MP Materials prudko rastie po menšej strate a kľúčových dohodách s Pentagonom a Apple

Akcie MP Materials vyskočili v predobchodnej fáze o viac než 10 % po tom, čo americký ťažiarsky podnik vzácnych zemín oznámil rekordnú produkciu a menšiu než očakávanú štvrťročnú stratu. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje jedinú baňu vzácnych zemín v USA, profituje zo snahy vlády zabezpečiť domáce dodávky a znížiť závislosť od Číny.
Produkcia neodýmu a praseodýmu (NdPr) v druhom štvrťroku vzrástla medziročne o 120 % na rekordných 597 ton, pričom v treťom štvrťroku sa očakáva ďalší rast o 10–20 %. Silné výsledky podporili aj vyššie objemy a produkcia magnetov, čo viedlo k 40 % prekonaniu odhadov EBITDA. Analytici teraz predpokladajú, že MP Materials dosiahne ročnú kapacitu 60 000 ton oxidov vzácnych zemín o rok skôr, než sa plánovalo.
Výsledky prichádzajú krátko po podpise miliardovej dohody s americkým ministerstvom obrany, ktorá garantuje minimálnu cenu 110 USD/kg pre NdPr – takmer dvojnásobok čínskej trhovej úrovne. Pentagon by sa tak mohol stať najväčším akcionárom firmy. Následne prišla polmiliardová zmluva s Apple na dodávky magnetov, ktorej zálohy pokryjú väčšinu nákladov na rozšírenie bane v Texase.
MP Materials v druhom štvrťroku vykázala upravenú stratu 0,13 USD na akciu, čo je lepšie než očakávaných 0,19 USD, a vďaka vládnym a komerčným kontraktom je podľa analytikov dobre kapitálovo zabezpečená na urýchlenie rastu.
Graf MP.US (D1)
Akcie MP Materials pokračujú v prudkom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na historickom maxime 71,04 USD. Cena sa drží výrazne nad EMA 50 (47,17 USD) aj SMA 100 (33,18 USD), čo potvrdzuje silnú býčiu dynamiku. RSI na hodnote 76,4 ukazuje na prekúpené pásmo, čo naznačuje riziko krátkodobej korekcie, aj keď pri takto silnom trende môže byť prekúpená úroveň ignorovaná dlhšie obdobie. MACD zostáva vysoko nad signálnou líniou a potvrdzuje rastúce momentum.
Zdroj: xStation5
