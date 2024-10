Ako investovať úspory? Praktické tipy

Čas čítania: 9 minute(s)

Sporenie peňazí je základ, ale inflácia môže časom znížiť reálnu kúpnu silu vašich peňazí. Ako sa zaistiť a pokúsiť sa zarobiť na investovanom kapitále? Bez znalostí, vedomia rizika a odhodlania nemusí byť možné dlhodobo úspešne investovať. Ako to teda urobiť a zarobiť na dlhodobých investíciách?

Sporiť peniaze a neinvestovať je rozhodne lepšie ako neinvestovať vôbec. Lenže s pribúdajúcimi rokmi to nikomu neumožní, aby si mohol kúpiť stále viac a viac len za reálnu kúpnu silu peňazí, ktoré ušetríme. Naopak, s najväčšou pravdepodobnosťou si za ne budeme môcť kupovať stále menej a menej. Stojí za to opatrne predpokladať, že v každom nasledujúcom roku sa bude inflácia pohybovať medzi 2 a 4 % (čo samozrejme neberie do úvahy obdobie, kedy sa inflácia môže blížiť aj 10 %, alebo depresia, kedy je deflácia obrovským problémom). Ide o odhad miery, akú bude klesať hodnota nasporených peňazí. Ako to zastaviť? Spomalenie ekonomiky zároveň obvykle znamená, že trhy sú v depresii, v averzii k riziku, čo znamená, že ocenenie aktív je pre investorov sediacich na veľkej hotovosti atraktívnejšie. Finančné trhy ponúkajú nespočetné množstvo investičných príležitostí. Žiadna z nich samozrejme nemôže zaručiť mieru návratnosti a investície do akcií sa vyznačujú veľmi vysokou volatilitou. Tým, že nepodstupujeme žiadne riziko, sa zaručujeme, že iba sporením riskujeme, že možno nikdy nedosiahneme finančnú nezávislosť. Otázka teda znie, ako investovať úspory?

Úspory a investície

Hlavný rozdiel medzi sporením a investíciami spočíva v kolísavosti a riziku. Keď peniaze sporíme, obvykle ich ukladáme na určené miesto, napríklad do trezoru, prasiatka alebo na bankový účet. Ich nominálna hodnota zostáva nemenná (aj keď kúpna sila klesá vplyvom inflácie, ako sme sa zmienili vyššie). Medzitým sa takmer každý typ investície vyznačuje rizikom a na kapitálovom trhu veľmi vysokou volatilitou. Ceny akcií sa totiž môžu zmeniť o desiatky percent aj počas jedinej obchodnej seansy.

Určite stojí za zmienku, že volatilita je niekedy považovaná za úroveň rizika, ale v skutočnosti to nie je také jednoznačné. V prípade aktívneho obchodovania môže byť volatilita riziková z dôvodu vyššieho rizika likvidácie (Margin Stop) alebo aktivácie defenzívnych príkazov. V prípade dlhodobého investovania však môže byť za najväčšie riziko považovaná nie volatilita, ale riziko, že sa veci s danou spoločnosťou môžu pokaziť. Môže to byť vysoká hromada dlhov, riziko bankrotu alebo pokles ziskov. Tieto veci nie vždy zodpovedajú vyššej volatilite. Volatilné akcie môžu prekonávať tie, ktoré nie sú, a tak ďalej. Zároveň je potrebné poznamenať, že volatilita môže byť problémom pre investorov so „slabším žalúdkom“, a ako povedal legendárny investor Peter Lynch – investovanie je aj o „emocionálnom žalúdku“. Vysoká volatilita je signálom, že sa vnímanie nejakej spoločnosti trhom silne mení. Nezabudnite, že volatilnejšie sú obvykle menšie akcie, s nižšou trhovou kapitalizáciou.

V krátkodobom horizonte sú ceny akcií veľmi ťažko predvídateľné, tým skôr pre niekoho, kto má dlhodobý cieľ a investičný horizont. V takom prípade preto nezostáva než sa s takou vysokou volatilitou zmieriť a upraviť výšku investovaného kapitálu tak, aby investícia nepredstavovala chronický stres a sledovanie investičného účtu. V tomto prípade stojí za to pripomenúť, že cieľom dlhodobého investora je byť neustále „na trhu“. Odstúpenie od neho a vynechanie iba 10 % najlepších seansí v priebehu roka môže výrazne znížiť alebo úplne vymazať výnosy z investície. Pretože také skvelé seansy, rovnako ako tie najhoršie, nemožno predvídať, mal by sa dlhodobý investor sústrediť výhradne na dlhodobý cieľ a krátkodobé výkyvy cien akcií alebo fondov interpretovať ako „šum trhu“.

Tu je niekoľko príkladov investičných aktív:

Akcie

Fondy obchodované na burze (ETF)

Vzácne kovy

Nehnuteľnosti

Zberateľské predmety

Kryptomeny

6 Základov pre investovanie

Sporiť peniaze je oveľa jednoduchšie ako investovať. Navyše môžete každý mesiac presne predvídať výšku svojich úspor. V prípade investovania to možné nie je. Pravdou je, že na akciovom trhu by ste mali lepšie premýšľať a prekonávať závery všetkých ostatných účastníkov trhu a zároveň akceptovať krátkodobý vplyv náhody a obmedzenosť znalostí o budúcnosti.

Akých je 10 základných princípov orientácie v tomto prostredí?

Začnite získavaním znalostí a neustále ich rozširujte. Vďaka znalostiam môžete získať väčšiu istotu ohľadom aktuálneho hodnotenia situácie na trhu alebo ocenenia konkrétnej spoločnosti. Na trhu sa každý deň odohráva tzv. „bidding war“ (ponuková vojna), ale ak poznáte približnú hodnotu toho, čo ste kúpili, budú vaše reakcie informované a je nepravdepodobné, že by ste akcie, ktoré vlastníte, predali v strachu. Znalosť rozhodne zvyšuje šance na váš dlhodobý úspech. Môžete ich čerpať v podobe kníh, rozhovorov, ale nezabúdajte ani na skúsenosti. Prijmite volatilitu trhu a zachovajte si dlhodobý prístup k investovaniu. Pokiaľ nie ste profesionálny správca hedžového alebo podielového fondu, nikto vám za výsledky vašich investícií nezodpovedá. Využite túto slobodu a nezabudnite, že vaším cieľom ako individuálneho investora, ktorý chce investovať časť svojich úspor, je investovať dlhodobo. Buďte psychicky pripravení na to, že zhodnotenie vašich investícií bude výrazne kolísať. Investujte také čiastky, aby vám nevadila vysoká volatilita hodnoty vašich investícií. Psychológia je veľmi dôležitým základom pre vaše rokovania na trhu. Môžete mať správne závery a vybrať si nízko ocenenú akciu, skvelú spoločnosť, ale pokiaľ do nej investujete príliš veľa, môžete ju v panike predať so stratou. Urobte si vlastný Investičný plán a pravidelne vyčleňujte určité percento svojich úspor na investície. Uvidíte tak, aké výsledky vám systematika prinesie. Tým, že budete každý mesiac alebo štvrťrok investovať presne určenú čiastku, budete mať pokoj na výške svojich úspor a určené percento na investície môže v priebehu rokov a desaťročí spôsobiť, že sa ich zhodnotenie výrazne zvýši. Samozrejme, že časom, ako budete získavať skúsenosti a znalosti, budete môcť investovať viac, ale spočiatku začnite s malými čiastkami. Začať môžete investovaním 10 až 15 % svojich mesačných úspor. Dlhodobý investičný horizont je nevyhnutný. Ako povedal obchodný partner Warrena Buffetta a podpredseda predstavenstva spoločnosti Berkshire Hathaway, v krátkodobom horizonte je trh hlasovacím strojom (o cenách akcií rozhodujú v danom okamihu státisíce investorov z celého sveta). Ale z dlhodobého pohľadu je to nástroj na meranie a váženie. Akcie spoločností, ktoré vykazujú trvalo vyššie zisky a sú dobre riadené, sa pravdepodobne vrátia k vzostupnému trendu, aj keď ich trh dočasne považuje za slabé a zaujímajú sa o iné spoločnosti. Za zmienku stojí koncept „návratu k priemeru“, ktorý hovorí, že v dlhodobom horizonte majú ceny akcií tendenciu vracať sa k „priemernému“ oceneniu. To znamená, že obdobia, kedy dochádza k eufórii a panike, sú extrémy cyklu. Nenechajte sa zmiasť emóciami, ako je chamtivosť a strach. Práve vďaka nim spoznáte sami seba a svoje reakcie. Pozorne ich sledujte a nenechajte sa sentimentálne pripútať k investovaným peniazom. Snažte sa rozhodovať na základe logiky, nie emócií. Zmierte sa však s tým, že tento proces bude vždy sprevádzať chamtivosť a strach. Čítanie kníh o Wall Street vám môže pomôcť lepšie pochopiť tieto skutočnosti. Mnohé z týchto kníh napísali profesionálni špekulanti a miliardári, ktorí zažili presne rovnaké dilemy spôsobené myšlienkovými pascami, kognitívnymi chybami alebo jednoducho len chamtivosťou a strachom. Uvedomenie si tejto skutočnosti vám pomôže orientovať sa, keď budete zažívať podobné emócie.

Pasívne investície – výhody a nevýhody

Krátkodobé burzové špekulácie a obchodovanie majú samozrejme svoje výhody aj nevýhody. My sa však zameriame na dlhodobé, pasívne investovanie ako optimálne riešenie na investovanie úspor. Aké môžeme považovať jeho výhody a nevýhody?

Výhody

technicky jednoduchá výroba (stačí kúpiť a „nič nerobiť“),

diverzifikácia hodnoty portfólia ako celku,

nízka vstupná bariéra, nízke poplatky a vysoká likvidita,

riziko strát v dlhodobom horizonte môže byť nižšie ako v prípade krátkodobých špekulácií,

daňová optimalizácia,

dajte investorom šancu na niekoľkonásobné úspory v priebehu rokov a desaťročí,

účasť na dlhodobých ekonomických trendoch (krajiny aj podniky chcú dosiahnuť rast),

skvelá príležitosť ako pre začiatočníkov, tak pre profesionálnych a pokročilých investorov.

Nevýhody

volatilita môže byť veľmi vysoká, čo z nej robí psychologickú pascu,

žiadne výhody z krátkodobého rastu trhu,

vysoká úroveň stresu počas trhových krachov a kríz,

riziko nákupu zlých a nadhodnotených akcií,

mnoho náhodných udalostí môže obmedziť rast portfólia,

pravdepodobne sa dočkáte vyšších ziskov, ale nie v krátkodobom horizonte,

možno to nie je najlepšia forma investície pre nervózny a netrpezlivé.

Investovanie – kľúčové pojmy a rady

Investovanie samozrejme zahŕňa rôzne užitočné pojmy. Než sa vydáte na cestu po finančných trhoch, stojí za to sa s nimi zoznámiť. Nižšie uvádzame niektoré z nich.

Riziko a odmena

Investovanie je krehká rovnováha medzi rizikom a výnosom. Ako investor budete čeliť neistote a potenciálnym ziskom aj stratám, podobne ako pri platení poistného. Ak chcete nájsť správnu rovnováhu, zvážte svoju toleranciu k riziku. Pokiaľ zvládnete volatilitu, môže pre vás byť vhodné portfólio zložené prevažne z akcií alebo ETF, zatiaľ čo pri nízkej tolerancii k riziku sú lepšou voľbou dlhopisy.

Pochopenie vašej tolerancie k riziku je kľúčom k šikovným investičným rozhodnutiam a na určenie vhodného rozloženia aktív a investičnej stratégie pre vaše individuálne potreby. Majte na pamäti, že pochopenie vašej tolerancie k riziku je zásadné, pretože vám pomôže určiť optimálnu alokáciu aktív a investičnú stratégiu, ktorá vás nasmeruje k finančnému úspechu. Pamätajte, že vyššie riziko obvykle znamená aj vyššie očakávané výsledky a „rizikovú prémiu“. Otázkou však je, „či“. Pretože „keby“ sa veci vyvíjali proti vám, môže investícia do rizikových akcií skončiť pre vaše portfólio veľmi zle.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov počas predchádzajúcich recesií klesali. Tiež akciový trh (tu index S&P 500) prehlboval poklesy počas spomalenia americkej ekonomiky. Aktíva s pevným výnosom nie sú pri výraznom spomalení ekonomiky v dôsledku holubičej zmeny politiky centrálnych bánk (záchrana ekonomiky) nijako zvlášť atraktívne. Zároveň, keď je ekonomika silnejšia, akciový trh obvykle prekonáva výnosy aktív s pevným výnosom (ale nikdy to nie je záruka). Kľúčovým záverom je, že fixné výnosy, ako sú americké štátne dlhopisy, nie sú také dobré ako vždy a pre každú dobu, ale môžu investorom priniesť uspokojivé výnosy, keď je inflácia vysoká a politika centrálnych bánk ich oveľa viac jastrabí. Cieľom investovania je dosiahnuť vyššie výnosy (pri vyššom riziku, agresívnom portfóliu). Cieľom aktív s pevným výnosom je udržať kúpnu silu peňazí, a to v čase (všetko nad ňou je prémia), s veľmi malým rizikom zlyhania (defenzívne portfólio). Zdroj: XTB Research, Bloomberg Financie LP

Diverzifikácia

Diverzifikácia, tj. umenie rozložiť investície do rôznych tried aktív, je ako záchranná sieť, ktorá vás zachytí počas trhových turbulencií. Diverzifikáciou investícií minimalizujete riziko a potenciálne maximalizujete svoje výnosy. Ak chcete strategicky diverzifikovať svoje investície, rozdeľte finančné prostriedky medzi rôzne triedy aktív, ako sú akcie, dlhopisy a hotovosť, a nájdite tak ideálnu rovnováhu medzi rizikom a výnosom.

Začlenenie diverzifikácie do vašej investičnej stratégie vám umožní zvládnuť akékoľvek výkyvy na trhu. Pamätajte, že ako hovorí Ray Dalio z Bridgewatera o diverzifikácii, kľúčom k dlhodobému investovaniu je hľadanie nekorelovaných akcií alebo aktív a ich držanie v portfóliu. Zároveň portfóliá, ktorých miera korelácie je veľmi vysoká, môžu byť veľmi cyklické av čase poklesov majú nižšiu úroveň „miery bezpečnosti“.

Alokácia aktív

Alokácia aktív je umenie rozdeliť investície do rôznych tried aktív tak, aby bola dosiahnutá dokonalá rovnováha medzi rizikom a výnosom. Medzi triedy aktív, ktoré môžu pomôcť diverzifikovať vaše portfólio a maximalizovať potenciál výnosu, patria napr.:

Kapitálové nástroje (akcie a ETF)

Fixné výnosy

Peňažné ekvivalenty

Diverzifikácia je zásadná pre zníženie rizika a zaistenie odolnosti vášho portfólia aj počas poklesov na trhu. Starostlivým zvážením svojich investičných cieľov, tolerancie k riziku a rôznych dostupných tried aktív môžete vytvoriť plán alokácie aktív prispôsobený vašim jedinečným potrebám.

ETF (528) Inštrument Dopyt Ponuka Spread Pohyb Amundi MSCI Emerging Markets UCITS (Acc EUR) Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS (Acc EUR) Amundi Stoxx European 600 Banks UCITS(Acc EUR) Amundi Euro Stoxx Banks UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 Daily Double Short UCITS (Acc EUR) Amundi Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 ESG UCITS DR (Acc EUR) Amundi Euro Stoxx 50 UCITS (Acc EUR) Amundi CAC 40 UCITS (Dist EUR) iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD) iShares Core DAX UCITS (Acc EUR)

Rebalancovanie

Rebalancovanie je ako doladenie motora vášho investičného portfólia, ktoré zaisťuje jeho hladký chod a súlad s vašimi cieľmi a toleranciou k riziku. Pravidelnou úpravou alokácie aktív môžete zaistiť, že vaše portfólio zostane vyvážené a bude smerovať k dosiahnutiu vašich finančných cieľov. Zároveň by rebalancovanie mali vykonávať pokročilejší profesionáli, ktorí sledujú a analyzujú trhové trendy. Môže zahŕňať nákup a predaj aktív s cieľom udržať požadovanú úroveň rizika a prijímanie anticyklických investičných rozhodnutí.

Emočné rozhodovanie

Ako sme už povedali, emócie môžu byť silné, ale môžu tiež viesť k zlým investičným rozhodnutiam. Emocionálne rozhodovanie vedené strachom, chamtivosťou alebo impulzívnym správaním môže viesť k iracionálnemu konaniu, ktoré negatívne ovplyvní vaše investície. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa vždy aspoň dvakrát zamyslite. Ak sa chcete vyhnúť nástrahám, zamerajte sa na svoje dlhodobé ciele a vytvorte si Investičný plán.

Načasovanie trhu

Časovanie trhu je ako snaha zachytiť padajúci nôž – je to ťažké a väčšinou bez úspechu. Zvlášť pokiaľ je úroveň vašich znalostí pomerne nízka a nemáte žiadne skúsenosti s finančnými trhmi. Predpovedať krátkodobé pohyby na trhu a na základe týchto predpovedí sa rozhodovať o nákupe alebo predaji je riskantné. Pokiaľ nie ste profesionálny špekulant, zamerajte sa na konzistentnú, dlhodobú investičnú stratégiu. Tá vám umožní využiť celkový rast akciového trhu a profitovať zo zložených výnosov. Je to spôsob, ako investovať svoje úspory. Ak sa vyhnete pokušeniu časovať trh, budete lepšie psychologicky pripravení dosiahnuť dlhodobý finančný úspech.