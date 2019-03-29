3 stratégie pre obchodovanie indexu USFANG

USFANG ponúka jednoduchý spôsob, ako obchodovať vývoj najväčších technologických spoločností prostredníctvom jediného inštrumentu. V článku si ukážeme 3 stratégie, ako tento index využiť, od budovania technologického portfólia až po špekuláciu na pokles či hedging existujúcich pozícií.
Technologické akcie ako Apple, Facebook alebo Netflix patria nielen medzi najväčších víťazov na Wall Street, ale tiež medzi spoločnosti, ktoré zmenili spôsob, akým žijeme. S poklesom ich valuácie začali skeptici tvrdiť, že sa vytvára ďalšia trhová bublina. V dôsledku toho bol vytvorený index FANG, ktorého názov predstavuje počiatočné písmená zo slov Facebook, Apple, Netflix a Google. V indexe samotnom sú rovnomerne zastúpené akcie 10 technologických firiem. V tomto článku predstavíme 3 spôsoby využitia USFANG CFD, ktorý je založený na FANG+ indexe obchodovanom na NYSE.
Stratégia 1 – Portfólio akcií
Indexový CFD kontrakt má dve hlavné výhody: páku a rozsah. Ak chcete investovať do 10 technologických akcií (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla a Twitter), budete potrebovať veľa kapitálu. S indexom USFANG máte nielen výhodu všetkých akcií v jednom indexe, ale potrebujete iba 10% vklad, aby ste otvorili obchodnú pozíciu. Rozsah veľkosti pozície je od 0,01 lotu do 15 lotov. 1 lot predstavuje hodnotu bodu krát 50 $, takže ak je index na 2 600 bodoch, bude to 130 000 $. Avšak, pokiaľ chcete, aby hodnota Vašej pozície bola 50 000 $, budete otvárať pozíciu o veľkosti 0,38 lotu. K tomu je potrebné vložiť 4 940 $. Preto je USFANG skvelou cestou k investovaniu do technologických akcií s použitím jediného inštrumentu
Stratégia 2 – Outright short, alebo špekulácia na pokles
Hoci môžete nakúpiť 10 akcií samostatne, takáto stratégia bude fungovať iba, pokiaľ ich ceny porastú. Čo ale robiť v prípade, keď sú podľa Vás akcie nadhodnotené? Otvorenie predajnej, alebo shortovej pozície je skvelý spôsob, ako túto situáciu zobchodovať. Vaša pozícia bude zisková tak dlho, kým bude USFANG klesať. Znovu pripomeňte, že využívate výhody páky a rozsahu rovnako ako pri Stratégie 1.
I napriek veľkej korekcii v roku 2018 dosiahol index FANG+ na NYSE zhodnotenie 23,3 % ročne, medzi septembrom 2014 (dátum vzniku) a koncom februára 2019.
USFANG je CFD kontrakt založený na tomto indexe, ktorý je k dispozícii v platforme xStation. Vezmite prosím na vedomie, že uvedené informácie sa vzťahujú k minulosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Stratégia 3 – Špekulatívny hedging
Táto stratégia je vhodná pre traderov, ktorí už majú akciové portfólio. Pokiaľ máte portfólio akcií, ktoré má hodnotu povedzme 20 000 $, ste s ním spokojní, ale možno sa domnievate, že sú technologické akcie nadhodnotené, môžete zvážiť otvorenie predajnej pozície na USFANG CFD (0,15 lotu predstavuje 19 500 $ pri hodnote indexu 2 600). Takýto obchod jednoducho predpokladá, že Vaše akcie budú výkonnejšie než akcie v indexe FANG+. Môžete dokonca zarobiť pri poklese trhu, keď USFANG CFD klesne viac než Vaše portfólio.
Zdroj: Bloomberg, xStation, XTB Research
