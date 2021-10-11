Akcie a ETF (definície)

Prehľad základných investičných pojmov, s ktorými sa stretne každý začínajúci aj pokročilejší investor. Vysvetľuje kľúčové definície zo sveta akcií a ETF, aby čitateľ lepšie rozumel trhu, valuáciám aj investičným nástrojom.
Prehľad základných investičných pojmov, s ktorými sa stretne každý začínajúci aj pokročilejší investor. Vysvetľuje kľúčové definície zo sveta akcií a ETF, aby čitateľ lepšie rozumel trhu, valuáciám aj investičným nástrojom.
Burza cenných papierov (tiež známa ako akciový trh alebo burza)
trh, na ktorom sa nakupujú a predávajú cenné papiere. Spoločnosti môžu byť kótované na burze po procese nazývanom prvotná verejná ponuka (IPO). Potom môžu investori nakupovať alebo predávať jej akcie, keďže burza pôsobí ako sprostredkovateľ – centralizované miesto, kde kupujúci a predávajúci uzatvárajú transakcie.
Kapitalizácia akcií
je to miera celkovej trhovej hodnoty určitej spoločnosti. Trhová kapitalizácia (často označovaná ako „market cap”) sa vypočíta vynásobením celkového počtu akcií spoločnosti v obehu aktuálnou trhovou cenou jednej akcie.
EPS (Earnings Per Share / zisk na akciu)
čistý zisk spoločnosti vydelený počtom akcií v obehu. Tento pomer udáva, aký zisk spoločnosť vytvára na každú akciu.
P/E (Price to Earnings / pomer ceny a zisku)
cena akcie spoločnosti vydelená ziskom na akciu. Je to jedna z najpoužívanejších metrík na určenie valuácie akcií, pretože ukazuje, koľko je trh ochotný zaplatiť za akciu na základe jej minulých (trailing P/E) alebo budúcich ziskov (forward P/E).
Dividenda
podiel na zisku a nerozdelenom zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Keď firma vytvára zisk a/alebo akumuluje nerozdelený zisk, tieto výnosy sa môžu buď reinvestovať do podniku, alebo vyplatiť akcionárom ako dividenda. Najbežnejším typom dividendy je hotovostná dividenda, čo znamená, že spoločnosť ju vypláca v hotovosti priamo na brokerský účet akcionára.
ROE (Return on Equity / návratnosť vlastného kapitálu)
čistý zisk spoločnosti vydelený vlastným kapitálom. Považuje sa za mieru ziskovosti podniku vo vzťahu k vlastnému imaniu akcionárov. Investori vo všeobecnosti uprednostňujú v rámci rovnakých odvetví firmy s vyššou rentabilitou vlastného imania. Tento ukazovateľ sa však môže v jednotlivých odvetviach výrazne líšiť.
BETA
miera volatility akcie vo vzťahu k širokému trhu. Podľa definície má trh (napr. index S&P 500) hodnotu beta 1,0. Ak je beta spoločnosti nižšia ako 1,0, jej akcie kolíšu menej ako trh (defenzívne akcie – menšie riziko, ale aj nižšie výnosy). Ak je beta spoločnosti vyššia ako 1,0, jej akcie kolíšu viac ako trh (ofenzívne akcie - väčšie riziko, ale vyšší potenciál výnosov).
P/B (Price to Book value / pomer ceny k účtovnej hodnote)
trhová kapitalizácia spoločnosti na akciu vydelená jej účtovnou hodnotou na akciu. Nízky pomer P/B môže naznačovať, že akcia je buď podhodnotená, alebo čelí fundamentálnym problémom. Čím vyšší je tento pomer, tým vyššiu prémiu sú účastníci trhu ochotní zaplatiť za spoločnosť nad jej základné aktíva.
Skener akcií
nástroj pre investorov, ktorý im pomáha nájsť akcie, ktoré spĺňajú súbor kritérií a ukazovateľov. Skenery akcií teda umožňujú používateľom preverovať potenciálne príležitosti. Takéto nástroje sú zvyčajne k dispozícii na brokerských obchodných platformách vrátane xStation5 spoločnosti XTB.
TER (Total Expanse Ratio)
ukazovateľ celkových nákladov spojených so správou a prevádzkou investičného fondu, napríklad podielového fondu alebo ETF. Tieto náklady zahŕňajú najmä poplatky za správu a ďalšie dodatočné náklady (poplatky za obchodovanie, právne poplatky alebo prevádzkové náklady). Z pohľadu investora – čím nižší TER, tým lepšie.
Rating ETF
hodnotenie ETF, ktoré vykonávajú výskumné spoločnosti (napr. rating Morning Star, ktorý možno nájsť v skeneri ETF XTB). Takéto ratingy vychádzajú z historickej výkonnosti fondu v porovnaní s podobnými fondmi. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie hodnotenie, tým lepšie.
Typ distribúcie ETF
existujú dva hlavné typy distribúcie. Po prvé, distribučné ETF (často označené ako „Dist”) vypláca všetky dividendy alebo úroky, takže investori dostávajú ročné platby. Po druhé, akumulačné ETF (často označené ako „Acc”) reinvestuje výnosy späť do fondu, preto investori profitujú zo zložených výnosov.
Skener ETF
nástroj pre investorov, ktorý im pomáha nájsť ETF, ktoré spĺňajú súbor kritérií a ukazovateľov. Funguje rovnako ako skener akcií, ale tu si používatelia môžu prezerať potenciálne zaujímavé ETF. Naša platforma XTB xStation5 má vlastný skener ETF – nástroj, ktorý môže byť užitočný najmä pre dlhodobých investorov.
