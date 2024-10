Fundamentálna analýza – Čo je fundamentálne obchodovanie?

Čas čítania: 8 minute(s)

Trhové ceny sa pohybujú každý deň – ale prečo? Čo nimi hýbe? Prečo sa investori rozhodnú kúpiť jedno aktívum a predať druhé? To všetko vysvetľuje fundamentálna analýza.

Čo je to fundamentálna analýza?

Fundamentálna analýza vychádza z predpokladu, že všetky aktíva by mali byť správne nacenené. Preto sa investori neustále snažia odpovedať na jednoduchú otázku – „dáva cena tohto aktíva zmysel?”. Logika, ktorá za tým stojí, je jasná – ak sa niečo zdá byť podhodnotené, investori by to mali kúpiť. Na druhej strane, ak niektoré trhy zostávajú nadhodnotené, bolo by rozumné kliknúť na tlačidlo „predať”.

Základné podmienky sa neustále menia. Napríklad, ak spoločnosť zverejní lepšie výsledky, ako sa očakávalo, obchodníci budú predpokladať, že cena jej akcií vzrastie. Podobne, ak sa ekonomike danej krajiny darí a prichádzajúce ekonomické údaje prekonávajú očakávania, taktiež sa bude predpokladať, že jej akciový trh a mena porastú. Na druhej strane, horšie ako očakávané údaje od určitých spoločností alebo krajín by sa mali vnímať ako negatívum pre ceny aktív. Je zrejmé, že fundamentálnu analýzu možno aplikovať na rôzne trhy, nielen na akcie. V skutočnosti majú fundamenty obrovský vplyv na rôzne typy trhov vrátane indexov, komodít a mien.

Ako trhy reagujú na fundamentálne faktory?

Fundamenty a akciové indexy

Akciové indexy vo všeobecnosti závisia od makroekonomických podmienok, ale aj od individuálnych podmienok pre konkrétne akcie držané v rámci určitých indexov. Fundamentálni obchodníci preto spravidla skúmajú rôzne ekonomické dáta, ktoré ukazujú, ako sa darí ekonomike danej krajiny. Ak ekonomika expanduje, spoločnosti sú schopné dosahovať vyššie zisky. V takomto scenári sa zlepšujú vyhliadky spoločností a hospodárstva vo všeobecnosti a očakáva sa, že akciové trhy porastú.

Na druhej strane, vysoká inflácia je vnímaná negatívne pre akciové indexy. Vysvetlenie je pomerne jednoduché – ak ceny rastú príliš rýchlo, centrálne banky môžu uvažovať o zvýšení úrokových sadzieb a vyššie sadzby znamenajú, že existuje viac alternatív k investovaniu do akcií.

Fundamenty a komodity

Pokiaľ ide o komodity, fundamentálna analýza je založená buď na rastúcej, alebo klesajúcej úrovni ponuky a dopytu. Preto obchodníci neustále vyhodnocujú kľúčové správy odrážajúce globálny dopyt po určitých komoditách, ako aj správy o ponuke alebo zásobách. Kľúčový vzťah diktujúci ceny komodít možno znázorniť dvoma jednoduchými vzorcami:

Dopyt > ponuka → rast cien

Dopyt < ponuka → pokles ceny

Ponuka niektorých komodít je prísne závislá od faktorov, ako sú počasie, výrobné štrajky, technológie alebo vládna politika. Pokiaľ ide o trhy s ropou, ponuku ovplyvňuje aj OPEC. Okrem toho obchodníci venujú pozornosť údajom o zásobách, ktoré naznačujú úroveň dopytu, napríklad vyšší ako očakávaný nárast zásob naznačuje slabší dopyt a môže byť vnímaný negatívne pre cenu danej komodity.

Treba tiež poznamenať, že hlavné komodity sa naceňujú v americkom dolári, pričom ceny komodít majú vo všeobecnosti tendenciu klesať, keď sa americký dolár posilňuje. V dôsledku toho majú pre ceny komodít veľký význam aj úrokové sadzby v Spojených štátoch, keďže sa očakáva, že v prostredí vyšších sadzieb bude dolár ziskový.

Fundamenty a menový trh (Forex)

Devízový trh ovplyvňujú rôzne ekonomické správy. Vo všeobecnosti existujú dva ľahko pochopiteľné scenáre, ktoré predstavujú, ako miestne meny reagujú na ekonomické údaje:

rast zamestnanosti → silné maloobchodné tržby → rastúca inflácia → zvyšovanie úrokových sadzieb → pozitívne pre menu

pokles zamestnanosti → slabé maloobchodné tržby → klesajúca inflácia → znižovanie úrokových sadzieb → negatívne pre menu

Prvý prípad môže súvisieť s rozmachom ekonomiky – ten nakoniec vedie k vyšším úrokovým sadzbám, čo je pre menu priaznivé.

Druhý prípad môže byť spojený s pomalším hospodárskym rastom alebo dokonca recesiou – to by malo viesť k nižším úrokovým sadzbám, čo je pre menu negatívne.

Nezabudnite, že na devízovom trhu vždy porovnávate jednu menu s druhou. Ekonomické údaje za Japonsko môžu byť dobré, ale ak budú údaje za Spojené štáty ešte lepšie, americký dolár môže byť voči japonskému jenu silnejší (rast USDJPY). Preto musíte hľadať najsilnejšie a najslabšie meny.

Kľúčové ekonomické správy, ktoré treba sledovať

NFP (non-farm payrolls) – počet zamestnaných osôb v Spojených štátoch v predchádzajúcom mesiaci – vyšší údaj ako očakávaný sa považuje za pozitívny pre menu (v tomto prípade USD). Každá krajina má samozrejme svoju vlastnú správu o zamestnanosti.

– počet zamestnaných osôb v Spojených štátoch v predchádzajúcom mesiaci – vyšší údaj ako očakávaný sa považuje za pozitívny pre menu (v tomto prípade USD). Každá krajina má samozrejme svoju vlastnú správu o zamestnanosti. Zasadanie FEDu – zvýšenie úrokových sadzieb sa považuje za pozitívne pre menu (v tomto prípade USD), zatiaľ čo zníženie úrokových sadzieb sa považuje za negatívne pre menu.

– zvýšenie úrokových sadzieb sa považuje za pozitívne pre menu (v tomto prípade USD), zatiaľ čo zníženie úrokových sadzieb sa považuje za negatívne pre menu. Správy o inflácii (CPI) – vyššia ako očakávaná inflácia sa zvyčajne považuje za pozitívnu pre miestnu menu, pretože to znamená, že centrálne banky by mohli zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb

– vyššia ako očakávaná inflácia sa zvyčajne považuje za pozitívnu pre miestnu menu, pretože to znamená, že centrálne banky by mohli zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb Údaje o HDP (GDP) – keď ekonomika rastie, spoločnosti vytvárajú vyššie zisky a ľudia zarábajú viac, čo by mohlo viesť k rastu akciových indexov a silnejšej mene.

– keď ekonomika rastie, spoločnosti vytvárajú vyššie zisky a ľudia zarábajú viac, čo by mohlo viesť k rastu akciových indexov a silnejšej mene. Maloobchodné tržby – silné maloobchodné tržby naznačujú, že ekonomika expanduje, čo by mohlo viesť k lepším údajom o HDP, než sa očakávalo, a následne k silnejšej mene a rastúcim akciovým kurzom.

– silné maloobchodné tržby naznačujú, že ekonomika expanduje, čo by mohlo viesť k lepším údajom o HDP, než sa očakávalo, a následne k silnejšej mene a rastúcim akciovým kurzom. Priemyselná výroba – poskytuje informácie o zmene objemu produkcie v priemyselnom sektore, ktorá je súčasťou správy o HDP. Silná priemyselná produkcia je vnímaná pozitívne pre menu a miestny akciový trh.

– poskytuje informácie o zmene objemu produkcie v priemyselnom sektore, ktorá je súčasťou správy o HDP. Silná priemyselná produkcia je vnímaná pozitívne pre menu a miestny akciový trh. PMI vo výrobnom sektore – údaje z prieskumu medzi podnikmi. Vo všeobecnosti sa údaj nad 50 považuje za pozitívny pre menu a akciový trh, ale pozornosť možno venovať aj miere zmeny (rastúci PMI sa berie ako pozitívny).

– údaje z prieskumu medzi podnikmi. Vo všeobecnosti sa údaj nad 50 považuje za pozitívny pre menu a akciový trh, ale pozornosť možno venovať aj miere zmeny (rastúci PMI sa berie ako pozitívny). PMI v službách – údaje z prieskumu od spoločností. Podobne ako v prípade PMI výrobného sektora sa údaj nad 50 považuje za pozitívny pre menu a akciový trh, zatiaľ čo údaj pod 50 sa považuje za negatívny. Rozhodujúca je aj miera zmeny.

Príklady obchodov založených na fundamentálnej analýze

1. príklad: US100

Prípad: obchodník predpokladá, že údaje o HDP v Spojených štátoch sú lepšie, ako sa očakávalo.

Reakcia: Očakáva sa, že americké indexy po zverejnení údajov vzrastú.

Vysvetlenie: Znak optimizmu investorov, pokiaľ ide o výhľad ekonomiky.

Obchodník sa rozhodne otvoriť dlhú pozíciu na US100 – CFD na index odrážajúci 100 najväčších amerických technologických akcií kótovaných na organizovanom trhu. Na otvorenie dlhej pozície by si obchodník mal vybrať vhodný objem a kliknúť na zelené tlačidlo, ktoré možno nájsť v ľavom hornom rohu grafu – okamžitá realizácia je najrýchlejší spôsob, ako uzavrieť akýkoľvek obchod. Zelené tlačidlo vždy zobrazuje cenu, pri ktorej môžete vstúpiť do dlhej (long) pozície.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Ak chcete otvoriť dlhú pozíciu na US100, môžete kliknúť na zelené tlačidlo, ktoré predstavuje nákup kontraktu (oblasť označená šípkou je zabudovaný panel „Click & Trade”). Zdroj: xStation5

2. príklad: DE30

Prípad: Obchodník predpokladá, že údaje o zamestnanosti z Nemecka nenaplnia očakávania.

Reakcia: Očakáva sa, že akcie kótované na nemeckej burze klesnú.

Vysvetlenie: Obavy o trh práce, ktorý zvyčajne odráža „formu” ekonomiky.

Obchodník sa rozhodne otvoriť krátku pozíciu na DE30 – CFD na index odrážajúci 30 najväčších nemeckých akcií kótovaných na organizovanom trhu. Ak sú jeho predpoklady správne a akcie po zverejnení údajov o trhu práce klesnú, pozícia bude zisková.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Obchodníci môžu otvárať krátke pozície priamo prostredníctvom karty „Sledovanie trhu” v platforme xStation 5. Stačí kliknúť na tlačidlo „sell”. Prípadne môžete staviť na to, že niektoré indexy budú rásť - potom stačí kliknúť na tlačidlo „buy”. Tieto pozície fungujú úplne rovnako, čo znamená, že môžete staviť na zhodnotenie aj znehodnotenie rôznych finančných inštrumentov. Zdroj: xStation5

3. príklad: Ropa

Prípad: Obchodník predpokladá, že zásoby ropy v USA sa zvýšia viac, ako sa očakávalo, čo znamená slabší dopyt.

Reakcia: Komoditné trhy by mali takýto jav vnímať ako negatívny pre ceny ropy.

Vysvetlenie: Toto čítanie by znamenalo slabší dopyt po rope.

Obchodník sa rozhodne otvoriť krátku pozíciu na OIL.WTI, pričom staví na to, že ceny WTI oslabia.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Ak chcete otvoriť short pozíciu na OIL.WTI, môžete kliknúť na tlačidlo „sell”, čím zadáte objednávku. Pri obchodovaní CFD samozrejme nemusíte vlastniť žiadny podkladový inštrument – len stavíte na to, že ceny ropy budú klesať. Zdroj: xStation5

4. príklad: Zlato

Prípad: Federálny rezervný systém zvýšil svoje úrokové sadzby v súvislosti s vyššou než očakávanou infláciou.

Reakcia: Americký dolár rastie a ceny zlata klesajú.

Vysvetlenie: Vyššie úrokové sadzby v Spojených štátoch a silnejší americký dolár sa vo všeobecnosti považujú za negatívny faktor pre cenu zlata (a tiež iných hlavných komodít).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

5. príklad: EURUSD

Prípad: Inflácia v Spojených štátoch vzrastie z 3 % na 4 %, zatiaľ čo trhy očakávali 3,5 % – inflácia rastie rýchlejším tempom, ako sa očakávalo.

Reakcia: Americký dolár rastie a EURUSD klesá z 1,1880 na 1,1830.

Vysvetlenie: Vyššia inflácia znamená, že Fed by mohol uvažovať o vyšších úrokových sadzbách – to je pre menu (v tomto prípade USD) zvyčajne pozitívne.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Ak to zhrnieme, trhy reagujú na mnohé ekonomické údaje, ktoré majú obrovský vplyv na fundamenty – a fundamenty majú dominantnú úlohu pri formovaní cien aktív. Obchodníci preto venujú veľkú pozornosť ekonomickému kalendáru a snažia sa ich pri obchodovaní využiť.

Fundamenty sú pri analýze trhu dôležité, treba si však uvedomiť, že pri rozhodovaní treba brať do úvahy mnoho faktorov, ktoré nezaručujú konkrétny pohyb trhu.



