Investície do zmeny klímy: Maximalizácia vplyvu

Meniaca sa klíma znamená novú trhovú realitu a napriek rastúcim úrokovým sadzbám je globálny trend jasný. Investovanie do klímy a jeho zmien je stále populárnejšie, pretože z tejto významnej zmeny na Zemi môže ťažiť mnoho spoločností. Ako maximalizovať pozitívny vplyv investícií do zmeny klímy?

Svet ide dopredu a vysoký ekonomický rozvoj naďalej vytvára značné množstvo emisií uhlíka. Klíma Zeme sa mení a obnova udržateľného životného prostredia pomôže ľudstvu dosiahnuť dlhodobý rast bez toho, aby došlo k narušeniu ekosystému planéty a rizík, ktoré stoja za jeho poškodením. Ako reakcia na rýchlu zmenu klímy sa vyliahol veľmi dôležitý trend „zelenej ekonomiky“. Nedá sa však realizovať bez investícií súkromného sektora v hodnote biliónov dolárov.

Zmena klímy vytvára silné príležitosti pre spoločnosti, ktoré vytvoria úspešné obchodné modely založené na novom zelenom trende. Investori, ktorí sa rozhodnú do tejto zmeny investovať, môžu očakávať dlhodobé výnosy a pozitívny vplyv na planétu Zem. To sa samozrejme nezaobíde bez rizík, ktoré investície vždy sprevádzajú. Ako zarobiť peniaze a predovšetkým porozumieť trendu investovania do klimatických zmien? Od elektromobilov cez investície do ťažobných spoločností uránu až po investície do vody. Preskúmajte, ako môžu obnoviteľné zdroje energie, udržateľná doprava a technológie na znižovanie emisií uhlíka zladiť vaše investície s ekologickou udržateľnosťou a potenciálnym rastom. Prečítajte si tento článok, aby ste vedeli, ako využiť a ovplyvniť investície do zmeny klímy.

Celosvetové úsilie o nulovú spotrebu

Naliehavá potreba riešiť zmenu klímy podnietila celosvetové úsilie o obmedzenie emisií skleníkových plynov. Ekonomika Spojených štátov si rovnako ako Európska únia stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 hospodárstvo s nulovými emisiami CO2. To môže pravdepodobne vytvoriť obrovské investičné príležitosti pre súkromné ​​spoločnosti. Vzhľadom na to, že sa svet snaží prejsť na nízkouhlíkovú ekonomiku, spoločnosti posilňujú a zavádzajú technológie šetrné k životnému prostrediu, aby znížili svoju uhlíkovú stopu a zmiernili zmenu klímy.

Táto zmena nielenže prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu, ale ponúka aj nespočetné investičné príležitosti. Na čele tohto hnutia stoja spoločnosti zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov. Pokroky v oblasti zachytávania uhlíka a prenosu čistej energie urobili z tohto odvetvia dôležitú súčasť stratégií zmierňovania klimatických zmien. Tieto spoločnosti vytvárajú hmatateľný vplyv na klimatickú krízu a tiež zahajujú novú éru investovania do ochrany klímy.

Prenos energie a výklenkové sektory

Technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov a pokrok v oblasti prenosu čistej energie ponúkajú lukratívne investičné príležitosti a významne prispievajú k boju proti zmene klímy.

Obnoviteľná energia a trh s elektrickými vozidlami zažívajú rýchly rast a spoločnosti v týchto odvetviach predstavujú sľubné investičné príležitosti vďaka technologickým inováciám a medzinárodnej expanzii.

Nielen EV, ale aj špecializované odvetvia, ako je ťažba uránu alebo investície do infraštruktúry pre zásobovanie vodou, môžu mať zásadný význam pre celú svetovú ekonomiku.

Efektívne investovanie do zmien klímy vyžaduje zvládnutie rizík a výnosov, využitie investičného výskumu a pochopenie dynamiky globálneho trhu s dôrazom na dlhodobé stratégie a udržateľnú optimalizáciu portfólia. V boji proti zmene klímy sa technológie zachytávania uhlíka stali prevratnou novinkou. Vďaka získavaniu oxidu uhličitého z atmosféry ponúkajú tieto technológie sľubné riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov i emisií uhlíka.

Na čele týchto inovácií stoja spoločnosti ako Climeworks a Carbon Engineering, ktoré prevádzkujú zariadenia v Európe, resp. v USA. Táto oblasť je rôznorodá a spoločnosti ako SAIPEM CO2 Solutions a LanzaTech rozvíjajú zachytávanie uhlíka pomocou jedinečných prístupov, ako je technológia založená na enzýmoch a premena odpadových plynov na užitočné produkty. Tieto priekopnícke technológie podčiarkujú potenciál zachytávania uhlíka ako nástroja v našom arzenáli proti zmene klímy a lukratívne cesty pre investície do ochrany klímy.

Lídri v oblasti prenosu čistej energie

S prechodom na obnoviteľné zdroje energie vo svete sa zvyšuje potreba účinného a udržateľného prenosu energie. Spoločnosti po celom svete sú hnacou silou tejto zmeny a vyvíjajú riešenia, ktoré prispievajú k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Napríklad spoločnosť Neoenergia v Brazílii kladie dôraz na udržateľné riešenia vo svojej činnosti zahŕňajúcej výrobu, prenos a distribúciu energie.

Európske spoločnosti, ako je E.ON (EOAN.DE), sa zameriavajú na inteligentnú distribúciu elektriny, respektíve robustnú výstavbu elektrických sietí. Títo lídri v oblasti prenosu čistej energie nielenže zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na novú energetiku, ale predstavujú tiež lákavé investičné príležitosti v odvetví obnoviteľných zdrojov energie.

Energetický prechod a elektrické vozidlá

Celosvetový energetický prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie predstavuje nespočetné množstvo investičných príležitostí v oblasti energetických riešení. Tento prechod zahŕňa rôzne odvetvia, ako sú:

obnoviteľná energia,

skladovanie energie,

vodík,

zachytávanie uhlíka,

elektrifikovaná doprava.

Investície do energetickej transformácie presahujú rámec zavádzania čistých technológií a zahŕňajú aj dodávateľský reťazec čistej energie a emisie dlhopisov súvisiacich s energetickou transformáciou. Pre investorov, ktorí chcú z energetického prechodu profitovať, je zásadné porozumieť týmto rôznorodým odvetviam a ich rastovému potenciálu. Na každom stupni sú spoločnosti, ktoré sa na nej podieľajú. Napríklad spoločnosť Albemarle (ALB.US) je najväčším svetovým dodávateľom lítia pre elektromobily, takže táto spoločnosť môže ťažiť z dlhodobého rastu trhu s elektromobilmi. Takých príkladov je celý rad.

Elektromobily sú veľmi dôležitou súčasťou investícií do zmeny klímy. V roku 2023 sa pre elektromobily rozhodlo viac amerických klientov ako kedykoľvek predtým. Len v 2. štvrťroku 2023 si americkí spotrebitelia kúpili 300 000 nových elektromobilov na batériové pohonné jednotky. V poslednej dobe sa tiež zlepšil dojazd batérií, kedy sa podľa údajov amerického ministerstva energetiky zvýšil počet elektromobilov s dojazdom aspoň 300 míľ z 13 na 51 v roku 2023. Investori môžu zvážiť investície do spoločností, ako sú Tesla, Albemarle, Nio alebo Xpeng.

Zdroj: Cox Automotive, CNN



Poznámka: Údaje zahŕňajú predaje vozidiel BEV aj PHEV od roku 2022 a prognózy predajov na obdobie 2023-2050. „Bez zmeny“ predstavuje predaj bez nových zákonov a predpisov as cenou ropy 101 dolárov za barel v roku 2050 v dolároch z roku 2022. Nízka cena ropy predpokladá cenu ropy 51 dolárov za barel. Vysoká cena ropy predpokladá cenu ropy vo výške 190 USD za barel.

Zdroj: US EIA, CNN

Rozvoj elektromobilov (EV) predstavuje zásadný posun v odvetví dopravy smerom k udržateľnosti. Vzhľadom na to, že celosvetový predaj elektromobilov v roku 2022 prekročil významný míľnik 10 miliónov kusov, trh s elektromobilmi sa ukázal ako rýchlo rastúci segment.

Tento rastúci trh predstavuje nespočetné množstvo investičných príležitostí. Lídri v odbore, ako sú spoločnosti Tesla alebo BYD, stoja na čele tejto revolúcie a aktívne bojujú proti zmene klímy prostredníctvom udržateľnej dopravy.

Prechod na elektromobily predstavuje nielen príležitosť pre investorov, ale zohráva tiež zásadnú úlohu v celosvetovom úsilí o zmiernenie zmeny klímy.

Poprední výrobcovia elektromobilov (EV)

Trh s elektromobilmi ovláda niekoľko kľúčových hráčov, ktorí sú hnacou silou rastu a inovácií v tomto odvetví. Spoločnosť BYD sa stala najväčším výrobcom elektromobilov a predbehla spoločnosť Tesla s 1,9 milióna celosvetovo predaných plug-in elektromobilov v roku 2022.

Poprední výrobcovia sa nezameriavajú len na výrobu elektrických vozidiel, ale aj na inovácie pre udržateľnejšiu budúcnosť. Napríklad spoločnosť NIO stojí na čele technológie výmeny batérií, čo je inovácia, ktorá zvyšuje použiteľnosť a rozšírenie elektromobilov. Tiež Toyota Motors zohráva významnú úlohu ako výrobca hybridných EV.

Vzhľadom na to, že tieto spoločnosti podporujú zavádzanie elektrických vozidiel, ponúkajú lákavé investičné príležitosti v segmente udržateľnej dopravy. Investori môžu zvážiť aj európskych výrobcov elektromobilov, ako sú Volkswagen (VOW1.DE) a Porsche (P911.DE).

Skladovanie batérií

S rastúcim počtom elektromobilov rastie aj potreba účinných riešení na ukladanie batérií. Spoločnosti ako QuantumScape sa zameriavajú na vývoj pevnolátkových lítium-metalových batérií, čo je inovatívny prístup, ktorý má zmeniť odvetvie elektrických vozidiel.

Ďalší kľúčoví hráči, ako sú BYD a LG Chem, sú uznávaní pre svoje spoľahlivé systémy skladovania energie.

Tieto pokroky v technológii skladovania batérií nielenže posilňujú význam elektromobilov, ale tiež napomáhajú budovaniu udržateľného energetického ekosystému a ponúkajú sľubné vyhliadky pre investície do ochrany klímy.

Dôležité: Ako v každom diskrečnom odvetví je aj dopyt po elektromobiloch cyklický. Bude závisieť od ekonomických podmienok (riziko recesie) a dokonca aj od svetových cien benzínu. Dlhodobý rastový trend nie je zárukou, že ceny akcií z tohto sektora budú neustále rásť bez toho, aby dochádzalo k poklesom. Je to prirodzený, ekonomický a investičný proces, avšak investori so silným myslením a výskumom môžu poklesy využiť na posilnenie investícií za nižšie ceny (nesúce riziko obratu trendu).

Investície do zmeny klímy

Odvetvie obnoviteľných zdrojov energie zaznamenalo v posledných rokoch značný rast a ponúka množstvo sľubných investičných príležitostí. Spoločnosti ako NextEra Energy, Brookfield Renewable a Clearway Energy si zaistili silnú pozíciu v sektore obnoviteľných zdrojov s významnými veternými a solárnymi aktívami.

Okrem toho sa do hnutia za obnoviteľné zdroje zapojili diverzifikované firmy, ako sú Vestas, Orsted alebo Siemens Energy, ktoré prispievajú prostredníctvom svojich veterných turbín. Rastúci význam akcií obnoviteľných zdrojov energie dáva investorom možnosť ťažiť z prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a podieľať sa na celosvetovom boji proti zmene klímy.

Priekopníci veternej energie

Veterná energia, ktorá je ďalším pilierom obnoviteľných zdrojov, zaznamenala celosvetovo výrazný rast. Spoločnosti ako NextEra Energy Resources, Orsted a Vestas Wind Systems stoja na čele tejto revolúcie a prevádzkujú významné kapacity veterných elektrární po celom svete. Klimatická zmena je globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje globálne riešenie. Preto je oblasť klimatických investícií formovaná rôznymi hráčmi, medzi ktorých patrí:

vlády a politici,

korporácie,

individuálni investori,

štátne investičné fondy.

Napríklad štátne investičné fondy si stále viac uvedomujú dôležitosť zladenia svojich finančných cieľov s potrebou riešiť klimatické zmeny. Cesta k investovaniu do klimatických riešení však nie je vždy jednoduchá. Investori, ktorí chcú prispieť k riešeniu klimatických problémov, čelia značným prekážkam, najmä v regiónoch ako Južná Amerika, kde finančné obmedzenia a vysoké zadlženie brzdia vládne klimatické iniciatívy.

Na zvládnutie týchto výziev sú potrebné strategické investičné prístupy, podložené dôkladným výskumom a pochopením globálnej dynamiky investícií do klimatických riešení. Popri veternej energii tiež výroba solárnej energie zaznamenala v posledných rokoch výrazný nárast, pričom medzi popredných výrobcov s rozsiahlymi globálnymi operáciami patria spoločnosti ako First Solar.

Výhody a nevýhody investovania do ESG

Investovanie do klimatických zmien má svoje klady aj zápory, ktoré by investori mali starostlivo zvážiť. Nižšie sme uviedli hlavné výhody a nevýhody investovania do zelených spoločností.

Klady:

Investovanie do spoločností zameraných na klimatické zmeny má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Ekologický a udržateľný rast svetovej ekonomiky môže investorom priniesť finančné zisky aj pocit uspokojenia.

Zelené spoločnosti majú podporu zo strany súkromného i verejného sektora, rovnako ako schválenie politikov.

Sektor klimatických zmien sa môže spoľahnúť na investície zo strany súkromných subjektov i štátov.

Sektory, ako sú elektromobily, sú dlhodobým trendom, ktorý môže priniesť výhody akcionárom.

Zápory:

Tento sektor môže byť silne závislý na úrokových sadzbách.

Verejné zákazky nemusia byť udržateľné, pretože štátne dlhy hlavných ekonomík rastú.

Akcie spoločností, ktoré nemajú pozitívny cash flow, môžu byť zasiahnuté recesiami.

Veľmi cyklický dopyt.

Vysoká konkurencia a riziko technologického narušenia trhu.

Dôležité: Spoločnosti potrebujú investície, aby mohli rásť a realizovať svoje stratégie vo väčšom meradle. Verejné spoločnosti síce získavajú peniaze z akciového trhu iba raz (počas IPO alebo emisie nových akcií na získanie kapitálu), ale vyššia trhová kapitalizácia zvyšuje ich schopnosti, rovnako ako ich reputáciu a uznanie, čo môže byť kľúčové pre ďalšiu expanziu.

Investovanie s globálnym dopadom

Rovnako ako u akéhokoľvek iného investovania, aj investícia do boja proti zmene klímy so sebou nesie rôzne riziká, a investície do akcií môžu byť obzvlášť rizikové. Avšak v tomto prípade môže Vaša investícia mať významný pozitívny dopad na životné prostredie. Energetická transformácia si vyžiada bilióny dolárov a sú to náklady, ktoré ľudstvo musí prijať, aby dosiahlo udržateľné ekonomiky. Bez investícií súkromného sektora je to takmer nemožné.

Investovaním do spoločností, ktoré uprednostňujú udržateľné investície a ochranu životného prostredia, môžu investori podporiť inovácie smerom k ekologickejším technológiám a postupom. To môže viesť k zníženiu emisií uhlíka, čistejšiemu ovzdušiu a vode a zdravšej planéte pre budúce generácie.

Tieto investície môžu priniesť aj finančné výhody. Spoločnosti, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, bývajú odolnejšie voči trhovým výkyvom spôsobeným reguláciami v oblasti klímy alebo verejným tlakom na ochranu životného prostredia. Navyše často dokážu pritiahnuť sociálne uvedomelých spotrebiteľov, ktorí preferujú produkty od ekologicky zodpovedných spoločností.

Investície do súkromného kapitálu súvisiace s klímou dosiahli v roku 2022 čiastku 196 miliárd dolárov, čo je takmer trojnásobný nárast oproti roku 2019.

Podiel investícií do klimatických technológií na celkovom financovaní PE²/VC³, v %¹ Podľa sektorov:

Priemysel (Industrials)

Odpady (Waste)

Spotrebitelia (Consumer)

Budovy (Building)

Ropa a plyn (Oil and gas)

Vodík (Hydrogén)

Uhlík (Carbon)

Poľnohospodárstvo (Agriculture)

Voda (Water)

Doprava (Transportation)

Energia (Power)

² PE - Private Equity (Súkromný kapitál) ³ VC - Venture Capital (Rizikový kapitál)

Riziká investovania do ESG

Rovnako ako pri každej inej investícii, investície do ESG prinášajú svoj podiel rizík a výnosov. Kľúčovými faktormi, ktoré treba zvážiť, sú regulačné a politické riziká, pretože zmeny vládnych politík môžu výrazne ovplyvniť ziskovosť akcií súvisiacich s klímou. Nižšie nájdete 5 základných špecifických rizík spojených s investíciami do zmeny klímy?

Riziká spojené s úrokovými sadzbami a nákladmi na dlh

Niektoré spoločnosti nie sú ziskové a financujú svoju prevádzku prostredníctvom dlhov. Zvýšenie nákladov na úroky spolu s oslabením ekonomiky môže zvýšiť riziko bankrotu a vyčerpania ich obchodného modelu. Vyššie úrokové sadzby tiež obmedzujú schopnosť týchto firiem získavať kapitál prostredníctvom vydávania dlhopisov, pretože ich ponuka nemusí dosiahnuť dostatočný záujem na trhu. Toto riziko je obzvlášť relevantné pre spoločnosti, ktoré ešte nie sú ziskové a negenerujú pozitívne peňažné toky.

Celkový kapitál získaný pre fondy zamerané na environmentálne, sociálne a správne (ESG) aktivity sa medzi rokmi 2019 a 2022 strojnásobil na približne 270 miliárd dolárov.

Kumulatívna hodnota fondov zameraných na environmentálne, sociálne a správne (ESG) a dopadové fondy dosiahla nasledujúce hodnoty (v miliardách dolárov):

2012: 2 miliardy

2013: 3 miliardy

2014: 7 miliárd

2015: 19 miliárd

2016: 24 miliárd

2017: 40 miliárd

2018: 68 miliárd

2019: 90 miliárd

2020: 118 miliárd

2021: 187 miliárd

2022: 271 miliárd

Od roku 2012 sa podarilo získať značné množstvo financií pre fondy spojené s environmentálnymi zmenami a ESG všeobecne. Toto obdobie však bolo relatívne „ľahké“ vďaka nízkym úrokovým sadzbám ako v USA, tak v európskych ekonomikách. Po zásadnej zmene politiky Federálneho rezervného systému v roku 2022 môžu byť nasledujúce roky náročnejšie, najmä pre neziskové spoločnosti. Investori zameriavajúci sa na klimatické zmeny by preto mali byť oveľa obozretnejší. Zdroj: PitchBook, McKinsey Reports.

Data: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-investing-continuing-breakout-growth-through-uncertain-times

Riziko konkurencie

Niektoré spoločnosti súťažia na mnohých obchodných frontoch, ako sú marže alebo nové technológie. Trendy spojené so zelenými a bezuhlíkovými zdrojmi energie navyše vytvárajú značnú konkurenciu. Príkladom môžu byť čínske automobilové značky, ktoré súperia s Teslou alebo nemeckými automobilkami. Každá spoločnosť čelí riziku, že jej produkt alebo obchodný model nebude dostatočne silný na udržanie alebo zvýšenie podielu na trhu.

Riziko vládneho obstarávania

Mnoho spoločností v oblasti zelenej energie závisí od vládnych zákaziek a zmlúv uzavretých s celými skupinami krajín. Vždy existuje riziko, že takáto zmluva bude pozastavená alebo zrušená, čo môže spoločnosti spôsobiť obrovské straty. Pre akcionárov to môže byť o to bolestivejšie, pretože ceny akcií obvykle tieto pozitívne udalosti diskontujú vopred. Výsledkom je, že prerušenie zmluvy môže viesť k dynamickým poklesom akcií. Dobrým príkladom je zmluva dánskej spoločnosti Orsted s USA, ktorá pokrýva „offshore“ veterné farmy pozdĺž východného pobrežia Spojených štátov.

Riziko recesie

Recesia predstavuje významné riziko pre mnoho odvetví, vrátane trendu investícií do zmeny klímy. Keď sa prosperita „vyparí“ a hospodársky rast sa spomalí, mnoho spoločností a krajín sa stiahne z „nerentabilných“ investícií, čo zasiahne zákazky spoločností zaoberajúcich sa „zelenou energiou“. Investori sa potom na mnohé projekty a plány pozerajú s väčšou skepsou a sú neochotní riskovať, čo sa prejavuje cyklickým poklesom cien akcií.

Riziko biznisového modelu

Zmena klímy samozrejme prebieha a je podložená vedeckými dôkazmi. Na druhej strane to neznamená, že každá spoločnosť, ktorá sa k tomuto trendu hlási, na ňom zarobí obrovské peniaze. Investori by mali veľmi starostlivo sledovať, na čom daná spoločnosť zarába a čo chce ponúkať. Na tento účel by akcionári mali pravidelne sledovať štvrťročné správy spoločností, ktoré vlastnia, alebo sa rozhodnúť investovať do lepšie diverzifikovaných ETF, ktoré sledujú širšie odvetvie „zelených investícií“.

Popri týchto rizikách však prichádzajú aj značné výnosy. Investície do zelených iniciatív síce nemusia prinášať krátkodobé zisky, ale sú kľúčové pre dlhodobý rast. Pochopenie týchto rizík a výnosov je pre investorov, ktorí sa chcú v oblasti investícií do klímy rozhodovať na základe znalostí, zásadné.

Vyhodnotenie budúcej výkonnosti

Kľúčovým aspektom investovania do klímy je pochopenie budúcej výkonnosti. Investori môžu vyhodnotiť potenciálnu budúcu výkonnosť akcií v oblasti klimatických zmien analýzou historického rastu tržieb a ziskov, ukazovateľov ziskovosti a hodnotových ukazovateľov. Samozrejme neexistuje žiadna záruka, že spoločnosti budú v budúcnosti ďalej rásť a ako na to budú reagovať ich akcie.

Ďalšími kľúčovými ukazovateľmi, ktoré poskytujú náhľad na budúcu výkonnosť, sú hodnotenia konkurenčného prostredia, ako je trhový podiel a prekážky pre vstup na trh, spolu s doterajšími výsledkami spoločnosti v oblasti inovácií a patentov. To umožňuje investorom robiť informované investičné rozhodnutia a využiť potenciál klimatických zmien.

Rôzne trhy a príležitosti

Investície do klimatických zmien zahŕňajú rôzne trhy, čo robí porozumenie trhu kľúčovým prvkom týchto investícií. V závislosti na investičných cieľoch a tolerancii k riziku sa investori môžu rozhodnúť pre pasívne stratégie, ako je sledovanie indexu akcií zameraných na klímu, alebo pre aktívne investovanie zahŕňajúce výber a správu jednotlivých akcií.

Výskumné nástroje a finančné platformy, ktoré poskytujú ESG hodnotenia a trendy špecifické pre dané odvetvie, umožňujú investorom prijímať informované rozhodnutia o klimatických akciách na rôznych trhoch. Toto porozumenie rôznym trhom je zásadné pre diverzifikáciu a zvládanie zložitosti investícií do klimatických zmien.

Dlhodobé stratégie hrajú v týchto investíciách kritickú úlohu. Niektoré kľúčové úvahy pre dlhodobé investovanie do klímy zahŕňajú:

Zaistenie proti klimatickému riziku.

Špecificky prispôsobené techniky optimalizácie portfólia.

Zvažovanie kompromisu medzi krátkodobými výnosmi a dlhodobou udržateľnosťou.

Tieto stratégie sú dôležité pre investorov, ktorí chcú riešiť zmenu klímy a jej vplyv na ich portfóliá. Niekoľko krajín už zaviedlo dlhodobé stratégie (LTS) pre boj s klimatickými zmenami.

ESG akcie a ETF

Investori majú možnosť staviť na klimatické zmeny a stovky „zelených“ spoločností, ktoré z nich môžu ťažiť. Môžu si vyberať akcie zo širokej škály sektorov od veternej energie cez jadrovú energiu až po investície do solárnej energie, vody alebo vodíka. Na platforme XTB nájdete okrem akcií aj kľúčové ETF a podiely zelených, udržateľných fondov známych pre ESG investovanie.

Veterná energia: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Solárna energia: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Jadrová energia: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Elektromobily: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM.US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Vodná energia: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Voda: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Elektroenergetika: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

ESG investičné fondy: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

ETF môžu držať desiatky až stovky spoločností z vybraného sektora vo svojom portfóliu. Ich cena je výsledkom váženého priemeru všetkých akcií spoločností, ktoré sledujú. ETF pomáhajú budovať diverzifikované portfólio a môžu potenciálne znížiť investičné riziko. Sú tiež bežnou voľbou pre pasívnych investorov.

ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

Zmena klímy bezpochyby zmenila investičné prostredie a ponúka množstvo príležitostí pre investorov, ktorí chcú prispieť k ekologickejšej budúcnosti. Investovanie do klímy ponúka jedinečnú kombináciu finančných výnosov a vplyvu na životné prostredie – od využitia sily znižovania emisií skleníkových plynov až po orientáciu v prostredí energetických zmien.

Ako svet naďalej bojuje s klimatickou krízou, potreba klimatických investícií je naliehavejšia ako inokedy. Pochopením rôznych sektorov, rizík, výnosov a dlhodobých stratégií môžu investori robiť informované rozhodnutia a zohrávať kľúčovú úlohu v globálnom boji proti zmene klímy.

Graf zobrazuje výnosnosť investícií od januára 2020 pre niekoľko významných spoločností a indexov.V priebehu času priniesli investície do najziskovejších a najúspešnejších akcií zameraných na zmenu klímy investorom vynikajúce výnosy od roku 2020. Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US) vzrástli o 700 % a európsky líder v oblasti chemikálií a technológií zeleného plynu, spoločnosť Linde, prekonala . Nasdaq 100. Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.



