Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu

Káva je jednou z najobľúbenejších komodít, s ktorými investori obchodujú. Čo je a prečo sa oplatí investovať do CFD na kávu? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku.

Je všeobecne známe, že Brazília je najväčším producentom kávy, na ktorú pripadá približne 35 % svetovej produkcie. Nie každý však vie, že kávové zrná pochádzajú z rastliny, ktorá sa pestuje vo viac ako 50 krajinách s tropickým a subtropickým podnebím. Navyše, každý z nás môže do tejto poľnohospodárskej komodity investovať alebo špekulovať na jej cenu vďaka CFD na kávu.

Káva CFD – Arabica alebo Robusta

Futures kontrakty obchodované na Intercontinental Exchange (ICE) sa vzťahujú na dva druhy kávových zŕn, a to Arabica a Robusta. Je potrebné vedieť, že káva Arabica predstavuje približne 70 % všetkej kávy na svete a považuje sa za vysokokvalitný produkt. Robusta sa však predáva za vyššie ceny, najmä z dôvodu nižšieho objemu produkcie a vysokého dopytu zo strany nadnárodných spoločností, ako je Nestlé. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné parametre obchodu s týmito dvoma druhmi kávy na ICE.

Údaje platné k novembru 2021. Zdroj: XTB Research

Na tomto mieste treba spomenúť aj hodiny, počas ktorých sa na burze ICE obchoduje s kávou:

Káva Arabica – od pondelka do piatku, od 8.15 do 16.30,

– od pondelka do piatku, od 8.15 do 16.30, Káva Robusta – od pondelka do piatku, od 7.00 do 15.30.

Čo je CFD na kávu?

Investovanie do kávy môže mať rôzne formy, o ktorých sa dočítate na konci tohto článku, ale jednou z najjednoduchších a najobľúbenejších je obchodovanie s CFD na kávu. O čo ide? Kontrakt na rozdiel (CFD) je typ dohody medzi investorom a brokerom, ktorá mu umožňuje dosiahnuť zisk alebo utrpieť stratu z rozdielu medzi počiatočnou a záverečnou cenou transakcie. CFD na kávu sú veľmi likvidné, pretože neviažu obchodníka priamo na aktívum. Investovaním do nich obchodník nakupuje len podkladový kontrakt, a preto sa vyhýba problémom spojeným s nákupom a fyzickým vlastníctvom komodity.

Ako investovať do CFD na kávu?

Investovanie do kávy pomocou CFD vám umožňuje obchodovať s komoditou v oboch smeroch, čo znamená, že môžete zarábať na vzostupoch aj poklesoch. V závislosti od posúdenia potenciálnych trhových trendov a vašich prognóz týkajúcich sa ceny kávy, môžete otvoriť buď dlhú (smerom nahor), alebo krátku (smerom nadol) pozíciu. Samozrejme, úspešná špekulácia na trhu s kávou si vyžaduje správnu fundamentálnu analýzu, ako aj analýzu samotného grafu. Napríklad denný graf kávy Arabica za posledných niekoľko dní vyzerá takto:

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Pri investovaní do CFD na kávu môžete otvoriť dlhú pozíciu, ak očakávate rast trhovej ceny kávy, alebo môžete otvoriť krátku pozíciu, čím špekulujete na pokles cien kávy. Na tomto mieste je tiež vhodné spomenúť, že CFD na kávu sú pre retailových investorov atraktívne, pretože umožňujú využitie pákového efektu, ktorý môže znásobiť zisky, ale aj viesť k výrazným stratám.

Čo je contango?

Pri diskusii o investovaní do kávy vo forme futures kontraktov je potrebné upozorniť aj na fenomén kontagióznosti, ktorý existuje na väčšine trhov so surovinami a komoditami. Ide o mechanizmus rollover futures, ktorý spočíva v udržiavaní pozície prechodom zo série s končiacou platnosťou na kontrakt s neskorším dátumom vyrovnania, napr. z mája na júl. Môže sa to uskutočniť predajom končiaceho kontraktu pred jeho vyrovnaním a nákupom nového kontraktu.

Ak vieme, čo znamená rollovanie futures kontraktov, môžeme prejsť k vysvetleniu fenoménu contango, známeho aj ako forwardácia. Ide o situáciu na trhu s futures kontraktmi (napr. futures na kávu), keď je cena kontraktu, ktorý sa má vyrovnať v budúcnosti, vyššia ako aktuálna trhová hodnota CFD. Príkladom tohto javu môže byť situácia, keď aktuálna cena expirujúceho kontraktu na kávu Arabica je 105 USD za jednotku a cena iného kontraktu s neskorším dátumom expirácie je 110 USD. V tomto prípade contango predstavuje 5 USD a priamo sa premieta do nákladov na prevrátenie pozície vo výške 1875 USD na jeden kontrakt. Ako bola táto suma vypočítaná? Futures kontrakt na kávu Arabica pokrýva 37 500 libier kávy Arabica a jeho cenový kurz odráža hodnotu 100 libier kávy, takže náklady na rollover sú súčinom 5 a 375.

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že relatívne nízka úroveň kontagácie je na trhu tovarov a služieb žiaducim a bežným javom. Na druhej strane, ak je úroveň príliš vysoká, podporuje to skladovanie komodít (v tomto prípade kávy) a ich ďalší predaj v budúcnosti za ceny vyššie, ako sú tie súčasné. Fenomén opačný ku kontagácii sa nazýva backwardácia, ale na trhu CFD s kávou sa vyskytuje oveľa menej často.

Aké sú možné formy investovania do kávy?

Ako už bolo spomenuté, CFD na kávu nie sú jediným spôsobom, ako investovať do tejto komodity. Ako inak môžete investovať? Existuje niekoľko možností; medzi najbežnejšie patria napr:

ETF na kávu – tieto fondy umožňujú investovať do trhu s kávou v strednodobom až dlhodobom horizonte;

– tieto fondy umožňujú investovať do trhu s kávou v strednodobom až dlhodobom horizonte; investovať do akcií kávových spoločností, ako sú Nestle, Starbucks a mnohé ďalšie; treba však mať na pamäti, že väčšina takýchto spoločností zarába aj predajom iných výrobkov alebo služieb, čo sa premieta aj do ceny ich akcií.

Káva je druhým (po rope) najviac obchodovaným produktom na svete. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že káva sa kupuje najmä na konzumné účely, ukazuje sa, že môže byť aj investíciou. Okrem toho môžete na jej ceny špekulovať aj prostredníctvom CFD na kávu, ktoré môžu poskytnúť vynikajúcu príležitosť zarobiť na vzostupoch aj poklesoch.