3 základné technické formácie

Technická analýza je investormi a obchodníkmi veľmi široko využívaná po celom svete. Existuje veľké množstvo technických formácií a ukazovateľov, ale stojí za to začať so základnými, pretože v ich jednoduchosti môže byť ich sila.
Technická analýza je investormi a obchodníkmi veľmi široko využívaná po celom svete. Existuje veľké množstvo technických formácií a ukazovateľov, ale stojí za to začať so základnými, pretože v ich jednoduchosti môže byť ich sila.
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Technická analýza je investormi a obchodníkmi veľmi široko využívaná po celom svete. Existuje veľké množstvo technických formácií a ukazovateľov, ale stojí za to začať so základnými, pretože v ich jednoduchosti môže byť ich sila.
Formácie môžu byť rozdelené na reverzné a pokračovacie. V tomto článku prezentujeme dve reverzné formácie a jednu pokračovaciu. Všetky tri formácie môžu byť použité na forexe, indexoch, komoditách či kryptomienách.
Dvojité dno / Dvojitý vrchol
Dvojité dno / vrchol je známa reverzná formácia. Je to jednoduché, ale účinné – je tu druhé minimum v dvojitom dne, ktoré nemôže ísť nižšie alebo druhý vrchol v dvojitom vrchole, ktorý nemôže ísť vyššie. To indikuje oslabenie trendu a zvyšuje pravdepodobnosť obratu. Dvojité dno pripomína písmeno W a dvojitý vrchol písmeno M a pokiaľ je horná časť W alebo dolná časť M prelomená cenou, môže byť trend obrátený. Obvykle sa predpokladá, že rozsah budúceho pohybu cien je aspoň rovný výške W alebo M.
V tomto prípade rozsah formácie výrazne prekročil výšku M a formácia znamenala začiatok nového trendu. Zdroj: xStation5
Vezmite prosím na vedomie, že prezentované dáta sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.,
Hlava a ramená
Hlava a ramená je formácia, ktorá je podobná dvojitému vrcholu, pretože v oboch situáciách nie sú kupujúci schopní tlačiť ceny na vyššiu úroveň, čo ohlasuje zmenu trendu. V tomto prípade sú maximá 1 a 3 nižšie a nazývajú sa ramená, zatiaľ čo vrchol 2 je na vrchole trendu a nazýva sa hlavou. Maximá 1 a 3 by mali byť na podobnej úrovni. Minimá medzi vrcholmi sú tiež dôležité a mali by byť tiež na rovnakej úrovni. Tieto minimá vytvárajú úroveň (neckline), ktorá zohráva zásadnú úlohu. Ihneď ako cena prelomí úroveň, vytvorí sa formácia. Učebnicový rozsah je vzdialenosť medzi neckline a hlavou. Existuje tiež reverzná formácia hlava a ramená, ktorá označuje obrátenie zostupného trendu – funguje presne rovnakým spôsobom, ale v opačnom smere.
Tvorba hlavy a ramien na EURSEK. Je vidieť, že to fungovalo učebnicovo. Zdroj: xStation5
Vezmite prosím na vedomie, že prezentované dáta sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov
Klin (wedge)
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch formácií, wedge predstavuje pokračovaciu formáciu. Samotný klin je formou cenovej korekcie po rýchlom impulzívnom pohybe. Cenová amplitúda klesá v kline a keď sa z nej dostane von, malo by prísť k ďalšiemu impulzu v rovnakým smere, ako pred tým. Môžeme rozlišovať zostupný klin, ktorý oddeľuje vzostupné impulzy a vzostupný klin, ktorý oddeľuje impulzy smerom nadol. Myšlienkou je, že klesajúca volatilita vo vnútri klinu ukazuje, že účastníci trhu nemajú záujem sledovať smer klinu a nakoniec sa obnoví pôvodný trend.
Klesajúci klin na BRAComp bol iba korekciou medzi oboma cenovými rally. Zdroj: xStation5
Vezmite prosím na vedomie, že prezentované dáta sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.