na predaj časti svojich pozícií.





Výhľad

Napriek nedávnemu výpredaju je predčasné hovoriť o obrate trendu. Trh naďalej čelí neistotám, vrátane možných cliel, prebiehajúcej vojny na Ukrajine a neriešenej situácie na Blízkom východe. Nedávna cenová korekcia by mohla prilákať nových kupcov a povzbudiť existujúcich investorov k návratu na trh.

Zlato prerazilo kľúčovú úroveň podpory na 2 850 USD za uncu a 25-dňový kĺzavý priemer. Ďalšia úroveň podpory sa nachádza okolo 2 810 USD, čo zodpovedá rozsahu predchádzajúcej významnej korekcie z decembra 2024. Ďalší pokles by mohol nájsť podporu na 2 700 USD, čo korešponduje s novembrovou korekciou a rastúcou trendovou líniou z posledných mesiacov.