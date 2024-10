7 krokov k Vášmu prvému obchodu

Čas čítania: 5 minute(s)

Váš prvý obchod môže zo začiatku vyzerať ako veľká výzva. Či už chcete otvoriť pozíciu na EURUSD prostredníctvom CFD kontraktu alebo kúpiť akcie Apple, je dosť možné, že budete chcieť mať plán, ktorý Vás prevedie celým procesom. V tomto článku si ukážeme, ako sa môžete pripraviť na realizáciu prvého obchodu na Vašej ceste globálnymi finančnými trhmi.

Krok 1 - Prihlásenie do platformy

Naša ocenená a užívateľsky priateľská platforma bola navrhnutá tak, aby investori mohli nájsť všetko, čo potrebujú, bez ohľadu na úroveň ich odbornosti.

Prvým krokom k otvoreniu vášho prvého skutočného obchodu je prihlásenie sa do platformy.

Platforma xStation predstavuje kompletný systém, ktorý vám umožňuje spravovať vaše obchody, nech ste kdekoľvek, analyzovať trh, sledovať najdôležitejšie údaje, ktoré ovplyvňujú zvýšenie volatility, využívať vzdelávacie materiály a prevádzať finančné prostriedky.

Ak potrebujete pri zoznámení sa s našou obchodnou platformou trochu pomoci, rozhodne si prehrajte naše video, ktoré slúži ako návod na použitie obchodnej platformy XTB.

Krok 2 - Výber trhu

Na trhu obchodujeme aj kvôli finančným dôvodom, ale väčšina z nás môže mať obmedzený čas na analýzu alebo prípravu investičnej stratégie – najmä na samotnom začiatku našej cesty.

Obchodná platforma XTB vám dáva príležitosť investovať do širokej škály derivátov, ako sú CFD na forex, indexy, komodity, kryptomeny, akcie, ETF, ako aj do fyzických akcií a ETF. Rozdielové zmluvy (CFD) sú mimoriadne populárne inštrumenty – ide o produkty s pákovým efektom, čo znamená, že obchodníci potrebujú vložiť iba malý počiatočný vklad, aby získali oveľa väčšiu trhovú expozíciu. Mali by ste však tiež pamätať na to, že v dôsledku pákového efektu sa zvyšujú nielen potenciálne zisky, ale tiež aj možné straty.

Získajte viac informácií o pákovom efekte: https://www.xtb.com/sk/financna-paka-kb

Nech už je váš dôvod vstupu do sveta investícii akýkoľvek, je pravdepodobné, že nemáte k dispozícii neobmedzený čas a zdroje, ktoré vám pomôžu pri každom jednom rozhodnutí. To je dôvod, prečo sa veľa začínajúcich obchodníkov rozhodne obmedziť počet inštrumentov, s ktorými obchodujú.

Zdroj: xStation

Viac o ponuke XTB nájdete pod týmto odkazom: https://www.xtb.com/sk/forex

Krok 3 - Vklad prostriedkov

Prvý vklad na investičný účet závisí iba od individuálnych preferencií každého investora. XTB nedáva limity na čiastku, ktorú je možné vložiť – je teda na obchodníkovi, koľko peňazí chce na investovanie dať.

Je potrebné určiť, aké sú Vaše očakávania a aká je Vaša averzia k riziku. Majte na pamäti, že ak máte ambiciózne obchodné ciele, môžete potrebovať relatívne viac kapitálu, aby ste ich mohli splniť.

Napríklad kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD) umožňujú využitie pákového efektu a preto sú považované za rizikové. Táto finančná páka však umožňuje zaujať relatívne väčšie pozície.

Dobrou správou však je, že uskutočnenie vkladu v XTB je rýchle a ľahké a máte k dispozícii niekoľko spôsobov.

Viac o metódach vkladu: https://www.xtb.com/sk/ponuka/informacie-o-uctoch/vklady-vybery

Krok 4 - Príprava ako začať

Revolúcia vo svete technológií umožňuje prístup ku globálnym trhom, ktoré sú v súčasnej dobe pre individuálnych investorov na dosah ruky. Kvôli tomu však často začínajú obchodovať bez náležitých znalostí alebo stratégie.

Vzdelávanie je pre obchodníka kľúčové, najmä na začiatku jeho cesty, pretože na začiatku sa veľakrát nevyhneme chybám. Či už obchodujete na základe fundamentov (Ekonomické správy) alebo technických signálov, musíte sa uistiť, kedy chcete otvoriť obchod a za akých okolností by ste ho chceli zavrieť.





Zdroj: xStation

Obchodná platforma XTB ponúka mnoho užitočných nástrojov na analýzu trhu, vďaka ktorým investor nemusí hľadať ďalšie informácie na externých webových stránkach. Zabudovaný makroekonomický kalendár, aktualizovaný v reálnom čase, vám umožňuje naživo sledovať ekonomickú situáciu a zverejňovanie správ, ktoré môžu mať významný vplyv na trh. Okrem toho, správy z trhov pripravené tímom analytikov XTB prezentujú súčasnú situáciu z pohľadu makroekonomických údajov a zaujímavé postrehy z pohľadu technickej analýzy. K dispozícii je tiež tabuľka najväčších pohybov, ktorá zobrazuje inštrumenty, ktoré zaznamenávajú najväčšiu zmenu ceny za dané obdobie.

Navyše, sekcia vzdelávanie, obsahuje bohatú databázu video materiálov v rôznych úrovniach náročnosti.

Krok 5 - Otvorenie obchodu

Existuje niekoľko spôsobov, ako otvoriť obchod, a to buď z okna Sledovanie trhu alebo priamo z okna grafu.

Graf

Zadanie objednávky priamo z okna grafu je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako uskutočniť svoj prvý obchod.

Stačí zadať veľkosť objednávky a kliknúť na zelené tlačidlo s aktuálnou cenou, ak chcete zadať nákupnú objednávku (long), alebo na červené tlačidlo, ak chcete zadať predajnú objednávku (short).

Zdroj: xStation

Druhým spôsobom je otvorenie okna objednávky kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek v analyzovanej oblasti grafu a výberom možnosti „Nová objednávka“.

Zdroj: xStation

Informácie o vašej otvorenej pozícii sa okamžite zobrazia na paneli objednávok.

Sledovanie trhu

Ďalšou možnosťou je použiť panel click & trade, ktorý sa zobrazí po kliknutí na vybraný inštrument. Stačí zadať iba veľkosť objednávky a rozhodnúť sa o jej smerovaní kliknutím na červené tlačidlo PREDAJ alebo zelené tlačidlo NÁKUP.

Zdroj: xStation

Ďalším spôsobom je otvorenie okna novej objednávky dvojitým kliknutím na symbol inštrumentu.

Zabudovaná kalkulačka vás bude informovať o nominálnej hodnote transakcie, požadovanej marži, veľkosti spreadu, komisii, hodnote pipu a hodnote denného swapu. V prípade, že sa rozhodnete nastaviť úrovne SL alebo TP, kalkulačka tiež poskytne odhad straty alebo zisku v prípade, že je akýkoľvek z príkazov aktívny.

Potom jednoducho stačí upraviť veľkosť objednávky podľa vlastného investičného štýlu a kliknúť na tlačidlo PREDAJ (Sell) alebo NÁKUP (Buy).

Zdroj: xStation

Krok 6 - Riadenie obchodu

Pre zabezpečenie svojej transakcie môžete použiť príkazy Stop Loss (SL) alebo Take Profit (TP). Príkaz Stop Loss vám automaticky uzavrie pozíciu v strate na vopred danej úrovni, ktorú zvolíte. Vďaka tomu ste schopní obmedziť straty, keď sa cena bude pohybovať proti vám. Take Profit automaticky uzavrie vašu pozíciu v zisku na vopred definovanej úrovni, ktorú zvolíte. Vďaka tomu nie je nutné neustále sledovať vývoj vašej pozície.

Oba príkazy môžu byť pridané kedykoľvek po zadaní objednávky alebo pri otvorení danej pozície. Existuje niekoľko spôsobov, ako definovať parametre v okne novej objednávky:

nastavenie ich úrovne

určenie vzdialenosti v pipoch

uvedenie nominálnej hodnoty

stanovením percenta, o ktoré sa váš zostatok na aktuálnom účte zvýši / zníži, keď je aktivovaný SL / TP





Zdroj: xStation

Pre skúsenejších obchodníkov existuje oveľa rýchlejšia metóda nastavenia týchto príkazov z panela click & trade v ľavom hornom rohu grafu.

Zdroj: xStation

Pokiaľ chcete pridať / zmeniť úroveň Stop Loss alebo Take Profit, môžete jednoducho pretiahnuť symboly SL a TP na grafe na požadovanú úroveň.

Môžete tiež zdvojnásobiť svoj obchod (otvoriť iný obchod rovnakej veľkosti) alebo ho prevrátiť (zavrieť a otvoriť obchod v opačnom smere) kliknutím na tlačidlá na pravej strane otvorenej pozície.



Zdroj: xStation

Krok 7 - Uzavretie pozície

Uzavretie pozície je najťažšou časťou investičného procesu, pretože musíte urobiť rozhodnutie v správnom okamihu, aby ste uzavreli tú, ktorá prináša zisk, a tú, ktorá generuje stratu.

Môžete buď počkať, než sa cena dostane na preddefinovanú úroveň Take Profit, alebo zavrieť pozíciu ručne v prípade, že sa Váš pohľad na trh zmení.

Uzavretie pozície na obchodnej platforme XTB je jednoduché a rýchle. Môžete to urobiť niekoľkými rôznymi spôsobmi:

Prejdite na svoju pozíciu na grafe a kliknite na tlačidlo "X"

Zdroj: xStation

Kliknite na červené tlačidlo „X“ na pravej strane karty „Otvorené pozície“.

Zdroj: xStation

V prípade, že máte viac ako jednu pozíciu otvorenú, v záložke „Otvorené pozície“ môžete kliknúť na tlačidlo „ZAVRIEŤ“ a zvoliť, či chcete zatvoriť: všetky pozície, len ziskové pozície alebo len stratové pozície.

Zdroj: xStation

Ako vidíte, je to jednoduchšie ako sa zdá. Majte na pamäti, že vhodná analýza trhu, prispôsobenie transakcií vášmu vlastnému investičnému štýlu a správa otvorených pozícií v súlade s plánom sú kľúčovými prvkami investičného procesu k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov na finančných trhoch.