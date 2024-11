Ako sa správať pri poklese akciového trhu?

Čas čítania: 2 minute(s)

Pokles akciového trhu môže byť stresujúce pre každého investora, ale správna príprava a pokojný prístup môžu situáciu výrazne zlepšiť. V našom článku vám prinášame praktické tipy, ako pripraviť svoje portfólio na prípadné poklesy, ako sa správať počas týchto výkyvov a ako efektívne využiť príležitosti, ktoré sa v týchto okamihoch ponúkajú. Naučte sa, ako si zachovať chladnú hlavu a premýšľať strategicky, aby vaše investície boli čo najviac chránené aj v nepokojných dobách.

Hoci si všetci prajeme, aby trhy vždy ukázali svoju najprívetivejšiu tvár, nie je možné sa vyhnúť chvíľam pochybností a prudkých prepadov. V týchto okamihoch je kľúčové zachovať pokoj a starostlivo zvážiť všetky možné alternatívy pred akýmkoľvek rozhodnutím, ktoré by mohlo byť ovplyvnené emóciami.

Aby sme vám v týchto kľúčových okamihoch poskytli čo najlepšiu pomoc, ponúkame vám nižšie niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvládnuť situáciu pred, počas aj po období poklesu akciového trhu.

Tipy, ako pripraviť svoje portfólio na pokles akciového trhu

Diverzifikácia: „Nevkladajte všetky vajíčka do jedného košíka.“ Diverzifikované portfólio zahŕňajúce rôzne typy aktív môže výrazne znížiť špecifické riziko, čím minimalizuje celkové riziko. Podľa vašej ochoty riskovať by časť portfólia mala byť zložená z investícií s nízkym rizikom (napríklad dividendové akcie, štátne dlhopisy, drahé kovy a hotovosť), zatiaľ čo zostávajúce prostriedky môžu byť alokované do rizikovejších aktív.

Pravidelné investovanie: Jednorazové investície môžu byť riskantné. Namiesto toho zvážte rozloženie investícií v čase pomocou stratégie priemerovania nákupných cien (DCA) alebo pravidelnými vkladmi, ako to umožňujú Investičné plány. Pravidelné investovanie pomáha zmierniť vplyv trhových výkyvov a môže zvýšiť potenciál dlhodobého výnosu.

Kontrola rizika: Vždy by ste mali vedieť, akú mieru rizika ste ochotní vo svojom portfóliu prijať. Stanovte si úroveň rizika, s ktorou sa cítite pohodlne, a podľa potreby nastavte úrovne predaja alebo stop loss príkazy, ktoré vám pomôžu minimalizovať straty.

Ako sa správať, keď trh klesá?

Zachovajte pokoj: Investori majú tendenciu v čase poklesov konať impulzívne. Najprv sa pokúste získať čo najviac informácií o dôvodoch poklesov, ich pôvode a možných dôsledkoch. Po zvážení situácie sa snažte posúdiť, či je situácia dočasná alebo trvalá a ako to môže ovplyvniť vaše portfólio.

Zníženie rizika portfólia: Ak sa rozhodnete znížiť riziko, môžete buď čiastočne predať niektoré pozície a využiť príležitosť na opätovný nákup po skončení poklesu, alebo sa zamerať na aktíva, ktoré fungujú ako zabezpečenie (napr. inverzné ETF alebo deriváty).

Využitie príležitosti: Poklesy môžu ponúkať jedinečné príležitosti na nákup kvalitných akcií za výhodné ceny. Ak máte k dispozícii likviditu (finančné prostriedky), nezabudnite nakupovať premyslene a podľa vopred pripraveného zoznamu „žiadaných“ akcií alebo ETF.

Ako sa správajú jednotlivé triedy aktív počas krachu na akciovom trhu?

Akcie: Akcie obvykle nesú hlavnú ťarchu poklesov. Spoločnosti s vysokými budúcimi očakávaniami, ako sú technologické firmy, bývajú najviac penalizované. Naopak kvalitné spoločnosti s dobrými fundamentmi a nízkou zadlženosťou mávajú v týchto situáciách lepšie výsledky.

Indexy: Vďaka diverzifikácii majú indexy tendenciu k miernejším poklesom ako jednotlivé akcie. ETF fondy sú efektívnym spôsobom, ako získať expozíciu na trhoch s nižším rizikom.

Komodity: Ich správanie môže byť nevyspytateľné a závisí na príčinách poklesov. Zlato, ako bezpečné útočisko, často vykazuje nekorelovanosť s akciami a dlhopismi, čo môže byť zaujímavou alternatívou.

