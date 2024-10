Zelené investície – ako investovať do zelenšej budúcnosti?

Čas čítania: 11 minute(s)

Súhlasíte s tým, že zelená energia je pre Zem lepšou budúcnosťou? Prečítajte si, ako začať investovať do zelenej energie.

Zelené investície sú rastúcim celosvetovým trendom. Stále viac krajín a investorov sa rozhoduje pripojiť sa k nemu. Investície do zelenej energie môžu byť zaujímavé pre ekologicky zmýšľajúcich jedincov, ktorí chcú tento trend podporiť a zároveň na ňom zarobiť. V tomto sprievodcovi pre začiatočníkov sa dozviete, čo zelené investície znamenajú, aké typy zelených investícií sú u XTB k dispozícii a ako si vybrať správnu investičnú možnosť. Pozrieme sa tiež na dopad týchto investícií. Pokiaľ Vás zaujíma investovanie do spoločností zaoberajúcich sa zelenou energiou, ETF alebo len obchodovanie CFD, pokračujte v čítaní!

Čo sú zelené investície?

Zelené investície sa týkajú finančných nástrojov, ktoré podporujú projekty šetrné k životnému prostrediu. Pod týmto pojmom sa skrývajú hlavne akcie spoločností ako Tesla alebo FirstSolar a ETF, ktoré nejakým spôsobom podporujú prechod k energetike. Medzi ich aktivity môžu patriť napr:

Čisté a obnoviteľné zdroje energie (solárne, veterné, vodíkové alebo uránové).

Udržateľné poľnohospodárstvo

Ekologická doprava (elektromobily)

Investori tak môžu začať investovať do zelených investícií prostredníctvom akcií spoločností, ktoré sa na tomto trende podieľajú. Môžu si tiež vybrať akcie spoločností, ktoré venujú pozornosť ESG a považujú ekologické otázky vo svojom podnikaní za obzvlášť dôležité. Mnoho bánk a investičných fondov, okrem iného najväčší svetový investičný fond BlackRock, teraz venuje pozornosť politike spoločností v tomto ohľade. Niektoré spoločnosti nemôžu počítať so zapojením zahraničného kapitálu investorov, pokiaľ nemajú riadnu environmentálnu politiku. Spoločnosti tak začínajú byť analyzované z hľadiska tzv. environmentálneho sociálneho riadenia (ESG).

Tento investičný trend ESG môže byť atraktívny pre investorov, ktorí v ňom vidia ďalšiu etickú hodnotu. Zelené investície v poslednom desaťročí rýchlo rastú. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať, pretože ľudia sú stále viac znepokojení dôsledkami klimatických zmien na Zemi. Je však dôležité mať na pamäti, že rovnako ako každá iná investičná príležitosť sú aj zelené investície spojené s rizikami. Tým sa budeme venovať ďalej v článku.

Definícia „zeleného investovania”

Už vieme, že takzvané zelené investície sa týkajú zodpovedného investovania, ktoré uprednostňuje udržateľnosť životného prostredia a sociálnu zodpovednosť:

Môže ísť o spoločnosti, ktoré vyrábajú čistú energiu, produkty šetrné k životnému prostrediu alebo udržateľné postupy.

Zelené investície uprednostňujú udržateľnosť životného prostredia a sociálnu zodpovednosť, zohľadňujú dlhodobý dopad na spoločnosť a ponúkajú dobré finančné výnosy.

V porovnaní s tradičnými inštitúciami zohľadňujú zelené investície okrem finančných výnosov aj dlhodobé environmentálne a sociálne dopady.

Dôraz sa kladie na investície do spoločností s dobrým hodnotením ESG, nie iba na krátkodobé výnosy.

Mnoho finančných inštitúcií začalo ponúkať rôzne investičné produkty, napr. ETF založené na ESG a zelených investíciách. To všetko s cieľom uspokojiť rastúci dopyt investorov, ktorí chcú investovať eticky a dosahovať zisky účasťou na trende ESG alebo širšie na elektromobiloch a obnoviteľných zdrojoch energie. XTB má širokú ponuku akcií spoločností a ETF, ktorá uspokojí aj tých najväčších fanúšikov zelených investícií.

Zelené investovanie u XTB

Investície do zelenej energie možno v zásade rozdeliť do dvoch kategórií: investície do spoločností a investície do ETF. XTB umožňuje investovať do oboch typov aktív. Investorom poskytuje obchodovanie s akciami a ETF bez poplatkov, pri mesačnom objeme do 100 000 EUR (potom popl. 0,2 %, min. 10 EUR).

Druhá je možnosť kúpiť akcie stoviek „zelených“ spoločností kótovaných na burze. Investori si môžu vybrať akcie zo širokej škály odvetví od veternej energie cez jadrovú energiu až po investície do solárnej energie, vody alebo vodíka. Okrem kótovaných spoločností zahŕňa platforma XTB tiež kľúčové ETF a akcie zelených, udržateľných fondov, známych pre investovanie do ESG.

Veterné: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US) Solárna energia: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE), Nukleárna: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK) Elektromobily: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US) Hydro: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US) Vodné: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR) Elektrické služby: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE) Investičné fondy ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Vstavaný Akciový skener platformy XTB môže uľahčiť fundamentálnu analýzu akcií tisícov spoločností.

Zdroj: xStation5

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Existujú rýchlo rastúce zelené spoločnosti ako Tesla (TSLA.US) alebo First Solar (FLSR.US), ale aj spoločnosti, u ktorých je volatilita obvykle oveľa nižšia, ako je Linde alebo American Water Works. zdroj: XTB Research

ETF (Exchange-Traded Funds) môžu mať vo svojom portfóliu niekoľko, desiatky alebo stovky spoločností z vybraného odvetvia. Ich cena je výsledkom váženého priemeru akcií všetkých spoločností, ktoré sledujú. ETF pomáhajú vytvárať diverzifikované portfólio a môžu potenciálne znížiť investičné riziko. Sú tiež bežnou investičnou voľbou pre pasívnych investorov. Presné portfólio každého ETF si môžete overiť na jeho internetových stránkach. Môžu tiež sledovať cenu komodít alebo iných podkladových aktív. Každé ETF vám môže poskytnúť investovanie do iného špecifického trhového sektora.

ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK)

Platforma XTB taktiež poskytuje ETF skener, ktorý umožňuje ich presný výber a čiastkové hodnotenia vydávané spoločnosťou Morningstar. Môžete teda vyhľadávať svoje obľúbené zelené investičné fondy ETF.

Zdroj: xStation5

Trading zelených investícií

Investovanie do akcií alebo ETF je obľúbené predovšetkým medzi dlhodobými investormi. Pre aktívne krátkodobé obchodovanie (trading) ale mnohé z nich využíva pákové nástroje CFD. Tie tiež umožňujú zarábať na poklese ceny akcií alebo ETF prostredníctvom tzv. predaja nakrátko. Než začnete obchodovať, zoznámte sa s tým, ako kontrakty s pákovým efektom fungujú:

CFD sú rizikovejšie a majú zabudovanú páku. Finančná páka môže, ako zvýšiť zisky, tak prehĺbiť straty z jednotlivých pozícií;

na XTB môže každý obchodník nájsť desiatky CFD na ropu, meď, bitcoin alebo americké indexy, ale aj CFD na akcie kótovaných spoločností alebo ETF;

rozdielové zmluvy CFD na akcie a ETF sledujú skutočné ceny akcií v reálnom čase;

používajú sa iba na špekuláciu s cenou – investor, ktorý s nimi obchoduje, nenakupuje akcie spoločnosti. Sú k dispozícii na platforme XTB v záložkách „Akcie CFD“ a „ETF CFD“.

napríklad ak budete chcieť investovať 1 000 EUR do akcií spoločnosti, ktorej jedna akcia stojí 100 EUR – kúpite 10 takýchto akcií. Pokiaľ však obchodujete CFD na akcie a pákový efekt priradený týmto akciám je 1:2 – kúpite kontrakt CFD na 20 akcií a investujete iba 1000 EUR.

Pokiaľ teda cena akcie v čase porastie o 60 EUR, zarobíte oveľa viac, pretože máte vďaka pákovému efektu dvakrát viac kontraktov, než by ste mali reálnych akcií. Ak však cena akcií klesne o 60 EUR, prídete aj o viac peňazí. Ak chcete zistiť viac o CFD a ako fungujú, navštívte náš článok v sekcii vzdelávanie:

https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie/co-je-obchodovanie-cfd

Príklad obchodovania akcií pomocou CFD

U XTB sú ETF k dispozícii aj vo forme CFD. Vďaka tomu nemusíte využívať iba klasické akcie pri investovaní do „zelených“ spoločností. Využiť môžete akcie aj ETF vo forme CFD.

Ukážme si príklad investovania do CFD na akcie.

Investor má 2500 EUR a kúpi 10 akcií Tesly (TSLA.US) za cenu 240 EUR. Ak ich cena vzrastie o 10 %, zarobí na každom z nich 24 EUR, čo mu prinesie celkový zisk približne 240 EUR. Ak ich cena od nákupu klesne o 10 %, investor zaznamená stratu 240 EUR.

Investor má k dispozícii 2500 EUR a kúpi CFD na akcie Tesla (TSLA.US) za cenu 240 EUR. Pákový efekt je 1:5. Investor teda nakúpi 50 CFD na akcie Tesla. Pokiaľ ich cena vzrastie o 10 %, zarobí investor na každom z 50 kontraktov 24 EUR, čo mu prinesie zisk 1240 EUR. Ak ich cena klesne o 10 %, investor utrpí stratu 1240 EUR.

Ak by investor nemal na účte žiadne voľné finančné prostriedky okrem tých, ktoré investoval do akcií spoločnosti Tesla, mohla by táto situácia zahŕňať automatický mechanizmus stop out. Úroveň marže sa nebezpečne priblíži 50 %, pod ktorými dôjde k likvidácii (z držaných 2 500 EUR investor stratil takmer polovicu – 1 240 EUR).

Nižšie je uvedený vzorec pre výpočet úrovne marže – aby sa zabránilo mechanizmu Stop Out, nesmie úroveň klesnúť pod 50 %.

Prečo investovať do ekologických produktov?

Spoločnosti zaoberajúce sa obnoviteľnými zdrojmi energie (veterné, vodné a solárne elektrárne) sú skvelým príkladom ekologických investícií. Prispievajú k udržateľnému a ekologickému životnému prostrediu. Môžu tiež ponúknuť potenciálne výnosy investorom, ktorí uprednostňujú otázky ESG (environmentálne a sociálne aspekty a riadenie podnikov). Prečo investovať do zelenej energie?

Investovanie do zelenej energie môže priniesť rast a zároveň zachovať etický aspekt investovania.

Investovať do zelenej energie nákupom akcií „ekologických” spoločností alebo fondov im umožňuje rozšíriť svoje podnikanie a pokračovať v celosvetovom trende.

Niektoré z týchto spoločností vytvárajú inovatívne technologické riešenia. Niektoré spoločnosti sú kľúčové pre trh s energiami alebo verejnými službami. Môžu mať ľahší prístup ku kapitálu – mnohé z nich môžu počítať s vládnou podporou a pozitívnym inštitucionálnym ratingom.

Inovácie v oblasti čistých technológií sú tiež oblasťou, kde môžu investori nájsť úplne nové príležitosti. Štart-upy na trhu s elektromobilmi, ako sú Fisker a Arrival, môžu slúžiť ako príklady inovácií, ktoré riešia naliehavé problémy životného prostredia a zároveň ponúkajú rastový potenciál. Samozrejme aj v prípade investícií do ESG treba mať vždy na pamäti, že nie každá inovácia prináša zisk a obchodný úspech

Banky a ďalšie finančné inštitúcie si uvedomili význam tohto typu investícií a vytvorili produkty, ktoré uspokojujú potreby a predstavy investorov. Patrí medzi ne ETF iShares od spoločnosti BlackRock alebo podiely v podielových fondoch. Nezabudnite, že investovanie je vždy spojené s rizikom. Legendárny investor Howard Marks hovorí: „Nejde o to, čo si kúpite. Ide o to, čo zaplatíte.“ To znamená, že investor by mal starostlivo vyhodnotiť, ako aktuálna cena akcií súvisí so základnými údajmi a vyhliadkami spoločnosti.

Výhody investícií do zelenej energie

Investovaním do akcií „zelených“ spoločností alebo fondov zameraných na ESG pomáhajú investori vytvárať lepšiu budúcnosť pre seba aj celú spoločnosť.

Potenciál pre dlhodobý rast a ziskovosť – spoločnosti so silnými environmentálnymi, sociálnymi a správnymi postupmi (ESG) môžu dlhodobo dosahovať lepšie výsledky vďaka celosvetovému trendu ekologických riešení.

Investovanie do ekologických spoločností môže byť v súlade s osobnými hodnotami a záväzkom k udržateľnosti. A mať pozitívny vplyv na otázky životného prostredia, pretože každý investor podporuje spoločnosť, ktorej akcie kupuje.

Zelené investície ponúkajú príležitosť podporiť spoločnosti, ktoré uprednostňujú spoločenskú zodpovednosť a zároveň generujú finančné výnosy.

Skúmanie zelených investičných príležitostí

Kľúčovými krokmi pri skúmaní zelených investičných príležitostí sú pochopenie rôznych typov zelených investícií, identifikácia spoločností a odvetví, ktoré sa výrazne zameriavajú na udržateľnosť, a vyhodnotenie potenciálnych rizík a výnosov zelených investícií. Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ktoré treba mať na pamäti:

Pozrite sa na hodnotenie ESG (Environmental, Social & Governance)

Preskúmajte správy o udržateľnosti spoločnosti

Hodnotenie rizík a výnosov:

Analýza trhových trendov

Zvážte vládne politiky ovplyvňujúce ekologické investície

Pokiaľ porozumiete týmto kľúčovým prvkom výskumu zeleného investovania, budete lepšie vybavení pre informované rozhodovanie o svojom portfóliu. Nezabudnite, že každá investícia so sebou nesie neodmysliteľné riziko, avšak múdra voľba môže viesť ako k finančným ziskom, tak nakoniec aj k pozitívnemu dopadu na životné prostredie. Každá spoločnosť má iný obchodný model a iné riziká, ktoré môžu zasiahnuť do hodnoty akcií.

Riziká a výzvy ekologických investícií

Investície do ekologických prostriedkov môžu byť riskantným krokom kvôli nedostatočnej miere štandardu pri meraní ekologickosti a nekonzistentnosti vládnych predpisov, ktoré ovplyvňujú návratnosť investícií. Pre investorov je tak ťažké určiť, ktoré spoločnosti sú skutočne zodpovedné k životnému prostrediu. Nedostatok kapitálu alebo vysoká miera zadlženia spoločnosti môžu viesť k potenciálnym stratám. Investície do ekologických komodít, ako sú bezemisné zdroje energie, navyše predstavujú riziko volatility, pretože sú do značnej miery závislé od kolísania cien komodít.

Aby ste zmiernili tieto riziká a problémy spojené so zelenými investíciami, je nutné pred investovaním vykonať prieskum environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov (ESG). V platforme XTB sa oddeleniu výskumu každý deň venuje novinkám na trhu – môžete sa inšpirovať a vždy poznať aktuálne trhové riziká.

Investovanie s dopadom

Pri zelených investíciách môžu mať vaše investované peniaze významný pozitívny vplyv na životné prostredie. Investovaním do spoločností, ktoré uprednostňujú udržateľné investície a ochranu životného prostredia, môžu investori prispieť k rozvoju inovácií smerom k ekologicky šetrnejším technológiám a postupom. To následne môže viesť k zníženiu emisií uhlíka, čistejšiemu vzduchu a vode a zdravšej planéte pre budúce generácie.

Investície do ekologických iniciatív majú tiež finančný prínos. Spoločnosti, ktoré uprednostňujú udržateľnosť, bývajú odolnejšie voči narušeniu trhu spôsobenému reguláciami v oblasti zmeny klímy alebo tlakom verejnosti na opatrenia v oblasti životného prostredia. Okrem toho sú často schopné prilákať sociálne uvedomelých spotrebiteľov, ktorí dávajú prednosť výrobkom vyrobeným ekologicky zodpovednými spoločnosťami.

Pretože dopyt po udržateľných produktoch a službách celosvetovo stále rastie, očakáva sa, že výnosy z ekologických investícií zostanú dlhodobo vysoké a zároveň pozitívne prispejú k blahobytu našej spoločnosti aj k zmierneniu dopadov zmeny klímy.

Vplyv na životné prostredie

Zníženie uhlíkovej stopy je pre ochranu planéty zásadné. Investovaním do zelenej energie a znižovaním množstva odpadu môžeme prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu pre všetkých. Kľúčovým krokom k zelenšej budúcnosti je tiež podpora udržateľných postupov, ako je recyklácia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ochrana biodiverzity má zásadný význam pre zachovanie zdravého ekosystému. Investície do spoločností, ktoré uprednostňujú úsilie o ochranu prírody, môžu mať významný vplyv na zachovanie ohrozených druhov a ich biotopov. Ako investori máme možnosť podporovať podniky, ktoré uprednostňujú zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Zelenými investíciami môžeme pozitívne ovplyvniť životné prostredie aj naše portfóliá. Je dôležité preskúmať spoločnosti, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami, a investovať do tých, ktoré robia skutočné kroky smerom k ekologickej udržateľnosti.

Sociálny dopad

Významným sociálnym dopadom zelených investícií je zlepšenie zdravia obyvateľov. Investície do obnoviteľných zdrojov energie a udržateľných postupov môžu viesť k čistejšiemu vzduchu, vode a pôde a zároveň znížiť výskyt chorôb spôsobených znečistením. To všetko sa dá nazvať etickým investovaním alebo spoločensky zodpovedným investovaním.

Podpora etických obchodných postupov prostredníctvom investícií šetrných k životnému prostrediu môže navyše zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a prispieť k celkovému zdraviu komunity.

Ďalším dôležitým aspektom sociálneho vplyvu, ktorý zelené investície ponúkajú, je zabezpečenie prístupu k čistej energii. Investície do obnoviteľných zdrojov, ako je solárna alebo veterná energia, nielenže znižujú emisie uhlíka, ale tiež poskytujú komunitám spoľahlivý zdroj elektriny.

Tento prístup umožňuje jednotlivcom uspokojovať ich základné potreby, ako je svietenie a varenie, a zároveň podporuje hospodársky rozvoj prostredníctvom vytvárania pracovných miest. V konečnom dôsledku majú zelené investície obrovský potenciál na vytváranie pozitívnych sociálnych zmien na miestnej i globálnej úrovni.

Zhrnutie

Diverzifikácia investičného portfólia pomocou zelených investícií nielenže prospieva životnému prostrediu, ale môže mať aj pozitívny finančný dopad. Investovaním do ekologických fondov a spoločností môžete potenciálne dosahovať dlhodobé zisky a zároveň prispievať k udržateľným riešeniam pre našu planétu.

Zaradenie zelených investícií do portfólia môže navyše prilákať investorov zameraných na ESG (Environmental, Social and Governance), ktorí pri svojom rozhodovaní o investíciách uprednostňujú udržateľnosť. Investície do zelených akcií alebo akcií obnoviteľných zdrojov energie môžu priniesť vyššie výnosy ako tradičné investície. Zelené investície ponúkajú stabilitu voči výkyvom trhu vďaka rastúcemu dopytu po ekologicky šetrných produktoch a službách. Zahrnutím ekologických aktív do svojho portfólia diverzifikujete riziko tým, že ho rozložíte medzi rôzne odvetvia a sektory.