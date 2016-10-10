Čo je to index?
Čo je to index?
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
- Index predstavuje súbor vybraných akcií, ktoré sú spojené do jedného celku.
- Index môžeme definovať ako meradlo hodnoty daného portfólia akcií.
- Indexy môžu byť zložené buď z najväčších a najdôležitejších akcií príslušnej burzy alebo z akcií z rovnakého sektora.
Nakoľko je akciový index zložený z portfólia akcií, pri raste agregovanej hodnoty podkladových akcií rastie aj hodnota akciového indexu. V prípade, že hodnota akcií klesá, klesá aj hodnota akciového indexu.
Príklady akciových indexov:
- US500 - Index založený na futures kontrakte S&P 500, ktorý obsahuje akcie 500 veľkých amerických spoločností, ktoré sú kótované na New York Stock Exchange a NASDAQ.
- DE30 - Index založený na futures kontrakte Dax, ktorý obsahuje akcie 30 veľkých nemeckých spoločností, ktoré sú kótované na frankfurtskej burze.
- UK100 - Index založený na futures kontrakte FTSE, ktorý obsahuje akcie 100 britských spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou (hyperlink to market capitalization), ktoré sú kótované na londýnskej burze.
Analýza indexov je pre investorov veľmi dôležitá, nakoľko odzrkadľujú stav ekonomiky krajiny. Keď ekonomika rastie, existuje veľký potenciál rastu akciových indexov a naopak, keď ekonomika klesá, existuje potenciál ich poklesu, z dôvodu rastúcej averzie k riziku. Počas rastúcej averzie investori hľadajú bezpečnejšie finančné nástroje kvôli ochrane svojich ziskov.
Znamená to, že v čase recesie nemáme indexy obchodovať?
Nie, pretože vďaka CFD kontraktom môžeme inštrumenty nielen nakupovať, ale aj predávať. To znamená, že v prípade rastu indexov môžete index nakúpiť a v prípade, že je ekonomika v recesii, môžete profitovať predajom indexu.
Čo ovplyvňuje indexy?
- Makroekonomické ukazovatele ako napríklad údaje z trhu práce či rozhodnutia o úrokových sadzbách
- Politické udalosti ako napríklad prezidentské voľby a prejavy.
- Psychologické faktory ako panika či optimizmus.
Príklad obchodovania indexov
Pozrime sa na príklad obchodu na inštrumente US100. Pre lepšie pochopenie princípu sa však najskôr pozrime na zabudovanú kalkulačku v platforme xStation.
Prvým krokom pri otváraní obchodu na akomkoľvek trhu je voľba veľkosti (objemu) pozície. Tá bude mať vplyv na maržu a hodnotu bodu. Po zvolení objemu kalkulačka vypočíta všetky potrebné hodnoty.
V tomto príklade bol zvolený objem 0.5 lotu. Na otvorenie obchodu je potrebné vynaložiť maržu v hodnote 318.01 EUR. Pamätajte, že marža nie je nákladom a len čo pozíciu uzavriete, táto čiastka bude pripísaná späť k Vášmu zostatku na účte.
Kalkulačka tiež vypočítala hodnotu 1 pipu (= 100 bodov), ktorá predstavuje 8.91 EUR. To znamená, že ak sa trh pohne o 10 pipov v našom smere, inkasujeme zisk 89.1 EUR. V prípade, že by sa trh vyvíjal v náš neprospech, dosiahli by sme pri rovnakom bodovom pohybe stratu 89.1 EUR.
Ďalšou výhodou kalkulačky je to, že Vám môže pomôcť pri riadení rizika – umožňuje Vám nastaviť stop loss či take profit. V príklade vyššie sme nastavili stop loss na maximálnu stratu 100 EUR a take profit na hodnotu 300 EUR. To znamená, že pokiaľ sa trh pohne v náš neprospech, riskujeme maximálne 100 EUR a ak trh naopak pôjde v našom smere a dosiahne úroveň nastaveného take profitu, inkasujeme zisk 300 EUR.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.